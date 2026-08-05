Bên trong câu chuyện chuyển nhượng Julian Alvarez

Việc Barcelona theo đuổi Julian Alvarez đang bước vào giai đoạn mà nhiều người trong giới đàm phán tin rằng có thể đây là thời điểm quyết định của thương vụ này: Đó là giai đoạn then chốt quyết định đi hay ở của tuyển thủ người Argentina vừa giành Á quân FIFA World Cup.

Alvarez trong trận đấu với Tây Ban Nha ở chung kết World Cup

Gã khổng lồ xứ Catalan đã dành phần lớn giai đoạn mùa Hè này để mà cố gắng chiêu mộ tuyển thủ Argentina từ Atletico Madrid, nhưng cho đến nay vẫn gặp phải sự kháng cự quyết liệt từ Rojiblancos, vốn là kình địch với cả Real Madrid lẫn Barcelona.

Lập trường của Atletico vẫn nhất quán: Họ không muốn mất Alvarez, cầu thủ được định giá 150 triệu EUR, và chắc chắn không muốn mất vào tay Barcelona. Ngay cả khi hoàn buộc phải bán, họ vẫn muốn bán anh này ra nước ngoài hơn là tăng cường sức mạnh cho một trong số những đối thủ lớn nhất của họ ở giải quốc nội La Liga.

Lập trường đó đã khiến Barcelona ngày càng thất vọng, nhưng CLB xứ Catalan vẫn nhất quyết không chịu bỏ cuộc. Giám đốc thể thao - Deco hiện đã bay đến Madrid - để tiếp tục đàm phán với những người đại diện tham gia vào thương vụ này, khi Barcelona tìm kiếm bước đột phá trong các cuộc đàm phán đã đến giai đoạn then chốt...

Vòng đàm phán mới nhất được xem là nỗ lực cuối cùng để xác định xem: Liệu có con đường khả thi nào hay không, để hoàn tất một trong những thương vụ ưu tiên của CLB chủ sân Nou Camp ngay trước khi kỳ chuyển nhượng mùa Hè này đóng cửa!

Các nguồn tin am hiểu tình hình cho rằng - Barcelona đang bắt đầu chấp nhận là có thể chỉ có một cách để thay đổi lập trường của Atletico. Cảm giác ngày càng tăng: Đó là chính bản của thân Alvarez có thể đứng ra và sớm phải đóng vai trò tích cực hơn nếu như muốn thúc đẩy thương vụ mà bản thân anh cũng mong muốn đạt thỏa thuận.

Ưu tiên của Alvarez là gia nhập Barcelona nếu anh sẽ phải rời Atletico mùa Hè năm nay, và đó vẫn là thông điệp được truyền đạt xuyên suốt quá trình của vụ chuyển nhượng. Tuy nhiên, các CLB đến từ giải đấu của nước Anh - Premier League vẫn đang tiếp tục theo dõi rất sát sao tình hình chuyển nhượng, để đề phòng trường hợp thương vụ đổ bể.

Arsenal vẫn là CLB có vị thế tốt nhất để tận dụng cơ hội nếu Barcelona không thể tìm ra giải pháp. Pháo thủ ngưỡng mộ Alvarez từ lâu và tin họ sở hữu tiềm lực tài chính cần thiết đưa ra một gói đề nghị đủ sức thử thách quyết tâm của CLB Atletico.

Tottenham Hotspur cũng đang theo dõi sát sao. Tham vọng của họ ở trên thị trường chuyển nhượng đồng nghĩa với việc họ sẵn sàng xem xét một đề xuất nếu rõ ràng Barcelona không thể hoàn tất thương vụ, và Spurs luôn cảnh giác với bất kỳ sự thay đổi nào trong tình hình của cầu thủ trong thương vụ này.

Trong khi đó, tất nhiên là Barcelona vẫn đứng rất vững vàng ở vị trí dẫn đầu, dù rằng là kinh nghiệm thi đấu trước đây của Alvarez tại bóng đá Anh đồng nghĩa với việc khả năng trở lại Premier League không thể hoàn toàn bị loại trừ bất cứ lúc nào.

Sự chú ý rất có thể sớm chuyển sang chính Alvarez - để quyết định xem anh có sẵn sàng thực hiện bước đi tiếp theo của mình hay không. Nhưng Atletico vẫn giữ bình tĩnh và khẳng định anh sẽ không gia nhập Barcelona. Liệu rằng họ đã nói chuyện với nhau?

Đ.Hg.