Nhật Bản và cuộc kiến tạo một kỳ ASIAD khác biệt

Chỉ còn một tuần nữa, ngọn lửa Đại hội Thể thao châu Á 2026 (ASIAD 20) sẽ được thắp sáng tại Nhật Bản. Không khí sôi nổi của ngày hội thể thao lớn nhất châu Á đã lan tỏa trên từng con đường, tuyến phố từ nước chủ nhà đăng cai đến khắp các quốc gia châu lục tham dự.

Dấu ấn từ nước chủ nhà

Diễn ra từ ngày 19-9 đến 4-10, ASIAD 20 quy tụ hơn 11.000 vận động viên (VĐV) đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài ở 43 môn thể thao và 469 nội dung huy chương.

Phần lớn các nội dung thi đấu được tổ chức tại thành phố Nagoya, tỉnh Aichi, bên cạnh một số địa điểm thi đấu ở các tỉnh, thành lân cận như: Tokyo, Osaka, Gifu, Shizuoka.

Thành viên tuyển bóng đá nữ Việt Nam tại khu vực chào đón các đoàn dự ASIAD 20 ở sân bay quốc tế ở Nagoya (ẢNH: NHẬT ĐOÀN)

Dù chưa chính thức khai mạc nhưng không khí của đại hội nhộn nhịp khi một số môn đã thi đấu từ ngày 10-9: bóng rổ nam, cricket, bóng đá... Tất cả đang hướng về thời khắc lễ khai mạc (ngày 19-9) diễn ra trên sân vận động Mizuho (Nagoya). Ban tổ chức kỳ vọng ASIAD 20 sẽ không chỉ là sân chơi thể thao mà còn là nhịp cầu kết nối văn hóa giữa các quốc gia châu Á. Điều đó được thể hiện ngay trong chủ đề lễ khai mạc “Harmonic Heart Beat” (tạm dịch: Nhịp tim hòa điệu), phát triển từ khẩu hiệu đại hội “Imagine One Asia” (tạm dịch: Nơi đây, châu Á hòa làm một).

Khác với nhiều kỳ ASIAD trước, Nhật Bản không xây dựng làng VĐV tập trung. Thay vào đó, ban tổ chức tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có, bố trí chỗ ở bằng nhiều hình thức như: khách sạn, các khu nhà lắp ghép bằng container hay du thuyền. Giải pháp này cũng phản ánh rõ triết lý tổ chức của nước chủ nhà: lấy VĐV làm trung tâm, sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng sẵn có, ứng dụng công nghệ hiện đại, tăng cường kết nối với cộng đồng địa phương và thúc đẩy văn hóa thể thao.

Không chỉ chăm chút cho các cuộc tranh tài, Nhật Bản còn chuẩn bị kỹ lưỡng cho đời sống hàng ngày của các đoàn. Tại khu lưu trú Garden Pier thuộc cảng Nagoya, VĐV sẽ được thưởng thức các món ăn đặc trưng của địa phương bên cạnh thực đơn quốc tế, thực đơn chay, suất ăn dành cho người Hồi giáo... Mỗi bữa phục vụ tới 35 món khác nhau, được thiết kế nhằm hỗ trợ thể trạng và phục hồi năng lượng sau thi đấu.

Các đoàn thể thao tăng tốc về đích

Khi nước chủ nhà Nhật Bản hoàn thiện những công đoạn cuối cùng thì các đoàn thể thao lớn của châu Á cũng bước vào giai đoạn chuẩn bị quyết định. Với lực lượng 815 VĐV ở 38 môn, Trung Quốc tiếp tục được xem là ứng cử viên số một cho vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương. Điều gây chú ý là trong danh sách tham dự có tới 36 nhà vô địch Olympic phân bổ ở 13 môn thể thao.

Những tên tuổi lớn như Sun Yingsha, Wang Manyu (bóng bàn), Chen Yuxi, Wang Zongyuan (nhảy cầu), Zou Jingyuan (thể dục dụng cụ), Li Wenwen (cử tạ)... đều góp mặt. Sau kỳ ASIAD 19-2023 thành công trên sân nhà với 201 HCV, mục tiêu của thể thao Trung Quốc lần này là tiếp tục duy trì vị thế số 1.

Trong khi đó, đoàn thể thao Hàn Quốc tham dự đại hội với 792 VĐV thi đấu ở 41 môn, cùng mục tiêu giành hơn 40 HCV và giữ vững vị trí trong tốp 3 toàn đoàn. Để hiện thực hóa mục tiêu ấy, Viện Khoa học Thể thao Hàn Quốc đã triển khai chương trình hỗ trợ quy mô lớn cho các đội tuyển.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo phân tích chuyển động 3D, cảm biến đánh giá hiệu suất được ứng dụng rộng rãi nhằm xây dựng giáo án riêng cho từng VĐV. Những bộ môn chủ lực được kỳ vọng gánh vác chỉ tiêu HCV của Hàn Quốc gồm: bắn cung, bơi, bắn súng, đấu kiếm, taekwondo, cầu lông. Ngoài ra, các môn: điền kinh, bóng đá, thể dục dụng cụ và leo núi thể thao cũng hy vọng tạo nên dấu ấn.

Tại Đông Nam Á, Thái Lan cho thấy quyết tâm lớn khi đăng ký lực lượng 694 VĐV tranh tài ở 42 môn. Quốc gia này đặt mục tiêu giành 14 HCV, tập trung vào các môn như: cầu mây, teqball, kurash, jiujitsu, taekwondo, golf, điền kinh, đua thuyền buồm và thể thao điện tử. Theo Thống đốc Cơ quan thể thao Thái Lan Kongsak Yodmani, việc tuyển chọn VĐV năm nay diễn ra khắt khe hơn, ưu tiên những người thực sự có khả năng cạnh tranh huy chương cấp châu Á hoặc xa hơn là Olympic.

NGUYỄN ANH