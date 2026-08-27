Bóng đá quốc tế

La Liga

Mourinho ca ngợi Mbappe

SGGPO

HLV Jose Mourinho ca ngợi Kylian Mbappe sau chiến thắng 4-1 của Real Madrid trước Real Sociedad ở vòng 2 của La Liga. 

Mbappe lập hat-trick trong trận đấu. Ảnh: THX
Mbappe lập hat-trick trong trận đấu. Ảnh: THX

Mbappe là nhân vật chính của trận đấu ở Bernabeu khi anh ghi cú hat-trick xuất sắc, nhưng màn trình diễn của anh còn nhiều hơn thế nữa.

Trong những thời điểm Real Madrid gặp khó trong việc tạo ra cơ hội ghi bàn, anh lùi sâu và phối hợp với các đồng đội, đặc biệt là trong bàn thắng thứ 2 của trận đấu, cũng như một số cơ hội khác mà anh ​​tạo ra cho các cầu thủ khác.

Mourinho ca ngợi về cú hat-trick của Mbappe: "Mbappe sở hữu phẩm chất vô cùng xuất sắc. Cậu ấy sẽ không thụ động chờ tập thể kiến tạo để ghi bàn, cậu ấy chủ động lùi sâu tạo cơ hội, bật nhả 1-2 với Jude dẫn đến bàn thắng… Cậu ấy thực sự có kỹ năng đẳng cấp! Cậu ấy sẵn sàng có những pha tỏa sáng mang đậm dấu ấn cá nhân để thay đổi cả cục diện, nhưng cũng là người chơi rất đồng đội".

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Đ.Hg.

Từ khóa

HLV Jose Mourinho Kylian Mbappe La Liga Real Madrid

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