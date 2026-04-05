Barcelona rộng đường vô địch sau khi Real Madrid thất bại

Barcelona đã lội ngược dòng trên sân khách để đánh bại Atletico Madrid chỉ còn 10 người với tỷ số 2-1, qua đó tiến một bước dài đến chức vô địch La Liga sau khi Real Madrid thua sốc Mallorca vào thứ Bảy.

Robert Lewandowski ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 cho Barcelona ở phút 87.

Atletico đã mở tỷ số tại sân vận động Metropolitano nhờ bàn thắng của Giuliano Simeone ở phút 39. Tuy nhiên, sau khi để Marcus Rashford gỡ hòa ở phút 42, đội chủ nhà phải chơi thiếu người ở phút bù giờ hiệp một khi Nico Gonzalez bị đuổi khỏi sân vì nhận thẻ vàng thứ 2. Bàn thắng quyết định gần như là do may mắn. Joao Cancelo có pha đi bóng đẹp mắt bên cánh trái khu vực cấm địa với vài pha ngoặt bóng để vượt qua các hậu vệ, nhưng cú sút của anh đã bị thủ môn Juan Muso cản phá và bóng bật vào vai Robert Lewandowski rồi đi vào lưới ở phút 87.

Barcelona đã chiếm ưu thế tinh thần sau cuộc gặp đầu tiên của 2 đội trong 3 màn đại chiến trong vòng 10 ngày. Barcelona và Atletico sẽ gặp nhau thêm 2 lần nữa ở tứ kết Champions League vào giữa 2 tuần tới. Hoàn thành cú đúp chiến thắng ở La Liga, kết quả cũng giúp mở toang cơ hội bảo vệ chức vô địch La Liga, cũng là cách để Barcelona xua tan nỗi thất vọng vì bị Atletico đánh bại với tổng tỷ số 4-3 ở bán kết Copa del Rey. “Chúng tôi rất vui với chiến thắng này”, Dani Olmo nói. “Chúng tôi không quên trận đấu Copa del Rey trước đó trên sân nhà… chúng tôi muốn thắng và giành được 2 điểm, điều rất quan trọng”.

Atletico đã thua 3 trận liên tiếp trên mọi đấu trường và vẫn kém đội xếp thứ 3 là Villarreal một điểm. Villarreal sẽ làm khách trên sân của Girona vào thứ Hai. “Chúng tôi đã chơi một trận đấu hay”, HLV Diego Simeone của Atletico nói. “Bây giờ chúng tôi phải tập trung vào trận đấu Champions League”.

Real Madrid đã kém 7 điểm so với Barcelona sau khi thua 1-2 tại Mallorca.

Barcelona đã có 301 bàn thắng chính thức trong 107 trận đấu dưới thời HLV Hansi Flick. Barcelona, ​​đội đã thắng 8 trong 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường, đang dẫn trước 7 điểm so với Real Madrid, đội đã để thua 1-2 tại Mallorca bởi một bàn thủng lưới muộn. La Liga còn 8 vòng đấu nữa, và Real Madrid muốn xoay chuyển tình thế thì cần phải sốc lại tinh thần sau khi phải chịu thất bại thứ 3 trong 6 trận đấu gần đây nhất tại giải đấu, và là trận thua thứ 5 tại giải đấu mùa này.

Đội chủ nhà Mallorca mở tỷ số nhờ bàn thắng của Manu Morlanes ở phút 42. Real Madrid gỡ hòa ở phút 88 nhờ công của trung vệ Eder Militao, người trở lại sau gần 4 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương. Tuy nhiên, bàn thắng quyết định thuộc về Vedat Muriqi một phút sau khi thời gian bù giờ bắt đầu. Mallorca đã thoát khỏi khu vực xuống hạng sau chiến thắng thứ 2 trong 3 trận đấu gần đây nhất tại giải đấu. Họ vươn lên vị trí thứ 17, hơn nhóm ba đội cuối bảng 2 điểm.

Ở diễn biến khác. Real Sociedad đã đánh bại Levante 2-0 trên sân nhà. Real Betis hòa 0-0 với Espanyol, đội bóng vẫn chưa giành được chiến thắng nào sau 13 trận đấu năm nay.

THANH TUẤN