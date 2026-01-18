Bayern Munich quá mạnh để có thể ngăn cản

Ngay khi tưởng chừng RB Leipzig sẽ là đội gây ra thất bại đầu tiên cho Bayern Munich tại Bundesliga mùa này, trật tự được vãn hồi khi đội khách ghi 5 bàn thắng chỉ trong 38 phút hiệp 2 để đè bẹp đối thủ với tỷ số 5-1.

Bayern Munich nghiền nát RB Leipzig 5-1 khi ghi 5 bàn thắng chỉ trong 38 phút hiệp 2.

Đội chủ nhà RB Leipzig nhập cuộc rất tốt và có 2 cơ hội sớm của Romulo và Antonio Nusa, trước khi Romulo chuộc lỗi cho pha bỏ lỡ sớm của mình bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 20 - cũng là lần đầu tiên trong mùa giải này Bayern bị dẫn trước. RB Leipzig tiếp tục có thêm một vài cơ hội nguy hiểm trong hiệp một đầy mạnh mẽ nhưng khi không thể đánh bại thủ thành 39 tuổi Manuel Neuer lần thứ 2 trong trận đấu, đội chủ nhà đã phải trả giá nặng nề bởi những sai lầm.

Phút 50, Dayot Upamecano cướp bóng từ Christoph Baumgartner của Leipzig và chuyền cho Serge Gnabry ghi bàn - bàn thắng thứ 100 của anh cho CLB. Đến phút 67, Ridle Baku trượt chân khi cố gắng cản phá một quả tạt, tạo cơ hội dễ dàng cho tiền đạo ghi bàn hàng đầu Bundesliga, Harry Kane ghi bàn thắng thứ 21 của anh tại giải đấu mùa này. Sau đó, trận đấu hoàn toàn nghiêng về Bayern khi Jonathan Tah, Aleksandar Pavlovic và Michael Olise ghi bàn ở các phút 83, 85 và 88, ấn định chiến thắng cho Bayern.

Để khép lại trận đấu, tiền vệ tấn công Jamal Musiala vào sân từ băng ghế dự bị ở những phút cuối, đánh dấu trận đấu đầu tiên của anh kể từ tháng 7 khi anh bị gãy chân trái tại Club World Cup, và ăn mừng cùng các cổ động viên Bayern sau tiếng còi mãn trận. Bayern duy trì chuỗi trận bất bại tại giải đấu mùa này và vươn lên 50 điểm sau 18 vòng đấu, bảo vệ thành công khoảng cách 11 điểm trên bảng xếp hạng, sau khi đội nhì bảng Borussia Dortmund đã có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước St Pauli vào đầu ngày thứ Bảy. Trong khi thất bại khiến Leipzig tụt xuống vị trí thứ 4 với 32 điểm.

Harry Kane ghi bàn thắng thứ 21 của anh sau 18 trận tại Bundesliga mùa giải này.

Màn đọ sức đáng chú ý khác vào thứ Bảy chứng kiến Hoffenheim giành chiến thắng 1-0 trước Bayer Leverkusen, nhờ cú sút phạt táo bạo của Wouter Burger. Khi hàng thủ Leverkusen dường như đang chờ đợi một quả tạt, Burger đã thực hiện một cú sút phạt cong vào góc cao khung thành từ một góc rộng để ghi bàn thắng duy nhất ngay từ đầu trận. Kết quả này giúp Hoffenheim, đội chỉ thua một trận ở Bundesliga kể từ tháng 10, vươn lên chiếm vị thứ thứ 3 với 33 điểm. Ngược lại, 2 trận thua liên tiếp khiến Leverkusen tụt xuống vị trí thứ 6. Mọi thứ còn tồi tệ hơn với Leverkusen khi tiền vệ cánh Nathan Tella chấn thương khá nghiêm trọng, còn thủ môn Mark Flekken cũng phải rời sân sau một giờ thi đấu vì chấn thương đầu gối.

Chuỗi trận bất bại của Urs Fischer trên cương vị HLV của Mainz đã kết thúc ở trận đấu thứ 7 của ông, sau khi Ragnar Ache của Cologne ghi 2 bàn thắng trong chiến thắng ngược dòng 2-1, khiến Mainz tụt xuống vị trí thứ 17. Trong khi đó, bàn thắng bằng đầu muộn của Moritz Jenz đã cứu vãn trận hòa 1-1 cho Wolfsburg trước Heidenheim, đội bóng đang tìm kiếm một chiến thắng để thoát khỏi khu vực xuống hạng.

Hamburger SV đã bỏ lỡ một loạt cơ hội khi hòa 0-0 với Borussia Moenchengladbach. Trận đấu diễn ra sau một tuần sửa chữa gấp rút tại sân vận động của Hamburg để khắc phục thiệt hại do tuyết tan gây ra, buộc trận đấu sân nhà gần nhất của họ phải bị hoãn lại.

PHI SƠN