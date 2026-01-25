Vẫn là Augsburg kéo Bayern Munich trở lại mặt đất

Augsburg đã chấm dứt chuỗi 53 trận bất bại kỷ lục của Bayern Munic tại Bundesliga vào tháng 4-2014, và vào thứ Bảy vừa qua, chính CLB này chứng minh đội bóng mạnh nhất nước Đức chưa chắc đã là đội mạnh nhất xứ Bavaria, khi họ chấm dứt chuỗi bất bại dài thứ 2 của Bayern với 27 trận.

Augsburg buộc Bayern Munich đã phải nhận thất bại đầu tiên tại Bundesliga mùa này.

Bayern đã phải nhận thất bại đầu tiên tại Bundesliga mùa này với tỷ số 1-2 trên sân nhà trước đối thủ cùng thành phố Augsburg, khi ngôi sao của Bayern, Michael Olise sút bóng trúng xà ngang ở cú sút cuối cùng của trận đấu. Đây là lần đầu tiên Bayern không giành được ít nhất một điểm nào tại giải đấu kể từ ngày 8-3, kể từ trận thua 2-3 cũng trên sân nhà trước Bochum.

“Tôi không nói rằng thất bại này hoàn toàn xứng đáng. Có lẽ nói như vậy là quá chua chát, nhưng ngay cả khi chúng tôi thắng thì cũng không xứng đáng”, tiền vệ Joshua Kimmich của Bayern nói. “Vì vậy, theo một cách nào đó, nó có thể chấp nhận được, mặc dù việc thua một trận đấu Bundesliga là vô cùng khó chịu đối với chúng tôi. Điều quan trọng là phản ứng của chúng tôi sau đó”.

Trước trận đấu vào thứ Bảy, Bayern đã có khởi đầu tốt nhất lịch sử Bundesliga với 50 điểm và hiệu số bàn thắng bại là +57 sau 18 vòng đấu. Trong khi Augsburg chỉ cách khu vực xuống hạng 3 điểm, đã không thắng trận nào kể từ đầu tháng 12. Mọi chuyện diễn ra mà không có dấu hiệu nào sẽ có một cú sốc xảy ra khi Hiroki Ito mở tỷ số bằng cú đánh đầu từ quả phạt góc của Olise ở phút thứ 23. Bayern sau đó đã bỏ lỡ thêm những cơ hội tốt để kết liễu trận đấu.

Lần đầu tiên Bayern Munich không giành được ít nhất một điểm nào tại Bundesliga kể từ ngày 8-3.

Nhưng rồi những dấu hiệu bất ổn đến với chủ nhà vào cuối hiệp một với việc tiền vệ của Augsburg, Robin Fellhauer sút trúng xà ngang khung thành. Đội khách dồn ép mạnh mẽ để tìm bàn gỡ hòa trong hiệp 2 và Arthur Chaves đã thành công với cú đánh đầu ngược từ một quả phạt góc mà thủ môn Jonas Urbig của Bayern không thể cản phá ở phút 75. Han-Noah Massengo ghi bàn thắng quyết định 6 phút sau đó khi Dimitrios Giannoulis đột phá bên cánh trái và tạt bóng vào giữa để tìm thấy anh.

“Thật không thể tin được. Vẫn còn chút ngỡ ngàng trong phòng thay đồ vì không ai thực sự biết chuyện gì vừa xảy ra và chúng tôi thực sự đã làm được điều đó”, Fellhauer nói. “Chúng tôi đã nói chuyện cả tuần về việc phải tin tưởng vào bản thân vì không ai khác tin tưởng chúng tôi, có lẽ điều đó là hợp lý. Chúng tôi đã nghĩ ra một kế hoạch và nó thực sự hiệu quả. Chúng tôi muốn có vị trí tốt, không để đối thủ có nhiều cơ hội, thỉnh thoảng có chút may mắn, và sau đó tiếp tục tiến lên”.

Borussia Dortmund đã tận dụng thất bại của Bayern với chiến thắng 3-0 trên sân Union Berlin, qua đó rút ngắn khoảng cách dẫn đầu xuống còn 8 điểm khi chỉ còn 15 vòng đấu nữa. Emre Can ghi bàn từ chấm phạt đền sớm, Nico Schlotterbech đánh đầu ghi bàn thắng thứ 2 từ một quả phạt góc ngay đầu hiệp 2, và Maximilian Beier ấn định chiến thắng muộn màng với một cú sút thấp vào góc xa khung thành.

Thói quen để thủng lưới 3 bàn của Eintracht Frankfurt tiếp tục trong trận thua 1-3 trên sân nhà trước Hoffenheim đang có phong độ cao. Frankfurt, đội đã sa thải HLV Dino Toppmoller vào cuối tuần trước, đã để thủng lưới 3 bàn trong tất cả 5 trận đấu mà họ đã chơi trong năm 2026 này.

Cựu ngôi sao Real Madrid, Lucas Vazquez đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Leverkusen để giúp đội nhà giành chiến thắng 1-0 trước Werder Bremen. Điều này đã chấm dứt chuỗi 3 trận thua liên tiếp của Leverkusen trên mọi đấu trường.

RB Leipzig thắng Heidenheim đang đứng trước nguy cơ xuống hạng với tỷ số 3-0. Trong khi sự tiến bộ của Mainz dưới thời huấn luyện viên mới Urs Fischer tiếp tục được thể hiện khi họ đánh bại Wolfsburg 3-1.

