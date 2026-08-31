Mourinho nói về vai trò mới của Bellingham tại Real Madrid

Real Madrid tiếp tục khởi đầu hoàn hảo tại La Liga mùa giải 2026-2027 dưới thời của HLV Jose Mourinho khi đánh bại Malaga 4-0 ngay ở sân nhà Santiago Bernabeu. Trong đó, tuyển thủ Anh - Jude Bellingham đã ghi được bàn thắng mở tỷ số...

Bellingham đang chơi rất hay ở Real (Ảnh: THX)

Sau khi Bellingham mở tỷ số cho Los Blancos ở phút thứ 19, Alfonso Herrero phản lưới nhà, giúp Real nâng tỷ số lên 2-0. Kylian Mbappe ghi bàn thắng thứ 4 của mùa giải, nâng tỷ số lên 3-0 phút thứ 30, trước khi Arda Guler ấn định chiến thắng 4-0 ở phút bù giờ...

HLV Mourinho trả lời phỏng vấn báo chí sau chiến thắng trước Malaga, nhấn mạnh đến một vai trò mới, tự do hơn của tiền vệ Bellingham - người đang chơi rất hay 3 trận qua.

“Tôi đã nhất trí với cậu ấy rằng tôi không muốn thấy cậu ấy phòng ngự như 1 hậu vệ trái thứ 2”, HLV Mourinho nói, đồng thời nhắc đến kinh nghiệm trước đây của mình tại Benfica. Ông cho biết thêm, Real Madrid đã tổ chức lại đội hình để giao cho Bellingham một vai trò mà anh cảm thấy thoải mái - khi được tự do chơi bóng và sáng tạo.

Chính sự tổ chức này đã cho phép đội bóng giành lại bóng bổng mà không cần phải lùi về phòng ngự. HLV người Bồ Đào Nha cũng hết lời khen ngợi chiều sâu hàng tiền vệ, bao gồm Eduardo Camavinga, Federico Valverde, Bernardo Silva bên cạnh Bellingham.

Mourinho cũng hài lòng với Dean Huijsen: “Tôi không muốn so sánh cậu ấy với năm ngoái vì tôi không biết rõ tình hình. Nhưng điều quan trọng là cậu ấy mạnh mẽ, thắng các pha tranh chấp và tạo sự tự tin. Cậu ấy tiến bộ rất nhiều trong một thời gian ngắn”, HLV Mourinho chia sẻ.

Đ.Hg.