Sevilla tiến gần hơn đến khu vực xuống hạng

Tân HLV Luis Garcia Plaza đã có trận ra mắt đáng quên cùng Sevilla, khi đội thua 0-1 trước đối thủ cuối bảng Oviedo vào Chủ nhật. Trận thua thứ 3 liên tiếp khiến đội bóng giàu truyền thống của Tây Ban Nha chỉ còn hơn khu vực xuống hạng 2 điểm.

Federico Vinas ghi bàn ở phút 32 cho Oviedo, đội đã thắng 2 trong 3 trận đấu gần đây nhất tại La Liga để níu giữ hy vọng trụ hạng. Ngược lại Sevilla, đội phải chơi thiếu người từ phút 39 khi hậu vệ Tanguy Nianzou nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi thô bạo, sau trận thua này đã rơi xuống vị trí thứ 17. Trong ngày ra mắt của tân HLV Luis Garcia Plaza, người thay thế Matias Almeyda trước kỳ nghỉ quốc tế, Sevilla vẫn phải hứng chịu thất bại thứ 3 liên tiếp, và là trận thứ 8 không thắng trong 9 vòng đấu.

Sevilla đang ở vị trí thứ 15 khi Almeyda bị sa thải, vào giờ đây tụt thêm 2 bậc và chỉ còn hơn 2 điểm so với khu vực nguy hiểm. Sevilla, đội không có cú sút nào trúng đích, sẽ tiếp đón Atletico Madrid vào cuối tuần tới. “Chúng tôi không ngờ lại phải chơi với 10 người lâu đến vậy. Điều đó đã tạo nên sự khác biệt”, Plaza nói. “Thời gian đang cạn dần. Chúng tôi cần phải bắt đầu giành điểm trở lại”.

Trong khi đó, Getafe đã gia tăng cơ hội tham dự các giải đấu châu Âu mùa tới sau khi đánh bại Athletic Bilbao 2-0 trên sân nhà. Chiến thắng thứ 6 trong 8 trận đấu gần nhất của Getafe tại La Liga bắt đầu khi Luis Vazquez ghi bàn ở phút 14, và Martin Satriano ấn định chiến thắng ở phút 90. Kết quả giúp Getafe giữ vị trí thứ 8 với 41 điểm, bằng điểm với Real Sociedad ở vị trí thứ 7, và hơn 3 điểm so với Osasuna ở vị trí thứ 9.

Theo một kịch bản thuận lợi, Tây Ban Nha có thể giành được tới 10 suất tham dự các giải đấu châu Âu mùa tới, tùy thuộc vào kết quả của các đội bóng Tây Ban Nha tại đấu trường châu Âu mùa giải này. Nhưng đó lại là vị trí mà Athletic Bilbao cần phải nỗ lực rất nhiều để có thể đạt được. Athletic đang sa sút quá nhanh khi thua 4 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, và đã rơi xuống vị trí thứ 11.

Ở diễn biến khác. Celta Vigo đã lội ngược dòng đánh bại Valencia 3-2 trên sân khách. Chiến thắng này đã chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng của Celta ở giải đấu và đưa CLB lên vị trí thứ 6. Bốn đội đứng đầu La Liga được đảm bảo suất tham dự Champions League, đội thứ 5 cũng có thể giành một suất khác. Real Betis, hiện đang đứng thứ 5, đã hòa 0-0 với Espanyol trên sân nhà hôm thứ Bảy.

Cũng trong ngày Chủ nhật, Lucas Boye thực hiện thành công quả phạt đền ở phút bù giờ hiệp 2, giúp Alaves giành được trận hòa 2-2 trên sân nhà trước Osasuna.

