Bayern sẽ mang quyền uy Champions League quay lại Bundesliga

Trận hòa không bàn thắng với Schalke hôm 5-9 khiến Bayern Munich xuống vị trí thứ 6 trên BXH của Bundesliga sau 2 vòng đấu đầu tiên. Nhưng đấu với tân binh Elversberg lại là cơ hội để Bayern mang quyền uy Champions League quay trở lại, khi vừa thắng Bodø/Glimt 5-0.

Bayern vừa thắng đậm ở Champions League (Ảnh: THX)

Bayern sẽ tìm cách phục hồi sau trận hòa không như là thường lệ ở Bundesliga hồi cuối tuần trước khi họ đến làm khách trên SVĐ URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde, đối đầu với lại đội bóng vừa mới lên hạng từ hệ giải 2. Bundesliga - Elversberg!

Chiến thắng áp đảo 5-0 trước Bodø/Glimt, với các bàn thắng của Jamal Musiala, Harry Kane, Alphonso Davies và cú đúp của Michael Olise: Hơi thở - quyền uy từ Champions League, sẽ là thứ Bayern mang đến cho một Elversberg còn rất mới mẻ.

Nhiều người có dự đoán Elversberg sẽ là một trong những đội bóng bị xuống hạng ngay tại mùa giải vừa thăng hạng. Dù điều đó có thể xảy ra, chiến thắng 4-3 trước Borussia Monchengladbach ngày 5-9 đã cho thấy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của họ.

Và cả chiến thắng 3-2 của Elversberg trước Bayer Leverkusen ngay ở vòng đầu tiên cũng rất đáng chú ý, và họ bước vào trận đấu mới nhất với thành tích thắng cả 3 trận đã đấu ở mùa giải này.

Elversberg còn rất mới nhưng rất đáng chú ý. Tuy nhiên, HLV Vincent Wagner có thể hơi lo ngại - khi đội bóng của ông đã để thủng lưới 6 lần ở trên mọi đấu trường mùa này, mặc dù điều đáng mừng là không có đội nào khác ở Bundesliga ghi nhiều bàn thắng hơn họ (họ đang có 7 bàn thắng).

Elversberg mới chỉ chơi 1 trận trên sân nhà tại mùa giải 2026-2027, đó là chiến thắng trước Leverkusen ngày 29-8, và điều đó đã kéo dài chuỗi trận thắng của họ tại URSAPHARM-Arena an der Kaiserlinde lên con số 4 trận đấu. Elversberg giữ sạch lưới 2 trận trong chuỗi trận đó, đồng thời ghi được 14 bàn thắng.

Quay trở lại với Bayern, dù chưa bao giờ giành điểm số tuyệt đối trong một mùa giải tại Bundesliga, việc họ mất điểm sẽ không khiến người hâm mộ lo ngại. Điều người ta lo ngại ở đây chính là, họ không ghi được bàn thắng nào trước Schalke.

Kết quả đó mới là lần duy nhất ở trong 60 trận đấu chính thức gần đây nhất dưới thời HLV dày dạn kinh nghiệm Vincent Kompany khi mà đội bóng của ông không ghi được bàn thắng nào tại khu vực tấn công ở 1/3 cuối sân đấu của đối thủ.

Trận đấu vào đêm 13-9 là lần đầu tiên đội 1 của Bayern đối đầu với lại SV Elversberg, nhưng CĐV sẽ không quá lo lắng về đối thủ xa lạ này vì "Hùm xám" đã thắng 20 và chỉ hòa 6 trong 26 trận đấu trên sân khách gần đây nhất tại giải Bundesliga.

Đội bóng xứ Bavaria đã ghi ít nhất 3 bàn thắng trong 13/18 trận sân khách gần nhất tại Bundesliga, thắng 14 trận trong số đó. Với thói quen ghi bàn quay trở lại tại đấu trường Champions League, Bayern sẽ đánh bại Elversberg, thậm chí là thắng đậm.

Đ.Hg.