Raphinha lập hat-trick cho Barcelona, cân bằng kỷ lục của Messi

Cú hat-trick vào lưới Racing Santander tại La Liga, giúp Barcelona đánh bại đối thủ với tỷ số đậm đà 7-2 đã đưa Raphinha bước vào vị thế hiếm có, khi thông số bàn thắng của anh hiện ngang hàng với Lionel Messi trong sách kỷ lục của CLB xứ Catalan.

Raphinha vừa lập hat-trick cho Barcelona (Ảnh: THX)

Khởi đầu rất đáng kinh ngạc của Raphinha tại La Liga ở mùa giải 2026-2027 đã vươn lên một tầm cao mới. Chân sút người Brazil đã lập hat-trick ở trong chiến thắng rực rỡ trước Racing. Raphinha ghi bàn từ 1 quả phạt đền trước giờ nghỉ giải lao và 1 quả phạt đền khác sau hiệp 1.

Bàn thắng thứ 3 ở phút thứ 41 đã góp phần hoàn tất cú hat-trick của Raphinha, nâng thành tích tại La Liga lên 9 bàn thắng chỉ sau 6 trận đấu đầu ở mùa này, đưa chân sút người Brazil (trước đây là một cầu thủ chạy cánh) gia nhập nhóm danh thủ ghi bàn kiệt xuất cho Barcelona.

Với kết quả này, Raphinha trở thành cầu thủ đầu tiên ghi được 9 bàn thắng trở lên trong 6 trận đấu mở màn La Liga của một mùa giải - kể từ khi mà Messi đạt được thành tích tương tự vào mùa giải 2017-2018. Cân bằng kỷ lục với Messi ở vị trí thi đấu lạ lẫm là điều Raphinha không nghĩ đến trước mùa này.

Nhìn vào số các cầu thủ Barcelona đã ghi ít nhất 9 bàn thắng trong 7 trận đầu tiên trên mọi đấu trường trong 60 năm qua cho Barcelona, chỉ có 4 trường hợp xuất hiện trước thời Raphinha. Messi từng đạt cột mốc 10 bàn mùa 2012-2013, đồng thời cũng có 9 bàn thắng vào các mùa 2013-2014 và 2011-2012. Ronaldo Nazario cũng ghi 9 bàn vào mùa giải 1996-1997.

Raphinha đang trở thành mối đe dọa ghi bàn chính yếu ở trên hàng tấn công CLB Barcelona. Cầu thủ 29 tuổi này đã xé lưới đối phương ở 6/7 trận đấu của Barcelona mùa này, lần duy nhất anh không ghi bàn là trước Levante, dù anh vẫn thể hiện sự hiện diện của mình bằng 2 pha kiến tạo cho các đồng đội

Quyết định của HLV Hansi Flick khi sử dụng Raphinha ở vị trí tiền đạo cắm, số 9 ảo đóng vai trò quan trọng trong những thông số bùng nổ của anh. Raphinha hiện có 9 bàn thắng tại La Liga và 2 bàn khác tại Champions League. Tổng số bàn thắng ở trên mọi đấu trường của Raphinha là 11.

Phong độ của Raphinha cũng đã đưa chân sút người Brazil vào cuộc đua giành danh hiệu Pichichi tại La Liga, khi chân sút người Brazil đang dẫn trước Kylian Mbappe của Real Madrid 2 bàn thắng.

Đối với lại Barcelona, điều đọng lại lớn nhất là Raphinha không chỉ đang tận hưởng một chuỗi phong độ cao, mà anh còn tạo ra những thông số sánh ngang với một số khởi đầu ghi bàn vĩ đại nhất trong lịch sử hiện đại của câu lạc bộ.

Đ.Hg.