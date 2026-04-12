Kompany từ chối đây là Bayern Munich hay nhất lịch sử

Bayern Munich gần như chạm 2 tay vào chức vô địch Bundesliga mùa giải 2025-2026 sau chiến thắng hủy diệt 5-0 ngay trên sân St. Pauli, dần khép lại một mùa giải mà đoàn quân của Vincent Kompany đã xô đổ hàng loạt kỷ lục tồn tại nhiều thập kỷ.

Lần lượt Jamal Musiala, Leon Goretzka, Michael Olise, Nicolas Jackson và Raphael Guerreiro đã ghi bàn vào lưới St. Pauli, giúp Bayern nang tổng điểm lên 76 sau 29 vòng đấu. Nhà đương kim vô địch đã bỏ xa 12 điểm so với đội xếp nhì bảng Borussia Dortmund, đội đã thua Bayer Leverkusen 0-1 trên sân nhà trước đó trong ngày, trong khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa.

Với 5 bàn thắng vừa ghi được, Bayern đã nâng tổng số bàn thắng của họ tại Bundesliga lên 105 bàn - vượt xa kỷ lục ghi 101 bàn ở Bundesliga mùa giải 1971-1972, cũng do đội hình Bayern với những huyền thoại như Franz Beckenbauer, Sepp Maier, Uli Hoeness và Gerd Muller thiết lập. Cột mốc đạt được hôm thứ Bảy là thành tựu mới nhất trong một mùa giải đầy ấn tượng mà đội bóng dưới sự dẫn dắt của Kompany làm được. Trước đó, Bayern đã lập kỷ lục, thậm chí xét ở cả 5 giải đấu hàng đầu châu Âu, khi thắng 14 trận đầu tiên của mùa giải. Trong khoảng thời gian đó, họ trở thành đội bóng đạt 50 bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử Bundesliga…

Tuy nhiên, Kompany đã gạt bỏ câu hỏi về việc liệu đây có phải là đội Bayern Munich xuất sắc nhất trong lịch sử hay không: “Không, tôi nghĩ tiêu chuẩn đã quá cao đối với CLB này, đối với đội bóng này. Kỷ lục này đã tồn tại rất lâu, điều đó càng làm cho việc chúng tôi giành được nó trở nên ý nghĩa hơn. Tôi nghĩ các chàng trai nên tự hào về điều đó - nhưng tất nhiên, chúng ta vẫn tiếp tục. Mỗi trận đấu lúc này đều rất quan trọng. Chúng tôi có một trận đấu lớn vào thứ Tư, vì vậy đó là trọng tâm duy nhất hiện tại”.

Bayern sẽ tiếp đón Real Madrid tại sân Allianz Arena vào thứ Tư với lợi thế dẫn trước 2-1 trong trận lượt đi tứ kết Champions League. Họ sẽ đối đầu với Bayer Leverkusen ở bán kết Cúp Quốc gia Đức vào cuối tháng này.

LINH SƠN