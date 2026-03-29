Real Madrid lo lắng về thể trạng của Vinicius

Real Madrid đang đối mặt với một loạt trận đấu quan trọng trong những tuần tới, nhưng có những lo ngại rằng họ có thể sẽ không có sự phục vụ của Vinicius Junior. Ngôi sao 25 tuổi này đã có phong độ xuất sắc trong năm 2026, mặc dù hiện tại anh có nguy cơ sẽ phải ngồi ngoài một thời gian.

Globoesporte (thông qua Sport) đưa tin rằng Vinicius đang gặp vấn đề về thể lực và khả năng ra sân trong trận giao hữu của Brazil với Croatia vào thứ Tư là rất thấp. Vinicius đã vắng mặt trong buổi tập hôm thứ Sáu, và được tiết lộ là đang bị đau ở gân kheo, mặc dù cùng một báo cáo cho biết các quan chức đội tuyển quốc gia tin tưởng rằng anh sẽ có thể thi đấu trận thứ 2 của Selecao trong vài ngày tới.

Tin tức này chắc chắn không được Real Madrid đón nhận chút nào. Nếu được xác nhận Vinicius bị chấn thương, họ sẽ muốn anh trở lại ngay lập tức. Đội bóng đang xếp thứ 2 La Liga coi việc đội tuyển Brazil mạo hiểm sử dụng anh trong một trận giao hữu là một dấu hiệu cảnh báo lớn, vì nó có thể dẫn đến tình huống tương tự như trường hợp vừa xảy ra với Raphinha. Trong trận giao hữu thua Pháp hôm thứ Năm, Raphinha đã phải rời sân vì chấn thương gân kheo, và các xét nghiệm sau đó đã xác nhận rằng ngôi sao của Barcelona sẽ phải nghỉ trong 5 tuần tới. Cảm giác chung ở Real Madrid là Vinicius cũng có nguy cơ phải nghỉ thi đấu tương tự nếu anh được mạo hiểm ra sân trong trận gặp Croatia.

Real Madrid không thể để mất Vinicius vào lúc này. Ngôi sao 25 tuổi, người dự kiến ​​sẽ ký hợp đồng mới vào cuối mùa giải, chính là chìa khóa cho Real Madrid nếu muốn tiếp tục cạnh tranh chức vô địch La Liga và Champions League. Vinicius vừa ghi cú đúp trong chiến thắng 3-2 của Real Madrid trước Atletico Madrid ở trận derby tại La Liga hôm Chủ nhật, hiện đã ghi được 4 bàn thắng trong 2 trận đấu - sau khi cũng lập cú đúp vào lưới Man.City ở Champions League.

Dưới thời tân HLV Alvaro Arbeloa, Vinicius đã tìm lại phong độ đỉnh cao khi đóng vai trò quyết định trong chuỗi thành công gần đây của Real Madrid. Nhìn chung, thành tích của anh trong mùa giải này là 17 bàn thắng và thêm 9 pha kiến ​​tạo - tại La Liga mùa này, ngôi sao người Brazil đã ghi được 11 bàn thắng trong 28 trận. “Tôi không biết liệu Vini có đang ở phong độ đỉnh cao nhất sự nghiệp hay không, nhưng cậu ấy không còn cách xa điều đó nữa”, Arbeloa chia sẻ gần đây.

THANH TUẤN