Barcelona ghi 17 bàn thắng sau 4 vòng tại La Liga: Chưa biết phước hay họa

Chiến thắng 5-0 trước Valencia tại Mestalla đưa Barcelona sánh ngang với những khởi đầu ghi bàn ấn tượng nhất trong lịch sử CLB xứ Catalan.

Yamal góp công giúp Barcelona thắng Valencia 5-0 (Ảnh: THX)

Như vậy, Barcelona đã ghi được 17 bàn thắng trong 4 trận đấu đầu tiên tại La Liga mùa này. Kết quả này đưa họ trở thành đội có số bàn thắng cao nhất trong số những CLB tại 5 giải hàng đầu châu Âu tính đến thời điểm này của mùa giải 2026-2027.

Đáng chú ý, theo Mundo Deportivo, chỉ có 2 mùa giải trong lịch sử phát triển của Barcelona, “các bậc tiền bối” có nhiều bàn thắng hơn trong 4 trận đầu tiên của La Liga so với những cầu thủ: Lamine Yamal, Raphinha của ngày hôm nay...

Theo thống kê, Barcelona từng ghi được 19 bàn thắng trong 4 trận đấu đầu tiên của mùa giải 1949-50 và thậm chí còn vượt trội hơn ở mùa giải tiếp theo, đạt kỷ lục của mọi thời đại với con số 21 bàn cực kỳ là ấn tượng.

Đội hình năm 1949-1950, dưới sự dẫn dắt của Enrique Fernandez Viola, giành được những chiến thắng phi thường trước các đội bóng là Nastic de Tarragona và Sevilla, với tỷ số lần lượt rất khủng khiếp 10-1 và 7-0.

Tuy nhiên, những kết quả ngoạn mục đó lại đi kèm với những thất bại nặng nề trước Real Madrid (để thua với tỷ số 1-6) và Athletic Club (thua với tỷ số 1-3), thế nên, đó chưa hẳn là kết quả quá tự hào suốt chiều dài lịch sử Barcelona.

Một năm sau, đội bóng của Ferdinand Daucik giành chiến thắng 8-2 trước Real Sociedad và thắng ngược dòng 7-1 trước Real Madrid. Dù là có màn trình diễn tấn công xuất sắc như vậy, họ cũng phải chịu những thất bại trên sân khách trước Atletico Madrid (thua 4-6) và Real Murcia (thua 2-3).

Còn lại, cũng có 3 mùa giải Barcelona ghi được 17 bàn chỉ sau 4 trận đầu mùa. Ngoại trừ kết quả mùa này với tập thể của Hansi Flick, ngược dòng lịch sử, đội bóng của Domingo Balmanya ở mùa giải 1957-1958 đạt thành tích tương tự, và cũng như đội bóng của Pep Guardiola mùa giải 2011-2012.

Thành tích ghi bàn kỷ lục 4 trận đầu tiên tại La Liga của Barcelona

Mùa 1950-1951 Ghi được 21 bàn Mùa 1949-1950 Ghi được 19 bàn

Mùa 1957-1958 Ghi được 17 bàn Mùa 2011-2012 Ghi được 17 bàn Mùa 2026-2027 Ghi được 17 bàn

Tuy nhiên, có một lời cảnh báo quan trọng ẩn chứa trong những con số lịch sử đó, bởi vì tất cả những lần Barcelona bùng nổ bàn thắng sau 4 trận đầu tiên trong quá khứ, họ đều không giành được ngôi vô địch La Liga cuối mùa giải.

Mùa 1949-1950, Atletico Madrid đăng quang vô địch, Barcelona chỉ xếp hạng 5 chung cuộc. Ở mùa giải 1950-1951, Atletico Madrid tiếp tục lên ngôi, Barcelona vươn thêm 1 bậc, lên vị trí thứ 4 cuối mùa.

Mùa giải 1957-1958, ngôi vô địch La Liga thuộc về Real Madrid. Barcelona chỉ xếp hạng 3. Tại mùa giải 2011-2012 đáng nhớ, Real Madrid cũng đã vô địch La Liga với số điểm kỷ lục là 100 và khi đó, nên nhớ họ được dẫn dắt bởi HLV Jose Mourinho, người hiện cũng đang dẫn dắt Real Madrid mùa này. Barcelona của Pep Guardiola chỉ xếp Á quân.

Vậy nên, 17 bàn thắng ghi được sau 4 trận đầu tiên của La Liga đúng là kỷ lục khác, nhưng là “phước hay là họa” với đoàn quân của Hansi Flick thì vẫn còn chờ kết quả của tương lai, nhất là khi Mourinho đã quay trở lại Real Madrid.

Cần nhắc lại, Barcelona hiện là đương kim vô địch La Liga.

Không ghi bàn trong 2 trận đầu mùa, này Lamine Yamal đã lập 2 "cú đúp" liên tiếp trong 2 trận gần nhất của Barcelona tại La Liga. Hiện anh cùng Raphinha (6 bàn) đang có thành tích ghi bàn ấn tượng nhất chỉ sau 4 trận đầu mùa. Yamal đã ghi 4 bàn cho Barcelona sau 4 vòng đầu (Ảnh: THX)

Đ.Hg.