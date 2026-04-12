Yamal tỏa sáng giúp Barcelona đánh bại Espanyol

Lamine Yamal kiến tạo 2 bàn và tự mình ghi một bàn giúp Barcelona thắng 4-1 trước Espanyol.

Ferran Torres lập cú đúp, Yamal và Marcus Rashford ghi bàn ở những phút cuối, giúp đội bóng xứ Catalan nới rộng khoảng cách lên 9 điểm với đội nhì bảng Real Madrid - đội hòa 1-1 với Girona hôm thứ Sáu. Và ở 7 vòng đấu cuối, có trận El Clasico tại Camp Nou vào tháng 5, cho thấy đội bóng của Hansi Flick đang nắm lợi thế lớn. “Vẫn chưa xong đâu”, nhà cầm quân người Đức thận trọng trong cuộc họp báo. “9 điểm là tốt. Đó là một cảm giác tuyệt vời. Nhưng chúng ta phải làm tiếp tục cố gắng. Chúng ta không thể có thái độ rằng mọi chuyện đã xong. Cho đến khi mọi việc hoàn tất, chúng ta phải chơi hết sức mình”.

Barcelona sẽ làm khách tại Atletico Madrid vào thứ Ba trong trận tứ kết lượt về Champions League, với mục tiêu phục thù sau thất bại 0-2 ở trận lượt đi, nhưng Flick vẫn tung ra đội hình mạnh để đối đầu với Espanyol. Tiền vệ Pedri và ngôi sao chạy cánh 18 tuổi Yamal đã chơi trọn trận đấu cho thấy ông cố gắng không để mặt trận châu Âu ảnh hưởng đến chiến dịch La Liga.

Đội khách đã không thể hiện được nhiều sự kháng cự và nhanh chóng thủng lưới 2 bàn sau chưa đầy nửa giờ thi đấu. Yamal đã kiến ​​tạo cả 2 bàn thắng cho Torres, ở phút thứ 9 và 25, cũng là những bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Tây Ban Nha từ tháng 1. Espanyol suýt ghi bàn khi cú sút lốp bóng của Tyrhys Dolan chạm vào xà ngang, nhưng rồi họ bị dồn ép trở lại phần sân nhà, liên tục đối mắt với những cú sút của cầu thủ chủ nhà - bao gồm một bàn của Torres bị từ chối vì lỗi việt vị.

Espanyol bất ngờ rút ngắn tỷ số ở phút 65 sau một cú sút mạnh mẽ của Pol Lozano. Nhưng Yamal đã tái lập cách biệt 2 bàn ở phút 87 khi dễ dàng đệm bóng vào lưới. Hai phút sau, Rashford ấn định chiến thắng 4-1 bằng một cú vô lê từ đường chuyền của Frenkie de Jong, người vào sân từ băng ghế dự bị trong lần ra sân đầu tiên kể từ chấn thương hồi tháng 2.

Và sau chiến thắng thứ 8 liên tiếp tại La Liga, người hâm mộ Barcelona đã hô vang “Chúng ta có thể làm được”, với niềm tin rằng đội bóng của họ có thể lật ngược tình thế ở Madrid. Và Flick cũng tin vậy: “Toàn đội đang có tâm trạng tốt, bạn có thể thấy điều đó. Bầu không khí hiện tại rất tốt. Các cầu thủ đang ở thời điểm tốt. Chúng ta cần một trận đấu hoàn hảo và chúng ta có khả năng làm được điều đó. Tôi biết Atletico là một đội bóng tuyệt vời, nhưng chúng tôi cũng có một đội bóng tuyệt vời”.

THANH TUẤN