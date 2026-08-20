Mourinho bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2 tại Real Madrid

Nhiệm kỳ thứ 2 của Jose Mourinho tại Real Madrid sẽ bắt đầu tại Barcelona cuối tuần này trong khuôn khổ La Liga, mặc dù là gặp Espanyol chứ không phải đối đầu với đối thủ truyền kiếp của ông và Los Blancos: Barca hùng mạnh!

Mourinho khi còn dẫn dắt Benfica ở Champions League đầu năm nay (Ảnh: THX)

HLV kỳ cựu người Bồ Đào Nha đã quay trở lại CLB Hoàng gia Tây Ban Nha sau 16 năm kể từ lần đầu tiên được bổ nhiệm, nhưng vẫn được giao thứ nhiệm vụ khó khăn tương tự: Lật đổ Barcelona khỏi vị trí dẫn đầu bóng đá Tây Ban Nha.

Mourinho cũng đã đang hướng đến việc khôi phục sự quyết liệt và thái độ làm nên tên tuổi của ông trong triều đại đầu tiên tại Madrid, từ năm 2010-2013, sau 2 mùa giải không giành được danh hiệu lớn nào khiến Chủ tịch Florentino Perez phải quay lại với ông.

Đội bóng đã từng 15 lần vô địch châu Âu (là kỷ lục vô tiền khoáng hậu) đã trải qua những biến động trong phòng thay đồ, với căng thẳng giữa các cầu thủ và một loạt HLV để rồi không thể tìm ra sự cân bằng thuyết phục ở trên sân cỏ.

Không ai trong số những tên tuổi như: Carlo Ancelotti, Xabi Alonso hay Alvaro Arbeloa có thể kết hợp được các ngôi sao tấn công của đội - là Kylian Mbappe, Vinicius Junior và Jude Bellingham - mà không làm ảnh hưởng đến khả năng phòng ngự của đội.

Có lẽ HLV Mourinho, người nổi tiếng với kỷ luật thép về cách quản trị cầu thủ, chính là người có thể làm nên điều kỳ diệu, biến những siêu sao thành những cầu thủ chăm chỉ mà không làm giảm đi khả năng tấn công của họ.

HLV 63 tuổi quê ở Setubal cho biết rằng, ông đã quay trở lại sân Bernabeu với tư cách một người khác (không còn “đặc biệt” nữa), đã trưởng thành hơn sau nhiều năm kinh nghiệm chính chiến ở Anh, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ...

Cựu HLV Chelsea từng kinh qua các đội bóng nổi tiếng như Benfica (2000 và 2025-2026), FC Porto (2002-2004), Chelsea (2004-2007 và 2013-2015), Inter Milan (2008-2010), Real Madrid (2010-2013 và từ 2026), MU (2016-2016), Tottenham Hotspur (2019-2021), AS Roma (2021-2024) cùng với cả CLB Fenerbahce (2024-2025)

“Tôi đã trưởng thành hơn nhiều, ít cảm xúc hơn và kiểm soát tốt hơn... như là mọi khi, học hỏi từ những sai lầm”, nhà cầm quân nổi tiếng với sự yêu ghét của fan nói trong tuần này, mặc dù ông khẳng định mình không “nhàm chán hơn”.

Mourinho đã nói rõ ngay từ những ngày đầu trở lại sân tập Valdebebas của Real Madrid về những gì ông muốn từ đội bóng của mình: “Tôi ở đây... để tạo ra một nền văn hóa làm việc, trách nhiệm và tham vọng”.

Perez chắc chắn đã cung cấp cho Mourinho những “vũ khí” cần thiết - để bắt kịp Barcelona. Los Blancos đã chi mạnh tay ở trong mùa Hè này, biến tiền vệ cánh người Bờ Biển Ngà Yan Diomande thành bản hợp đồng kỷ lục với giá 140 triệu EUR và mang về Bernardo Silva và Marc Cucurella cùng một loạt các bản hợp đồng nổi tiếng khác.

Tuy nhiên, một số người cho rằng là: Việc không chiêu mộ được Rodri, người mà họ từng liên hệ trước khi anh này gia nhập đối thủ khó chịu Barcelona, ​​cho thấy Real Madrid đã không tăng cường đủ lực lượng ở tuyến giữa.

Nhưng sự xuất hiện của Diomande bổ sung thêm một mối đe dọa tấn công lớn cho một đội hình vốn đã rất mạnh. Có lẽ cựu tiền vệ Manchester City - Silva, mới là bản hợp đồng quan trọng hơn khi xét đến sự cân bằng của đội bóng.

Real Madrid đã phải dành nhiều năm để vượt qua kỷ nguyên của Toni Kroos và Luka Modric, những người có khả năng kiểm soát trận đấu, cho phép các tiền đạo có nhiều sự tự do và giảm thiểu khả năng bị đối phương tấn công liên tục.

Silva không phải là người thay thế trực tiếp cho cả 2, nhưng kỹ thuật của anh mang đến cho Mourinho một lựa chọn để giải quyết vấn đề đã tồn tại kể từ khi họ ra đi. Liệu anh đủ sức giúp Real có chỗ đứng ở trong những trận đấu lớn nhất, bao gồm cả những trận gặp Nhà vô địch Tây Ban Nha 2 lần liên tiếp của Hansi Flick, vẫn còn phải chờ xem.

Thời gian đầu Mourinho dẫn dắt Real đã được định hình bởi sự cạnh tranh với Pep Guardiola và một Barcelona thống trị La Liga. Những trận El Clasico thời điểm này trở nên căng thẳng, với những cuộc đối đầu ngay bên đường biên, những cáo buộc sự thiên vị của trọng tài và hàng loạt cuộc chạm trán nảy lửa khiến cuộc đối đầu trở nên đen tối và hấp dẫn.

Đội bóng của Mourinho cuối cùng đã chấm dứt sự thống trị của đối thủ trong nước bằng cách giành chức vô địch mùa giải 2011-2012 với kỷ lục 100 điểm. Đó là một trong những thành tựu vĩ đại Mourinho dành cho Real, dù ông không cùng đội bóng này giành được danh hiệu Champions League nào.

Mùa giải này, Real Madrid sẽ làm khách trên sân của Barcelona vào cuối tháng 10 trong trận El Clasico đầu tiên của mùa giải, một trận đấu được mong chờ từ ngay bây giờ. Từ giờ đến đó, bắt đầu từ trận đấu Espanyol vào thứ Bảy này, Mourinho có 2 tháng giúp Real lấy lại thể lực, thi đấu thăng hoa và quan trọng nhất là cùng chung một mục tiêu.

Đ.Hg.