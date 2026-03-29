Lewandowski đứng trước quyết định khó khăn

Tiền đạo kỳ cựu Robert Lewandowski đang tiến đến thời điểm cần phải đưa ra quyết định về tương lai, một mặt anh muốn ở lại Barcelona nhưng mặc khác phải nghiêm túc cân nhắc nhiều lời đề nghị rất hấp dẫn về mặt kinh tế.

Lewandowski vẫn là một nhân vật được đánh giá cao, nhưng tình hình hiện tại cho thấy việc anh tiếp tục ở lại Camp Nou là điều không chắc chắn. Theo thông tin gần đây từ SPORT, chân sút 37 tuổi người Ba Lan đã thu hút được một số lời đề nghị hấp dẫn trước mùa hè. Các CLB từ Italy, Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ đang theo dõi sát sao tình hình của cựu sao Borussia Dortmund và Bayern Munich, với những lời đề nghị không chỉ hấp dẫn về mặt chuyên môn mà còn cạnh tranh hơn đáng kể về mặt tài chính.

Theo nguồn tin, trong số những đội bóng quan tâm nhất có Juventus và AC Milan, cả 2 đều sẵn sàng đề nghị Lewandowski một vai trò quan trọng trong các dự án của họ. Ngoài Italy, sự quan tâm cũng đang nổi lên từ các thị trường khác. Các CLB ở Thổ Nhĩ Kỳ được cho là sẵn sàng đưa ra những gói tài chính hấp dẫn, trong khi ở MLS, Chicago Fire đã tự khẳng định mình là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất. Những đề xuất này không chỉ mang lại những ưu đãi tài chính mạnh mẽ mà còn đảm bảo thời gian ở lại lâu hơn, với hợp đồng kéo dài đến 2 mùa giải.

Bất chấp sự quan tâm ngày càng tăng, Lewandowski - ghi 117 bàn sau 184 trận cho Barcelona - vẫn muốn ở lại Camp Nou. Anh cảm thấy thoải mái ở CLB, mặc dù lập trường có thể thay đổi tùy thuộc vào cách đội bóng dưới quyền HLV Hansi Flick xây dựng đội hình cho mùa giải tới. Một yếu tố quan trọng là ý định của CLB trong việc chiêu mộ một tiền đạo trẻ hơn. Nếu Barcelona tiến hành ký hợp đồng với ‘số 9’ mới, vai trò của Lewandowski có thể trở nên ít quan trọng hơn. Ngoài ra, xét về mặt tài chính, Barcelona đang ở trong vị thế khó khăn. Đề xuất của họ sẽ bao gồm gia hạn hợp đồng 1 năm với mức giảm lương đáng kể, có thể gần 50%, kèm theo các điều khoản dựa trên hiệu suất thi đấu.

Hiện tại, tình hình được cho đang rất cân bằng. Barcelona đã nêu rõ lập trường của mình, nhưng Lewandowski hiện đang nắm giữ nhiều lựa chọn hấp dẫn khác.

HUY KHÔI