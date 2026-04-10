Hansi Flick khó xử ở trận derby với Espanyol

Sau thất bại ở trận lượt đi tứ kết Champions League trước Atletico Madrid, HLV Hansi Flick đang đối mặt với một tình thế rất khó xử cho trận derby Catalan gặp Espanyol vào thứ Bảy này tại La Liga.

Barcelona đang tạo cách biệt 7 điểm so với đội xếp thứ 2 ở La Liga là Real Madrid, HLV Flick có thể sẽ muốn xoay vòng đội hình trước trận lượt về tứ kết Champions League quan trọng vào thứ Ba tới trên sân Atletico - đội đang tạo lợi thế lớn với chiến thắng gây sốc 2-0 tại Camp Nou. Tuy nhiên, lịch trình vòng 31 La Liga sắp xếp Real Madrid đá sớm nhất vào thứ Sáu, đội bóng của Alvaro Arbeloa được đánh giá cao sẽ thắng Girona và rút ngắn khoảng cách xuống còn 4 điểm.

Mặc khác, lựa chọn của Flick còn khó khăn ở chỗ Barcelona không thể chấp nhận thất bại đầu tiên tại Camp Nou kể từ khi sân vận động mở cửa trở lại, đặc biệt là trước kình địch cùng thành phố như Espanyol. Cũng cần lưu ý thêm, Barcelona không thể để mất điểm vào lúc này khi trận El Clasico lượt về tại La Liga gặp Real Madrid vào ngày 10-5 đang đến rất gần. Flick chia sẻ về cách ông thích ứng: “Chúng tôi có một trận derby vào thứ Bảy, một trận đấu quan trọng và chúng tôi phải thắng. Tất nhiên chúng tôi sẽ xem xét, chúng tôi sẽ phân tích mọi thứ, xem chúng tôi có những lựa chọn nào”.

Điểm tích cực cho Barcelona là họ chỉ đối đầu với một Espanyol đang sa sút. Sau khởi đầu mạnh mẽ ở đầu mùa giải, đội bóng của Manolo Gonzalez vẫn chưa thể thắng trong năm 2026, bắt đầu bằng trận thua 0-2 trên sân nhà trước chính Barcelona. Vì vậy, một số cầu thủ đã ngồi dự bị trong phần lớn mùa giải như Ronald Araujo, Marc Casado và Rooney Bardghji có thể được ra sân cho Barcelona. HLV Flick cũng hy vọng tiền vệ Frenkie de Jong sẽ sẵn sàng sau chấn thương. Tiền vệ Gavi sau khi vào sân từ băng ghế dự bị trong trận đấu với Atletico cũng cần thêm thời gian thi đấu vào cuối tuần, nhằm tiếp tục lấy lại thể lực sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Song song với những chuyển động trên sân cỏ, Barcelona cũng đã đệ đơn khiếu nại lên UEFA về việc trọng tài người Romania, Istvan Kovacs từ chối một quả phạt đền, điều mà lẽ ra cũng có thể dẫn đến việc hậu vệ Marc Pubill - người đã dùng tay chạm vào bóng trong vòng cấm địa khi được thủ môn Juan Musso chuyền cho - bị đuổi khỏi sân, trong trận thua 0-2 trước Atletico tại Champions League hôm thứ Tư vừa qua.

THANH TUẤN