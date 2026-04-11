Hy vọng vô địch của Real Madrid cạn dần sau trận hòa Girona

Real Madrid tiếp tục đánh mất điểm trong cuộc đua vô địch với trận hòa 1-1 trước Girona.

Federico Valverde đã đưa đội chủ nhà dẫn trước ở phút 51 sau phán đoán sai lầm nghiêm trọng của thủ môn Paulo Gazzaniga. Tuy nhiên, Girona đã đáp trả chỉ 11 phút sau với cú sút đẹp mắt của Thomas Lemar, bóng vượt qua pha bay người bất lực của thủ thành Andriy Lunin và đi vào góc dưới khung thành. Những phút cuối trận, thủ môn Gazzaniga đã cản phá cú sút của Kylian Mbappe, và ngôi sao người Pháp cũng đã kêu gọi một quả phạt đền sau pha va chạm với Vitor Reis trong vòng cấm nhưng không thành công.

Sáu phút bù giờ được thêm vào nhưng vẫn không đủ để đội bóng của Alvaro Arbeloa ghi bàn thắng muộn. Trận hòa với Girona đã giúp Real Madrid thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Barcelona xuống còn 6 điểm, nhưng đội bóng xứ Catalan sẽ tiếp đón đối thủ cùng thành phố Espanyol vào thứ Bảy, nơi họ có thể nới rộng khoảng cách ở ngôi đầu lên 9 điểm nếu giành chiến thắng.

Sau trận đấu, HLV Arbeloa không hài lòng về tình huống tranh cãi ở phút 87, khi Mbappe dường như bị hậu vệ Vitor Reis phạm lỗi trong vòng cấm, một pha tranh chấp mà trọng tài Javier Alberola không cho là phạm lỗi, và VAR cũng không can thiệp. “Đối với tôi, đó là một quả phạt đền không thể chối cãi”, Arbeloa nói. “Tôi không hiểu, và tôi nghĩ chẳng ai hiểu được… Các bạn biết quan điểm của tôi về trọng tài, và thực tế chứng minh điều đó. Đó là một hành động rất rõ ràng đối với tôi. Đã có rất nhiều tình huống tương tự như vậy, với những trọng tài như thế này, và cả tuần trước ở Mallorca nữa. Luôn luôn như vậy”.

Pha lập công của Thomas Lemar khiến Real Madrid trải qua 3 trận không thắng trong tháng này.

Real Madrid hiện đã trải qua 3 trận không thắng trong tháng này, khi thua Mallorca 1-2 vào ngày 4-4, và sau đó bị Bayern Munich đánh bại 1-2 trên sân nhà trong trận lượt đi tứ kết Champions League hôm thứ Ba. “Để thắng, chúng ta phải cống hiến 200%. Chúng ta không thể thắng với 90%”, Arbeloa nói. “Nếu bạn muốn có sự chắc chắn hơn trước những đội bóng mạnh hơn, bạn phải cống hiến 200%, nếu không những tai nạn như thế này có thể xảy ra. Cho đến khi mất chức vô địch, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu”.

Arbeloa phủ nhận việc ông lo ngại về phong độ ghi bàn của Mbappe hay Vinicius Junior, và dành lời khen ngợi cho Jude Bellingham - người đã có trận đá chính đầu tiên kể từ khi bình phục chấn thương, nhưng rời sân sau 60 phút. “Tôi không thể lo lắng về những cầu thủ có chỉ số như Mbappe và Vini”, Arbeloa nói. “Họ là 2 trong số 4 hoặc 5 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới... Chúng ta phải cải thiện nhiều thứ về mặt tập thể, đặc biệt là khi đối đầu với những đội bóng chơi phòng ngự lùi sâu. Bellingham trông rất tốt, nhanh nhẹn và tự tin. Việc cậu ấy mệt mỏi sau một thời gian dài nghỉ thi đấu là điều bình thường. Việc tìm lại được nhịp điệu thi đấu là điều tốt cho cậu ấy”.

Real Madrid sẽ hành quân đến Đức để đối đầu với Bayern Munich trong trận lượt về tứ kết Champions League vào thứ Tư tới, với bất lợi từ tỷ số thua 1-2. Đấu trường châu Âu có vẻ là hy vọng giành danh hiệu duy nhất của Real Madrid, vì ở Tây Ban Nha, họ chỉ còn 7 trận đấu nữa để cố gắng vượt qua Barcelona của Hansi Flick, nhà đương kim vô địch.

THANH TUẤN