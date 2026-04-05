Arbeloa nhận trách nhiệm về thất bại của Real Madrid

HLV Alvaro Arbeloa cho biết trách nhiệm trong thất bại đầy kịch tính 1-2 của Real Madrid trước Mallorca là “hoàn toàn thuộc về tôi”, đồng thời thừa nhận cơ hội vô địch khó khăn hơn sau khi tụt lại phía sau ngôi đầu của Barcelona đến 7 điểm trong khi mùa giải La Liga chỉ còn 8 vòng đấu.

Manu Morlanes đưa Mallorca dẫn trước trong hiệp một nhờ bàn thắng của Son Moix, nhưng bàn thắng gỡ hòa ở phút 88 của cầu thủ dự bị Eder Militao đã thắp lên hy vọng cho Real Madrid lật ngược tình thế. Thay vào đó, tiền đạo Vedat Muriqi ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà ở phút bù giờ đầu tiên. Kết quả này khiến Real Madrid kém 7 điểm so với Barcelona, đội vào cuối ngày thứ Bảy đã bản lĩnh ngược dòng thắng 2-1 ngay trên sân đối thủ lớn Atletico Madrid. Ngoài ra, nó còn có nguy cơ tạo ra tác động tiêu cực khi Real Madrid đối đầu Bayern Munich ở lượt đi tứ kết Champions League vào thứ Ba.

“Thất bại này là của tôi, hoàn toàn là của tôi”, Arbeloa nói trong cuộc họp báo sau trận đấu. “Điều tôi cần từ các cầu thủ là họ phải nghĩ ngay đến trận đấu vào thứ Ba. Tôi là người đưa ra quyết định, và thất bại này hoàn toàn là lỗi của HLV… Vì vậy, khi rời phòng thay đồ, các cầu thủ chỉ cần nghĩ đến Bayern”.

Real Madrid bước vào trận đấu với phong độ cao nhờ chuỗi 5 trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, bao gồm việc loại Man.City ở Champions League và đánh bại Atletico 3-2 trong trận derby trước kỳ nghỉ quốc tế. Tuy nhiên, chỉ một lần vấp ngã đã khiến tình cảnh ở La Liga xoay chuyển dữ dội. “Cuộc đua giành chức vô địch khó khăn hơn so với trước khi trận đấu bắt đầu”, Arbeloa thừa nhận. “Chúng ta còn 8 vòng đấu nữa, và bất kể vị trí trên bảng xếp hạng ra sao, như tôi đã nói với các cầu thủ, mục tiêu của chúng ta là giành chiến thắng cả 8 trận còn lại. Chúng ta phải chơi tốt hơn hôm nay”.

Arbeloa đã loại Vinicius Junior - người mà ông cho rằng đã mệt mỏi sau kỳ nghỉ quốc tế - và Jude Bellingham khỏi đội hình xuất phát, chỉ tung cả 2 vào sân từ băng ghế dự bị trong hiệp 2 khi Real Madrid tìm kiếm bàn gỡ hòa. Trong đó, Arbeloa mô tả quyết định loại Bellingham - người đang hồi phục sau chấn thương gân kheo - khỏi đội tuyển là “bình thường” sau khi tiền vệ này cũng bị HLV đội tuyển Anh Thomas Tuchel loại khỏi 2 trận giao hữu quốc tế. “Bellingham đã nghỉ thi đấu nhiều tuần rồi”, Arbeloa nói. “Trong trận gặp Atletico, cậu ấy chỉ chơi 20 phút. Ý tưởng là để cậu ấy tiếp tục lấy lại thể lực thi đấu. Cậu ấy không thể đạt phong độ tốt nhất nếu không được ra sân thường xuyên. Hãy kiên nhẫn với cậu ấy”.

THANH TUẤN