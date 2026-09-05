Luis Enrique vẫn lạc quan sau 3 trận không thắng của PSG ở Ligue 1

Do bất ngờ để thua ngược 1-2 trước AS Monaco của Filipe Luis, Paris Saint Germain của Luis Enrique đang đối mặt một cuộc khủng hoảng không nhỏ, với chuỗi 3 trận không thắng ở Ligue 1 (tệ nhất trong 14 năm qua). Tuy vậy, HLV trưởng PSG - Luis Enrique vẫn tỏ ra hài lòng.

Luis Enrique chỉ đạo trong trận thua Monaco 1-2 (Ảnh: THX)

Đối đấu với Monaco bị đánh giá yếu hơn với một HLV trẻ là Filipe Luis (cựu HLV của Flamengo, cựu cầu thủ của Chelsea và Atletico Madrid) tại lượt trận vòng 3 của Ligue 1 mùa này, PSG sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 31 do công của Marquinhos.

Tuy vậy, Monaco thắng ngược nhờ 2 pha lập công của Flavio Nazinho (ở phút thứ 58) và Stanis Idumbo (phút thứ 72). Đây sẽ là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2012-2013, PSG đã trải qua chuỗi 3 trận mở màn không thắng tại Ligue 1. Nếu tính cả Siêu Cúp nước Pháp, nơi họ thua Lens 0-1, PSG đã không thắng 4 trận đầu mùa từ khi giành Siêu Cúp châu Âu!

Tuy nhiên, Luis Enrique không hề hoảng loạn. Ông đã gạt bỏ đi những lo ngại trước mắt để tập trung vào màn trình diễn và các chỉ số của PSG: “Tôi hài lòng với những gì mình đã nhìn thấy. Đây mới chỉ là khởi đầu mùa giải. Chúng tôi chưa thể đạt phong độ tốt nhất”.

“Chúng tôi xứng đáng thắng trận đấu này. Nhưng đó mới là bóng đá, một môn thể thao khó nhằn. Tôi đã thấy rất nhiều điều tích cực sau 90 phút thi đấu. Chỉ số xG (bàn thắng kỳ vọng) có lợi cho chúng tôi”, Luis Enrique nói bất chấp khởi đầu tệ ở Ligue 1.

“Tôi phải giải thích như thế nào đây?? Bóng đá đôi khi rất để khó giải thích. Tôi muốn nhấn mạnh là, tinh thần của các cầu thủ. Đây sẽ là một giải đấu thú vị. Chúng ta sẽ cần chuẩn bị cho tương lai”, HLV Luis Enrique vẫn hài lòng và vẫn lạc quan với tương lai của PSG.

Thất bại rạng sáng 5-9 tại Parc des Princes diễn ra vài giờ sau khi Nhà Đương kim vô địch Ligue 1 tuyên bố gia hạn bản hợp đồng lớn, giữ chân Luis Enrique ở lại đây cho đến tận năm 2030 cùng với một số cầu thủ chủ chốt. Tất nhiên, chuỗi 3 trận không thắng vẫn có thể khắc phục nếu mọi người toàn tâm toàn ý ở lại.

Hậu vệ Lucas Hernández của PSG giải thích: “Trong những năm gần đây, chúng tôi rất khó giành chiến thắng trước Monaco. Chúng tôi cần tập trung lại cho UEFA Champions League, đó là giải đấu của chúng tôi. Tôi vẫn tin tưởng vào đội bóng và cả HLV trưởng!”.

Kết quả này khiến Monaco đứng đầu bảng xếp hạng với thành tích toàn thắng sau 3 trận mở màn. Đây chính là “khởi đầu trong mơ” với HLV Filipe Luis.

Còn với PSG, họ vừa phải nhận thêm thất bại này sau hai trận hòa 2-2 liên tiếp trước Rennes và Lille, rơi xuống hạng 12.

BXH tạm thời của Ligue 1 (chỉ điểm tên các đội đá 3 trận)

1-Monaco 9 điểm Hiệu số 5-1 2-Lyon 7 điểm Hiệu số 6-2 3-Lille 7 điểm Hiệu số 5-2 12-PSG 2 điểm Hiệu số 5-6 16-Toulouse 1 điểm Hiệu số 2-5 18-Auxerre 0 điểm Hiệu số 4-11

Đ.Hg.