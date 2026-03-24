Hansi Flick lần đầu giành giải HLV xuất sắc nhất tháng của La Liga trong mùa giải này.

Nhà cầm quân người Đức đã dẫn dắt gã khổng lồ xứ Catalan giành chiến thắng trước Rayo Vallecano, Sevilla và Athletic Bilbao, những kết quả quan trọng nếu xét trong bối cảnh lịch thi đấu căng thẳng ở cả La Liga và Champions League. “Mọi chuyện không hề dễ dàng với chúng tôi, nhưng sau rất nhiều trận đấu trong những tuần gần đây, giờ chúng tôi có 2 tuần nghỉ ngơi”, Flick nói với các phóng viên. “Các cầu thủ giờ sẽ đi tập trung cùng đội tuyển quốc gia. Chúng tôi biết World Cup sắp diễn ra và mọi người đều muốn ở bên đội tuyển đất nước của mình, vì vậy điều đó là dễ hiểu”.

Điều khiến câu chuyện này hơi bất ngờ thì đây là giải thưởng HLV xuất sắc nhất tháng đầu tiên của Flick trong mùa giải hiện tại. Mặc dù đã giữ Barcelona ở vị trí đầu bảng và xây dựng một trong những chuỗi trận thắng trên sân nhà mạnh nhất giải đấu, ông lại không nhận được giải thưởng này vào đầu mùa giải. Những người từng đoạt giải thưởng này trước đó trong mùa giải này bao gồm Xabi Alonso, Eder Sarabia, Inigo Perez, Marcelino, Manolo Gonzalez, Matarazzo và Pellegrini.

Có lẽ Flick đã có một năm thứ 2 thậm chí còn tốt hơn trên cương vị HLV, nhưng yếu tố bất ngờ dường như đã khiến ông mất đi một vài giải thưởng. Ở cùng giai đoạn của mùa giải trước, Flick đã 3 lần giành được giải thưởng HLV xuất sắc nhất tháng - vào tháng 8, tháng 10 và tháng 12, trước khi cuối cùng được vinh danh là HLV xuất sắc nhất toàn giải. Ông cũng là HLV duy nhất giành được giải thưởng này nhiều hơn một lần trong năm đó.

Từ góc nhìn của Barcelona, ​​điều này càng khiến giải thưởng trở nên xứng đáng hơn. Tháng 3 là tháng cho thấy những gì Flick đã dần dần xây dựng: một đội bóng có thể chiến thắng bằng nhiều cách khác nhau, xử lý tốt áp lực và tiếp tục tích lũy điểm số ngay cả khi màn trình diễn không phải lúc nào cũng ngoạn mục. Tuy nhiên, Flick sẽ không quá quan tâm đến những điều này nếu Barcelona giành chức vô địch La Liga lần thứ 2 liên tiếp. Các cầu thủ Barcelona hiện đang làm nhiệm vụ quốc tế nhưng sẽ trở lại vào ngày 4-4, trong trận đấu quan trọng với Atletico tại La Liga.

THANH TUẤN