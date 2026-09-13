HLV Niko Kovac ca ngợi chiều sâu đội hình Dortmund

Chiến thắng 3-0 của Borussia Dortmund trước SC Paderborn tại Bundesliga có lẽ là minh họa rõ ràng nhất cho điều Niko Kovac muốn nói về chiều sâu ở đội hình của mình.

HLV Niko Kovac chỉ đạo trận Dortmund thắng SC Paderborn (Ảnh: THX)

Serhou Guirassy không ghi bàn - Fabio Silva mới là người ghi bàn. Felix Nmecha dự bị rồi cuối cùng ghi 2 bàn thắng!

Silva ghi bàn thắng mở tỷ số khi phối hợp Guirassy. Cầu thủ Guinea tiếp tục trở thành trung tâm hầu hết mọi pha tấn công Dortmund tạo ra. Khi Paderborn đã dành hơn một giờ để cố gắng kềm chế sự kết hợp đó, Nmecha vào sân từ băng ghế dự bị và kết thúc trận đấu với 2 bàn thắng hoàn toàn khác nhau.

Silva và Guirassy không còn là sự lựa chọn 1 trong 2: Việc Dortmund sử dụng Silva đá cặp với Guirassy thể hiện bước phát triển quan trọng. Trong phần lớn mùa giải trước, sự hiện diện của tiền đạo người Bồ Đào Nha ở trong đội hình xuất phát thường đồng nghĩa việc Guirassy vắng mặt.

Guirassy vẫn là điểm tựa tấn công rõ ràng, trong khi khả năng di chuyển của Silva mang đến cho Niko Kovac điều gì đó khác biệt. Thay là vì cố tái hiện thể hình Guirassy như tiền đạo số 9 truyền thống, Silva di chuyển quanh anh này, tấn công vào các khoảng trống và cả hoạt động ở vị trí sâu hơn một chút.

Trận đấu này mang đến ví dụ rõ ràng nhất về sự phối hợp ăn ý giữa 2 cầu thủ này. Silva đá ở vị trí thấp hơn và hơi lệch so với Guirassy. Để rồi sau đó, Dortmund chỉ cần 5 phút để sự sắp xếp này tạo ra bàn thắng.

Sau khi Dortmund vừa giành được quyền kiểm soát bóng, Guirassy đã lập tức chuyền bóng cho Silva từ trong phần sân nhà. Tiền đạo người Bồ Đào Nha tận dụng sai lầm của đối phương từ giữa sân, bứt tốc về phía khung thành, vượt qua Nahuel Noll và dứt điểm vào lưới trống.

Tình huống này đảo ngược hoàn toàn những gì xảy ra chỉ 4 ngày trước. Trong trận Dortmund thắng Villarreal 3-2 ở Champions League, Silva vào sân từ ghế dự bị và kiến ​​tạo cho Guirassy trong màn trình diễn tấn công hiệu quả khác. Gặp Paderborn, Guirassy đáp lại ân tình. Tiền đạo này làm mọi thứ ngoại trừ việc tự mình ghi bàn.

Guirassy có 2 lần đưa bóng vào lưới ở trong hiệp 1, bị từ chối vì lỗi việt vị sát sao, tạo ra thêm nhiều cơ hội dứt điểm, liên tục gây áp lực lên hàng phòng ngự của Paderborn. Sự di chuyển của Silva quanh anh giúp Dortmund có thêm một cầu thủ tấn công mà không mất đi điểm tựa Niko Kovac đã xây dựng trong lối tấn công từ lâu.

Sự linh hoạt không chỉ giới hạn ở đội hình xuất phát. Paderborn vẫn chỉ kém 1 bàn cho đến 10 phút cuối trận dù Dortmund đã dần kiểm soát tình thế. Niko Kovac đáp trả bằng cách thay gần như toàn bộ cấu trúc sau Guirassy. Nmecha, Marcel Sabitzer, Chukwuemeka cùng vào sân phút 65 thay cho Joey Veerman, Ethan Nwaneri và Silva.

Jobe Bellingham sau đó lùi sâu hơn trong khi Nmecha di chuyển cao lên phía trước. Maximilian Beier cũng vào sân ngay sau đó. Hiệu quả rất rõ rệt khi mà Nmecha phối hợp với Beier ở phút 80, vượt qua người kèm cặp trong vòng cấm và dứt điểm chính xác vào góc trong cột dọc xa, nâng tỷ số lên 2-0. Chín phút sau, bàn thắng đẹp nhất đã đến.

Sabitzer tạt bóng từ cánh phải và Nmecha, đứng ở vị trí trung tâm trong vòng cấm địa, điều chỉnh tư thế xuất sắc trước khi tung ra cú sút kiểu xe đạp chổng ngược vào góc khung thành. Nmecha dự bị không phải sự giáng cấp. Quyết định được đưa ra trên khối lượng công việc sau mùa Hè đầy áp lực, và lịch thi đấu ngày càng dày đặc của Dortmund.

HLV Niko Kovac đã giải thích, “Chúng tôi có rất nhiều cầu thủ ĐTQG. Chúng tôi sẽ xoay vòng đội hình giống như các CLB khác. Tôi đã làm việc với đội ngũ y tế để quản lý thời gian thi đấu của Felix và đó là lý do tại sao cậu ấy vào sân từ băng ghế dự bị".

“Chúng tôi cần một đội hình tốt, đa dạng và có chiều sâu,” HLV Niko Kovac tiếp tục chia sẻ về chiều sâu đội hình Dortmund, “Như mọi người đã thấy, những người dứt điểm có thể vào sân từ ghế dự bị và định hướng trận đấu theo đúng hướng. Tôi đang có một vài người như vậy.”

Đ.Hg.