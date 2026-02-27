Danh hiệu sẽ được định đoạt sau trận “der Klassiker”?

Khoảng cách ngày càng lớn giữa Bayern Munich và Borussia Dortmund đồng nghĩa với việc trận đấu kinh điển của bóng đá Đức này trở thành cơ hội để Bayern thể hiện sự vượt trội hơn là để Dortmund thực sự thách thức đội bóng xứ Bavaria.

Borussia Dortmund sẽ tiếp đón Bayern Munich vào thứ Bảy trong cuộc đối đầu giữa 2 đội dẫn đầu Bundesliga.

Dortmund sẽ tiếp đón Bayern vào thứ Bảy trong cuộc đối đầu giữa 2 đội bóng dẫn đầu Bundesliga, nhưng trận đấu này được cho khó có thể ảnh hưởng đến cuộc đua giành chức vô địch. Bayern đã hơn 8 điểm và đang tiến gần đến chức vô địch tiếp theo, điều này diễn ra bất chấp việc Dortmund đang có mùa giải Bundesliga tốt nhất kể từ chức vô địch năm 2012. Dortmund đang chơi tốt, nhưng rất tiếc khi Bayern chỉ đánh mất điểm 4 lần, với 19 chiến thắng trong 23 trận đấu!

Kể từ khi Bayern đánh bại Dortmund 2-1 trong trận chung kết Champions League năm 2013 tại London (Anh), Bayern đã thắng 24 trong 37 lần gặp nhau giữa 2 đội trên mọi đấu trường. Ba trong 9 chiến thắng của Dortmund từ những lần gặp đó là ở Siêu cúp Đức không mấy quan trọng, và có 4 trận hòa. Bayern đã thắng 12 trong 13 trận đối đầu gần nhất kể từ khi Dortmund giành 2 chức vô địch liên tiếp vào năm 2012.

Trận “der Klassiker” sẽ là tâm điểm của vòng đấu thứ 24 này. Tuy nhiên, trong khi Bayern có cả tuần để chuẩn bị, Dortmund đã có mặt ở Bergamo (Italy) vào thứ Tư để trải qua trận thua đau đớn trước Atalanta ở vòng play-off và nói lời chia tay Champions League. Và nếu Bayern giành chiến thắng vào thứ Bảy này, khoảng cách 11 điểm trước 10 vòng đấu cuối là quá lớn để Dortmund có thể bắt kịp.

Hậu vệ cánh Alphonso Davies của Bayern sẽ vắng mặt trong trận “der Klassiker” do chấn thương gân kheo sau trận thắng Frankfurt. Tuy nhiên, sự chú ý lớn nhất vẫn là phong độ ghi bàn của ngôi sao của Bayern, Harry Kane. Chân sút người Anh gần đây đã kỷ niệm cột mốc 500 bàn thắng cho CLB và đội tuyển quốc gia. Anh đã có 28 bàn thắng trong 23 lần ra sân tại Bundesliga mùa này, và hiệu suất ghi bàn cực cao đó đang đe doạ phá vỡ kỷ lục 41 bàn thắng trong một mùa giải của Robert Lewandowski (2020-2021).

Những trận đấu then chốt khác của vòng đấu. Ở cuối bảng xếp hạng, Werder Bremen sẽ tiếp đón Heidenheim trong trận “chung kết ngược” giữa 2 đội xếp cuối, cũng diễn ra vào thứ Bảy. Tuần trước, Bremen đã thua đối thủ cạnh tranh trụ hạng St. Pauli, đánh dấu thất bại thứ 3 liên tiếp dưới thời tân HLV Daniel Thioune, và trận thứ 13 liên tiếp không thắng. Heidenheim suýt đánh bại Stuttgart trước khi chấp nhận kết quả hòa 3-3. Khoảng cách điểm số giữa hai đội là 5 điểm.

Eintracht Frankfurt sẽ tiếp đón Freiburg vào Chủ nhật, đội chủ nhà hy vọng sẽ tiếp tục đà hồi sinh dưới sự dẫn dắt của tan HLV Albert Riera.

LINH SƠN