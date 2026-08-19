Harry Kane xác nhận đàm phán gia hạn hợp đồng với Bayern Munich

Tiền đạo Harry Kane của tuyển Anh và của CLB Bayern Munich cho biết, anh sắp bắt đầu tiến hành đàm phán gia hạn hợp đồng với Nhà Đương kim vô địch Bundesliga vượt cột mốc thời hạn cũ là năm 2027.

Kane ăn mừng sau khi ghi bàn trong trận CK Cúp QG Đức mùa trước (Ảnh: THX)

Phát biểu tại buổi họp báo ở Munich hôm thứ Hai, Đội trưởng Đội tuyển Anh 33 tuổi nói với các phóng viên rằng các cuộc thảo luận đã bị trì hoãn cho đến sau khi anh trở về từ kỳ nghỉ hậu World Cup, nhưng chắc chắn sẽ sớm bắt đầu.

“Tôi không chắc chắn chính xác là khi nào, nhưng chúng sẽ bắt đầu trong tuần này hoặc tuần tới”, Kane đã nói về các cuộc đàm phán gia hạn hợp đồng đang được nhiều bên quan tâm, và trong đó có cả CLB Al Hilal ở giải đấu Saudi Pro League...

“Chúng tôi hiện đang rất là bình tĩnh, họ cũng bình tĩnh về tình hình. Rõ ràng bây giờ là lúc bắt đầu đàm phán, bởi vì chỉ còn 1 năm nữa sẽ là hết hạn hợp đồng, do vậy điều đó rất quan trọng. Nhưng cả 2 bên đều thoải mái, và tôi khá chắc chắn sẽ có cuộc đàm phán trong tuần này hay là tuần tới”.

Kane gia nhập Bayern với bản hợp đồng 4 năm vào 2023 và giành được 2 chức vô địch Bundesliga và 1 Cúp QG, đồng thời lọt vào bán kết Champions League ở 2/3 mùa giải. Anh cũng ghi được 146 bàn thắng đáng kinh ngạc ở trong 147 trận đấu trên mọi đấu trường cho Hùm xám

Bayern đã nhiều lần tuyên bố muốn gia hạn hợp đồng với Kane, gọi Cựu tiền đạo của Spurs là “bản hợp đồng tốt nhất từ ​​trước đến nay” vào cuối mùa giải trước. Truyền thông Đức đưa tin hợp đồng mới của Kane sẽ kéo dài ít nhất đến năm 2029.

Trước đó, Huyền thoại bóng đá của Đức Lothar Matthaeus cho rằng: Kane nên là Ứng cử viên sáng giá nhất cho Quả bóng vàng, giải thưởng sẽ được trao vào tháng 10. Matthaeus, người đã giành QBV 1991, cho biết Kane “quá xứng đáng” nhận giải thưởng hơn bất kỳ cầu thủ nào sau một mùa giải xuất sắc, trong đó anh ghi được 61 bàn/51 trận đấu.

“Kane đã có những màn trình diễn xuất sắc và theo tôi thì, cậu ấy không có một giai đoạn nào sa sút”, Matthaeus vừa viết trong một bài bình luận cho Sky Germany, đánh giá rất cao về những màn trình diễn ấn tượng của Kane ở CLB và ĐTQG.

Trong khi đó, Al Hilal đang theo dõi sát sao tình hình. Các nguồn tin cho biết lời đề nghị thi đấu tại Saudi Pro League có thể là thật và rất hấp dẫn, mang cho Kane cơ hội mở rộng tầm ảnh hưởng ở một khu vực mới vào giai đoạn cuối sự nghiệp.

Viễn cảnh này có thể không hấp dẫn Kane ở giai đoạn của sự nghiệp, đặc biệt sau một mùa giải mà anh nổi lên như một Ứng cử viên sáng giá cho giải QBV. Nhưng nó cũng giúp anh hình dung được hướng đi tiếp theo ở trong sự nghiệp của mình.

Nhà Đương kim vô địch Bundesliga - CLB Bayern Munich sẽ làm khách ở trên sân nhà của Borussia Dortmund trong trận đấu Siêu Cúp (còn được gọi là: Franz Beckenbauer Supercup) mở màn mùa giải vào thứ Bảy tuần này, ngày 22-8.

Đ.Hg.