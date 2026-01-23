Harry Kane hé lộ “nguồn năng lượng” giúp anh ghi bàn không ngừng

Harry Kane đã ghi 34 bàn thắng mùa giải này trong đó có 21 bàn ở Bundesliga cho Bayern Munich.

Đội trưởng đội tuyển Anh cho biết một nhà hàng địa phương gần nhà anh ở phía nam Munich sẽ giao món ăn “yêu thích của anh”, món schnitzel - thịt lát mỏng tẩm bột và chiên giòn - cho mỗi bàn thắng anh ghi được. Với 34 bàn thắng mùa này, trong đó có 21 bàn ở Bundesliga, thành tích ghi bàn của Kane đã giúp đầu bếp riêng của anh có nhiều đêm nghỉ ngơi. “Nó giống như một nghi lễ vậy”, Kane tiết lộ hôm thứ Tư. “Tôi không thể nói là mình ăn hết tất cả, nhưng chúng được giao đến và tôi cùng gia đình hoặc những ai đó ở trong nhà sẽ thưởng thức chúng”.

Ngôi sao 32 tuổi này cho biết thói quen mới này khiến anh cảm thấy “là một phần của cộng đồng và được làm quen với mọi người trong khu vực”, nhưng thừa nhận nhà hàng “có lẽ không ngờ tôi lại ghi nhiều bàn thắng đến vậy” khi đưa ra lời đề nghị đó. Trong khi ở một cuộc phỏng vấn với tờ báo Đức, TZ thì chủ nhà hàng địa phương và là một fan cuồng nhiệt của Bayern cho biết ông đích thân mang món ăn đến cho Kane. “Ban đầu đó chỉ là một cử chỉ của người hâm mộ, nhưng giờ nó đã trở thành một thói quen”, vị này nói.

Một nhà hàng địa phương sẽ tặng một phần schnitzel cho mỗi bàn thắng Kane ghi được.

Sau khi chấm dứt cơn khát danh hiệu bằng chức vô địch Bundesliga mùa giải trước, Kane rõ ràng đang rất khao khát thêm nhiều danh hiệu nữa. 21 bàn thắng của Kane đang giúp anh tiến gần đến kỷ lục ghi 41 bàn thắng trong một mùa giải Bundesliga của Robert Lewandowski, được thiết lập vào mùa 2020-2021. Ở mùa giải vừa qua, Kane trở thành cầu thủ đầu tiên thắng giải Vua phá lưới trong 2 mùa giải đầu tiên tại giải đấu hàng đầu nước Đức, và giờ anh đang hướng đến kỷ lục khác.

Với phong độ ghi bàn siêu nhiên của ngôi sao đến từ nước Anh, Bayern đang lần lượt phá vỡ hững kỷ lục của chính mình tại Bundesliga, còn các đối thủ thì đơn giản là không thể theo kịp. Đội bóng hùng mạnh xứ Bavaria đã ghi tới 71 bàn thắng trong 18 trận, chỉ để thủng lưới 14 bàn và chỉ hòa 2 trận. Họ đã thắng 16 trận còn lại. Với 50 điểm và hiệu số bàn thắng bại là +57, Bayern đã có khởi đầu tốt nhất từ ​​trước đến nay tại Bundesliga ở giai đoạn này của mùa giải. Bayern đã dẫn trước Borussia Dortmund 11 điểm và đang trên đường giành chức vô địch Bundesliga lần thứ 13 trong 14 năm. Chỉ thua 1 trận trong 29 trận đã đấu trên mọi đấu trường, Bayern đang hướng tới “cú ăn ba” thứ 3 lịch sử, nhiều hơn bất kỳ đội nào khác ở châu Âu…

Bayern chưa đánh mất điểm nào kể từ trận hòa bất ngờ 2-2 với Mainz vào giữa tháng 12. Rõ ràng, đối thủ sắp tới của họ vào thứ Bảy là Augsburg, một đội khách đang trong cuộc chiến trụ hạng, khó có chút hy vọng nào làm nên một màn lật đổ.

LINH SƠN