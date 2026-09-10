Tiêu điểm bóng đá

Lamine Yamal vượt qua Kylian Mbappe lập kỷ lục Champions League

SGGPO

Tài năng trẻ Lamine Yamal góp công rất lớn vào chiến thắng 5-1 của Barcelona trước đối thủ Feyenoord trong lượt trận mở màn League phase của Champions League mùa này. 

Yamal tranh bóng với một cầu thủ Feyenoord (Ảnh: THX)
Yamal tranh bóng với một cầu thủ Feyenoord (Ảnh: THX)

Tiền đạo trẻ người Tây Ban Nha Yamal đã có 2 kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn, và tự bản thân cũng ghi 1 bàn thắng. Anh ghi bàn từ quả đá phạt hàng rào ngoạn mục phút thứ 77, cùng với lại 2 pha kiến tạo cho Raphinha (ngay ở phút thứ 3) và Gabriel Jesus (phút thứ 85) ghi bàn. Lamine Yamal đạt cột mốc: 21 pha góp dấu giày vào các bàn thắng ở đấu trường Champions League (với 11 bàn thắng và 10 pha kiến tạo).

Thành tích này vừa giúp anh qua mặt kỷ lục cũ của Kylian Mbappe (là 20 pha góp dấu giày vào các bàn thắng ở đấu trường Champions League với các cầu thủ tuổi teen). Đây cũng là cú hích to lớn cho Lamine Yamal khi cuộc chạy đua giành danh hiệu Quả bóng Vàng năm nay đang diễn ra rất là nóng bỏng.

HLV Hansi Flick của Barcelona hết lời ca ngợi Lamine Yamal, cầu thủ đang có một năm chơi bóng rực rỡ với ngôi vô địch FIFA World Cup (diễn ra sau khi anh cùng Đội tuyển châu Âu lên ngôi ở đấu trường EURO).

HLV Hansi Flick chia sẻ: “Cậu ấy xứng đáng giành Quả bóng Vàng. Đối với tôi, điều đó thật tuyệt vời. Bạn có thể thấy cậu ấy đặc biệt trong mỗi trận đấu mà không ai có được".

Chủ tịch của Barca, ông Joan Laporta, hào hứng: “Cậu ấy có phẩm chất vượt trội, là một thiên tài. Tôi rất muốn Lamine giành được danh hiệu Quả bóng Vàng năm nay”.

Dù mùa giải 2026-2027 mới vừa diễn ra, Yamal đã liên tục lập công cho Barcelona. Bị tịt ngòi trong 2 trận đấu mở màn La Liga, giờ đây anh đã có 5 bàn thắng và thêm 2 kiến tạo ở trên mọi đấu trường (La Liga và cả Champions League).

Với màn trình diễn cháy lửa trong năm 2026, người ta đang hy vọng Lamine Yamal sẽ nối gót Lionel Messi, trở thành cầu thủ Barcelona tiếp theo giành được danh hiệu Quả bóng Vàng.

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Đ.Hg.

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