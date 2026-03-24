Klopp một lần nữa bác bỏ tin đồn về Real Madrid

Jurgen Klopp mô tả những tin đồn ông dẫn dắt Real Madrid vào mùa hè này là “vô lý”.

Nhà cầm quân 58 tuổi người Đức đã từ chức sau gần 9 năm dẫn dắt Liverpool sau khi mùa giải 2023-2024 kết thúc, và kể từ đó đảm nhiệm vai trò Giám đốc bóng đá toàn cầu tại Red Bull. Tuy nhiên, ông không loại trừ khả năng trở lại nghiệp huấn luyện trong tương lai. Gần đây Klopp - người giành chức vô địch Champions League và Premier League cùng Liverpool - đã được liên hệ với việc trở lại Anfield trong bối cảnh người kế nhiệm Arne Slot gặp khó khăn trong mùa giải thứ 2. Klopp, cũng được nhắc đến như một ứng cử viên cho vị trí HLV trưởng của Real để thay thế Alvaro Arbeloa vào cuối mùa giải này.

Nhưng Klopp nói với các phóng viên tại buổi giới thiệu đội hình tác nghiệp World Cup của Magenta TV ở Munich: “Nếu Real Madrid gọi điện, chúng tôi đã biết rồi. Nhưng tất cả đều là vô lý. Họ chưa gọi dù chỉ một lần, không một lần nào. Người đại diện của tôi đang ở đó, bạn có thể hỏi anh ấy. Họ cũng chưa gọi cho anh ấy. Hiện tại tôi không nghĩ đến chuyện đó, may mắn là không có lý do gì để phải nghĩ đến. Ở tuổi này, tôi đã khá cao tuổi rồi, nhưng với tư cách là một HLV thì tôi vẫn chưa hoàn toàn kết thúc sự nghiệp. Tôi chưa đến tuổi nghỉ hưu. Ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong những năm tới? Nhưng hiện tại chưa có kế hoạch gì cả”.

Trong khi đó, tờ Marca mới đây cho biết HLV Arbeloa đang nhận được sự ủng hộ của toàn đội hình Real Madrid. Theo đó, Los Blancos sau chuỗi 5 trận thắng liên tiếp - bao gồm loại Man.City của Pep Guardiola ở Champions League, và chấm dứt chuỗi 5 năm không thắng trên sân nhà trước Atletico Madrid ở La Liga - đã hoàn toàn thay đổi bầu không khí bi quan tại sân tập Valdebebas. Thông tin cho biết, nếu Chủ tịch Florentino Perez tiến hành một cuộc thăm dò ý kiến ​​về việc liệu Arbeloa có tiếp tục dẫn dắt đội bóng ở mùa giải tới hay không, đa số cầu thủ sẽ bỏ phiếu ủng hộ việc ông ở lại.

Một yếu tố khác đã chiếm được cảm tình của các cầu thủ Real Madrid là những thông điệp công khai của Arbeloa. Gần đây, ông tuyên bố rằng Antonio Rudiger xứng đáng được gia hạn hợp đồng, rằng Thibaut Courtois là thủ môn xuất sắc nhất trong lịch sử CLB, và dành những lời khen ngợi cho một số cầu thủ. Một điểm cộng nữa cho ông là sự hiện diện của các cầu thủ đội hình Castilla, khi đã trao cơ hội đầu tiên cho Manuel Angel, Thiago Pitarch và Cesar Palacios trong đội một.

HUY KHÔI