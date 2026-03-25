Barcelona muốn bán Ferran Torres gây quỹ mua 2 tiền đạo

Nhiều nguồn tin đã tiết lộ với ESPN, Barcelona đang cân nhắc một nỗ lực cải tổ hàng tấn công trong mùa hè này, bao gồm việc xem xét các lời đề nghị mua Ferran Torres và chiêu mộ tối đa 2 tiền đạo mới.

Torres, 26 tuổi, sẽ hết hợp đồng vào năm 2027 và CLB muốn bán anh hơn là Robert Lewandowski, vì đây là mùa hè cuối cùng họ có thể thu được phí chuyển nhượng từ tuyển thủ Tây Ban Nha, để có tiền đầu tư vào các bản hợp đồng mới. Hợp đồng của Lewandowski sẽ hết hạn vào mùa hè này nhưng Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta gần đây đã xác nhận mong muốn gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với tiền đạo đã tuổi 37 người Ba Lan.

Barcelona đã chiêu mộ Torres từ Man.City năm 2022 với giá hơn 50 triệu EUR và anh đã góp phần giúp đội bóng giành được 2 chức vô địch La Liga, một Copa del Rey và 3 Siêu cúp Tây Ban Nha. Torres khởi đầu mùa giải hiện tại rất tốt khi thay thế vị trí của Lewandowski chấn thương, hiện ghi 16 bàn trong 40 trận mùa này. Dù tiền đạo 26 tuổi sa sút gần đây - chỉ ghi được 3 bàn trong 20 trận, và chưa ghi bàn kể từ chiến thắng 3-1 trước Elche vào cuối tháng 1 - nhưng một phần xuất phát từ việc Lewandowski đã trở lại.

Trong khi đó, Giám đốc thể thao Deco đang tìm kiếm một tiền đạo số 9 mới, với Julian Alvarez của Atletico Madrid nằm trong số các mục tiêu, cũng như tìm cách gia hạn hợp đồng với Marcus Rashford tại CLB. Barcelona có quyền mua đứt tuyển thủ người Anh từ Man.United với giá khoảng 30 triệu EUR, nhưng họ hy vọng sẽ giảm số tiền đó hoặc gia hạn hợp đồng cho mượn thêm một mùa giải.

Tuy nhiên, nhà vô địch Tây Ban Nha nhận thức được rằng không có thương vụ nào trong 3 lựa chọn - gia hạn hợp đồng với Lewandowski, ký hợp đồng với Alvarez, giữ chân Rashford - là dễ dàng, và cũng đang xem xét các phương án khác để tăng cường sức mạnh ở khu vực giữa sân và 2 cánh để bổ sung cho Lamine Yamal và Raphinha.

Deco đã giữ chân phần lớn đội hình chính trong những tháng gần đây - với Yamal, Pau Cubarsi, Frenkie de Jong, Gavi, Ronald Araujo, Pedri và Fermin Lopez nằm trong số những người ký hợp đồng mới.

THANH TUẤN