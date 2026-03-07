Bayern vắng Kane vẫn dễ dàng đánh bại Gladbach

Bayern Munich đã giành chiến thắng 4-1 trước Borussia Moenchengladbach đang gặp khó khăn vào thứ Sáu, dù thiếu vắng Harry Kane nhưng “Hùm xám” vẫn quá mạnh để từng bước tiến gần hơn chức vô địch Bundesliga.

Luis Diaz tỏa sáng giúp Bayern Munich thắng 4-1 trước Gladbach để tiến gần hơn chức vô địch Bundesliga.

Kane đã phải nghỉ thi đấu vì chấn thương bắp chân vào thứ Năm, sau khi ghi được 45 bàn thắng trong 37 trận đấu trên mọi đấu trường mùa giải này. Tuy nhiên, đội chủ nhà hầu như không cảm nhận được sự vắng mặt của đội trưởng đội tuyển Anh, khi Bayern giành chiến thắng nhờ các bàn thắng của Luis Diaz, Konrad Laimer, Jamal Musiala và Nicolas Jackson. Chiến thắng này giúp Bayern bỏ xa Borussia Dortmund đến 14 điểm khi chỉ còn 9 trận đấu nữa, và là màn khởi động lý tưởng cho trận lượt đi vòng 16 đội Champions League gặp Atalanta vào tuần tới.

Với việc Kane bị chấn thương, Nicolas Jackson đá chính ở vị trí tiền đạo cắm cho Bayern, một trong 7 sự thay đổi so với đội hình đã đánh bại Dortmund trong trận Der Klassiker cuối tuần trước. Nhưng chính cầu thủ người Colombia, Diaz mới là người khởi đầu cho màn trình diễn ấn tượng. Anh mở tỷ số ở phút 33 với một cú vô lê mạnh mẽ, và kiến ​​tạo 12 phút sau đó khi đường chuyền thông minh của anh giúp Konrad Laimer ghi bàn thắng thứ 2 của trận đấu.

Jamal Musiala thực hiện thành công quả phạt đền để ghi bàn thắng đầu tiên của mùa giải.

Nhiệm vụ của Bayern trở nên dễ dàng hơn khi Rocco Reitz bị đuổi khỏi sân vì phạm lỗi thô bạo với Jackson 10 phút sau khi hiệp 2 bắt đầu. Musiala thực hiện thành công quả phạt đền để ghi bàn thắng đầu tiên của mùa giải, và Jackson ăn mừng sự trở lại đội hình bằng cách ghi thêm bàn thắng 11 phút trước khi trận đấu kết thúc. Wael Mohya, 17 tuổi, ghi bàn thắng danh dự cho Gladbach ở những phút cuối cùng, trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất trong lịch sử CLB.

Điểm đáng lo ngại duy nhất đối với nhà đương kim vô địch Bayern là việc Manuel Neuer phải rời sân ở hiệp một. Thủ môn người Đức đã trở lại sau khi vắng mặt 2 trận đấu vì chấn thương. Mức độ chấn thương của anh chưa được xác định rõ ngay lập tức. Bayern hiện đã có 92 bàn thắng, chỉ còn thiếu 9 bàn để phá kỷ lục Bundesliga của chính họ thiết lập năm 1971-1972, trong khi Kane vẫn cần 12 bàn thắng nữa để vượt qua kỷ lục 41 bàn thắng trong một mùa giải 34 trận của Robert Lewandowski.

Gladbach, đội bóng 5 lần vô địch Bundesliga, vẫn đứng ở vị trí thứ 12 với 25 điểm, chỉ hơn khu vực xuống hạng 3 điểm, đứng trong nhóm đá play-off trụ hạng.

PHI SƠN