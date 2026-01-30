Khi Bayern không còn bất khả chiến bại

Các đối thủ tại Bundesliga đột nhiên nhận ra rằng Bayern Munich có thể bị đánh bại sau chiến thắng bất ngờ của Augsburg trước đội đầu bảng cuối tuần trước. Vào thứ Bảy, đội bóng mới lên hạng Hamburger SV sẽ là đội đầu tiên kiểm chứng thực tế mới này khi chào đón Bayern đến làm khách.

Hamburger có thể đối mặt với cơn giận của Bayern Munich vào thứ Bảy này.

Giống như Augsburg trước đó, Hamburg không cho thấy nhiều dấu hiệu cho thấy họ có thể tạo nên bất ngờ. Đội bóng của HLV Merlin Polzin chưa thắng trận nào kể từ đầu tháng 12 khi đánh bại Werder Bremen trong trận derby miền Bắc, và họ chưa ghi bàn trong 2 trận gần nhất. Nhưng sau những gì Augsburg đã làm được, cùng với việc Hamburg đã giành được 15 trong số 18 điểm trên sân nhà mùa này - chưa thua trận nào trên sân nhà kể từ tháng 10 - đội chủ nhà hoàn toàn có thể tin sẽ giành điểm và ít nhất, không thua đậm như tỷ số 0-5 ở lượt đi.

Bayern đã có khởi đầu kỷ lục tại giải đấu sau 18 vòng đấu và sẽ rất muốn khẳng định lại ưu thế của mình sau khi bị Augsburg đã làm hỏng tham vọng kết thúc mùa giải bất bại. Đó là thất bại đầu tiên của Bayern tại Bundesliga kể từ tháng 3 năm ngoái. “Điều quan trọng nhất sẽ là phản ứng của chúng tôi như thế nào sau trận thua đó”, Joshua Kimmich nhanh chóng phát đi cảnh báo về một màn quật khởi.

Và không là tin vui cho bất kỳ đối thủ nào của Bayern sắp tới khi mà ngôi sao chạy cánh Jamal Musiala đã sẵn sàng một lần nữa. Cầu thủ 22 tuổi này đã có trận đá chính đầu tiên kể từ khi trở lại sau hơn 7 tháng chấn thương trong chiến thắng 2-1 trước PSV Eindhoven tại Champions League hôm thứ Tư, anh là người ghi bàn thắng mở tỷ số cho Bayern. Bàn thắng đó đã thể hiện những kỹ năng rất đặc biệt của Musiala. Anh rê bóng qua vòng cấm đông người, thực hiện pha phối hợp một chạm thông minh trước khi tung cú sút hiểm hóc vào góc lưới. “Một bàn thắng đẹp mắt từ góc hẹp”, tiền đạo Harry Kane của Bayern tấm tắc khen ngợi đồng đội. “Cậu ấy đã thể hiện phẩm chất của mình. Musiala đã chơi xuất sắc và tôi rất khâm phục cậu ấy”.

Ngoài ra, Bayern gần đây đã có thói quen đánh bại Hamburg một cách dễ dàng. Là một trong 3 đội bóng Đức từng vô địch Cúp C1 châu Âu, cùng với Bayern và Dortmund, Hamburg là một CLB lớn với lượng người hâm mộ khổng lồ, nhưng thống kê của họ trước gã khổng lồ xứ Bavaria không mấy khả quan. Lần cuối Hamburg đánh bại Bayern là vào năm 2009, trong khi Bayern thắng 17 và hòa 3 trong 20 trận gần đây nhất. Trong 8 trận gần nhất - tất cả đều là chiến thắng của Bayern - họ đã ghi được đến 36 bàn thắng, còn Hamburg chỉ ghi được 1 bàn.

Jamal Musiala đá chính đầu tiên kể từ khi trở lại sau hơn 7 tháng chấn thương và mở tỷ số trong chiến thắng 2-1 trước PSV Eindhoven.

Ở các diễn biến khác. Borussia Dortmund, đội nhì bảng nhưng kém 8 điểm so với Bayern, sẽ tiếp đón đội cuối bảng Heidenheim vào Chủ nhật. Tiền đạo Serhou Guirassy của Borussia Dortmund đã bỏ lỡ một cơ hội lớn trước Inter Milan hôm thứ Tư và dường như đã đánh mất sự tự tin đã giúp anh ghi được 70 bàn thắng trong 119 lần ra sân tại Bundesliga cho Dortmund, Stuttgart và Cologne. Anh đã ghi 21 bàn thắng ở Bundesliga cho Dortmund mùa trước nhưng chỉ mới có 6 bàn thắng cho đến nay trong mùa giải 2025-2026.

Eintracht Frankfurt, đội bóng không có HLV trưởng, sẽ tiếp đón Bayer Leverkusen vào thứ Bảy. Frankfurt không có nhiều điều đáng mừng trong thời gian gần đây, nhưng họ đã chấm dứt chuỗi trận để thủng lưới 3 bàn trong mọi trận đấu năm nay khi chỉ thua Tottenham 0-2 ở Champions League hôm thứ Tư. CLB được cho là sắp ký hợp đồng với HLV Albert Riera từ đội đầu bảng NK Celje của Slovenia.

Hoffenheim đang có phong độ cao sẽ tiếp đón Union Berlin vào thứ Bảy. Đội bóng của Christian Ilzer đang đứng thứ 3 và có vị trí tốt để giành vé dự Champions League sau 4 chiến thắng liên tiếp, và chỉ thua 1 trong 14 trận đấu tại Bundesliga.

Leipzig và Stuttgart đang bằng điểm nhau trong cuộc đua giành vị trí thứ 4 vị trí cuối cùng để giành vé dự Champions League. Leipzig sẽ tiếp đón Mainz đang có phong độ tốt vào thứ Bảy, trước khi Stuttgart tiếp Freiburg vào Chủ nhật.

VIỆT TÙNG