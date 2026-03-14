Kompany lo lắng về chiều sâu đội hình của Bayern

HLV Vincent Kompany hy vọng Bayern Munich sẽ có đội hình đầy đủ sau kỳ nghỉ quốc tế tháng 3.

Bayern gần như nắm trong tay chức vô địch Bundesliga, dẫn đầu với 66 điểm và nhiều hơn 11 điểm so với đội xếp thứ 2 là Borussia Dortmund, khi giải chỉ còn 9 trận đấu nữa. Tuy nhiên, danh sách chấn thương ngày càng dài trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc đe dọa ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh ở 2 đấu trường còn lại - Bayern đã giành quyền vào bán kết Cúp Quốc gia Đức, đối đầu với Leverkusen vào ngày 22-4. Họ gần như đã có suất vào tứ kết Champions League sau trận thắng 6-1 tại Atalanta ở lượt đi vòng 1/8.

Tuy nhiên, Kompany sẽ thiếu vắng 2 thủ môn hàng đầu là Manuel Neuer và Jonas Urbig, người bị chấn động não trong trận thắng Atalanta hôm thứ Ba. Thủ môn kỳ cựu Sven Ulreich là lựa chọn cuối cùng. Trong khi 2 ngôi sao Jamal Musiala và Alphonso Davies cũng dính chấn thương ở trận đấu tại Italy. Hậu vệ Hiroki Ito là một thiếu vắng khác trong trận đối đầu Leverkusen tại Bundesliga vào thứ Bảy này.

Kompany cho biết kỳ nghỉ quốc tế tháng 3 đến đúng lúc để các cầu thủ có thời gian hồi phục. Bundesliga sẽ tạm nghỉ vào tuần cuối tháng 3 do các trận đấu quốc tế và vòng play-off World Cup, chỉ tiếp tục vào ngày 4-4. “Mọi chuyện có thể tồi tệ hơn nếu lịch trình tiếp tục vào thời gian này”, Kompany nói trong cuộc họp báo. “Điều tốt là không có chấn thương nghiêm trọng nào phải nghỉ dài hạn. Tôi hy vọng Jonas sẽ trở lại vào tuần tới. Jamal, có lẽ tuần tới cậu ấy sẽ tập luyện lại. Còn Phonzie, kỳ nghỉ quốc tế sẽ giúp ích và tôi hy vọng chúng tôi sẽ có đủ đội hình sau kỳ nghỉ quốc tế. Đó là tín hiệu tích cực cho giai đoạn cuối mùa giải”.

Tuy nhiên, Kompany có thể sẽ có sự trở lại của tiền đạo chủ lực Harry Kane trong đội hình cho trận đấu vào thứ Bảy, sau khi đội trưởng tuyển Anh vắng mặt trong 2 trận đấu gần đây do chấn thương cơ nhẹ. “Harry đã có một tuần tập luyện đầy đủ, cậu ấy có thể sẽ ra sân vào ngày mai”, Kompany nói. “Chúng tôi không thể lơ là ở Bundesliga, ngay cả khi đang dẫn trước 11 điểm. Nhưng chúng tôi cũng không muốn có bất kỳ sự mạo hiểm với Harry. Nếu Harry khỏe mạnh, cậu ấy sẽ ra sân”.

Hiện tại không có nhiều chuyến làm khách khó khăn cho Bayern ở Bundesliga, nhưng Leverkusen là một trong số đó. Bayern chưa thắng trên sân đối thủ này ở giải vô địch Đức kể từ tháng 10-2021, mặc dù đội bóng của Kompany đã giành chiến thắng trong trận play-off Champions League năm ngoái.

Ở các lịch trình quan trọng khác của vòng đấu thứ 26. Hoffenheim đang có phong độ cao ở vị trí thứ 3, đây là thành tích tốt nhất của họ kể từ khi Julian Nagelsmann dẫn dắt đội bóng vào mùa giải 2017-2018. Đối thủ của họ vào thứ Bảy là một Wolfsburg đang trải qua mùa giải ác mộng ở khu vực xuống hạng, chứng kiến Dieter Hecking vừa trở lại để trở thành HLV thứ 3 của đội trong mùa giải này.

Trong cuộc chiến giành vé dự Champions League đầy căng thẳng, Stuttgart đang đứng thứ 4 và bất bại trong 4 trận đấu tại Bundesliga, họ sẽ tiếp đón Leipzig, đội đang đứng thứ 5 và cũng bất bại trong 5 trận, vào Chủ nhật.

