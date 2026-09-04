Gary Neville dự đoán Arsenal sẽ vượt qua Chelsea “đầy nguy hiểm”

Gary Neville đã tiết lộ dự đoán của mình cho trận đấu lớn nhất của Premier League tính đến thời điểm hiện tại, khi nhà Đương kim vô địch Arsenal đối đầu với ứng cử viên nặng ký tiềm năng là Chelsea tại sân Emirates vào lúc 22 giờ 30 Chủ nhật, ngày 6-9.

Chelsea "đầy nguy hiểm" sẽ ghé thăm Emirates cuối tuần này (Ảnh: THX)

HLV Xabi Alonso sẽ dẫn dắt đội Chelsea có hàng công mạnh mẽ và bùng nổ đến sân Emirates đấu Arsenal của đồng nghiệp Mikel Arteta, khi cả 2 đội đều hy vọng duy trì khởi đầu hoàn hảo của mình trong mùa giải mới 2026-2027 của đấu trường Premier League.

Arsenal bắt đầu chiến dịch bảo vệ chức vô địch bằng chiến thắng dễ dàng 3-0 trước đội bóng mới lên hạng Coventry City, trước khi đánh bại Aston Villa 1-0 trong trận đấu gần nhất nhờ bàn vào thắng duy nhất của Bukayo Saka.

Trong khi đó, Chelsea đã đánh bại đối thủ cùng thành phố Fulham 3-2 ở trận đấu chính thức đầu tiên của Alonso trên cương vị HLV trưởng Chelsea, trước khi thắng trận đấu kịch tính khác Brighton 4-3 hồi cuối tuần rồi.

Sự sắc sảo trong tấn công của Chelsea, dù mới thể hiện trong một số trận đấu chưa lớn, đủ thuyết phục nhiều chuyên gia rằng đội bóng Tây London sẽ có một giải tốt hơn nhiều sau khi chỉ đứng thứ 10 mùa trước và thậm chí có thể thách thức Arsenal cho chức vô địch.

Chuyên gia bóng đá Neville ủng hộ Chelsea kết thúc ở vị trí thứ 2 sau Arsenal - dựa trên những gì ông thấy và cho rằng chuyến làm khách đến sân của nhà Đương kim vô địch là “bài kiểm tra thực sự tốt” dành cho đội bóng của Alonso.

Huyền thoại Manchester United và cựu hậu vệ Đội tuyển Anh dự đoán Arsenal sẽ vượt qua một Chelsea “đầy nguy hiểm” nhưng khẳng định là trận derby London sẽ “cho chúng ta thấy trình độ thực sự của cả 2 đội”.

Khi được hỏi Chelsea có thể gây khó khăn hơn thế nào so với đối thủ gần nhất của Arsenal, Aston Villa, cựu tuyển thủ Neville nói trên podcast của Sky Sports: “Tôi nghĩ Arsenal sẽ nhận ra Chelsea có những cầu thủ tấn công giỏi hơn Aston Villa nên họ phải cảnh giác và luôn tỉnh táo”.

“Chelsea sẽ không phòng ngự theo cách giống như Villa nên có thể Arsenal tự tin hơn khi tấn công , nhưng họ cũng phải cảnh giác với thực tế là The Blues có một số cầu thủ tấn công đang rất xuất sắc”.

Chelsea có những cầu thủ tấn công rất xuất sắc (Ảnh: THX)

Neville hào hứng nói thêm: “Tôi nghĩ Arsenal sẽ thắng trận đấu này nhưng đây là một bài kiểm tra rất khắc nghiệt cho họ khi chứng kiến ​​Chelsea khó lường ở những ngày đầu tiên của Xabi Alonso”.

“Ngược lại, Chelsea đã chơi rất hay trong 2 trận đầu tiên nhưng đây là thử thách lớn khi đối đầu với nhà Đương kim vô địch Arsenal, đội bóng vốn không hề mắc nhiều sai lầm! Trận đấu này sẽ cho chúng ta thấy rõ vị trí của Arsenal và Chelsea vì tôi đã xếp họ ở vị trí thứ nhất và thứ 2 ở Premier League”.

Tiết lộ dự đoán tỷ số của mình trên The Overlap, Neville có nói thêm: “Tôi dự đoán Arsenal thắng 2-0. Tôi nghĩ Arsenal sẽ rất quyết tâm. Họ sẽ chơi quyết liệt, bất chấp sự nguy hiểm đến từ Chelsea”.

Arsenal đã giành được chức vô địch Premier League thứ 2 ở mùa giải trước, sau năm 2004 và họ còn vào chung kết UEFA Champions League, nơi các Pháo thủ thành London phải chịu thất bại đầy tiếc nuối trong loạt sút luân lưu trước PSG.

Với việc HLV Mikel Arteta đã tăng cường đội hình bằng những bản hợp đồng Bruno Guimaraes, Christos Tzolis và Ezri Konsa vào mùa Hè này, Neville dự đoán Arsenal sẽ một lần nữa trở thành một thế lực ở châu Âu.

“Arsenal có thể cạnh tranh tại châu Âu vì họ đã làm được điều đó mùa trước và đây là một đội hình mạnh hơn”, Neville nhận định, “Họ đã thực sự sẵn sàng cho một thử thách khác nhưng tôi cảm thấy trong những khoảnh khắc căng thẳng nhất, và trong những trận đấu lớn nhất, bạn chỉ cần một điều gì đó khác biệt và đặc biệt hơn”.

“Theo tôi, Arsenal cần một tiền đạo ngôi sao, đó sẽ là mảnh ghép cuối cùng. Nhưng liệu họ có thể thành công mà không cần mẫu cầu thủ đó vẫn là thứ đáng bàn”.

Đ.Hg.