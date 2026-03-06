Harry Kane chấn thương bắp chân

Tiền đạo Harry Kane sẽ vắng mặt trong trận đấu của Bayern Munich gặp Borussia Moenchengladbach vào thứ Sáu do chấn thương bắp chân, làm cản trở nỗ lực phá kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải tại Bundesliga của chân sút người Anh.

HLV của Bayern, Vincent Kompany cho biết hôm thứ Năm rằng vấn đề không nghiêm trọng, nhưng Kane sẽ không tham gia trận đấu vào thứ Sáu - trận đấu có thể giúp Bayern tạo ra khoảng cách 14 điểm trên bảng xếp hạng. “Cậu ấy bị va đập vào bắp chân và vẫn chưa hồi phục”, Kompany cho biết, và tự tin Kane sẽ sẵn sàng cho chuyến làm khách của Bayern đến Atalanta ở vòng 16 Champions League vào tuần tới. “Hiện tại không có gì nghiêm trọng nhưng chúng tôi có thể cần thêm một ngày nữa để cậu ấy có thể tham gia. Chúng tôi khá thoải mái”.

Kane đã ghi 30 bàn thắng ở Bundesliga và chỉ còn kém 11 bàn so với kỷ lục của Robert Lewandowski, khi mùa giải chỉ còn 10 trận đấu nữa. Việc chân sút này vắng mặt có thể chỉ hạn chế mục tiêu cá nhân, nhưng khó ngăn Bayern tiếp tục tiến đi hướng đến cú ăn ba Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức và Champions League - cùng với một vài kỷ lục. Bayern đã đánh bại đối thủ cạnh tranh gần nhất Borussia Dortmund với tỷ số 3-2 ở Bundesliga cuối tuần trước, và có thể tạo khoảng cách 14 điểm trước khi vòng đấu thứ 25 kết thúc nếu giành chiến thắng trên sân nhà trước Mönchengladbach.

Đội bóng xứ Bavaria sau đó sẽ đối đầu với đội bóng Italy, Atalanta trên sân khách trong trận lượt đi tứ kết Champions League vào thứ Ba. Trận lượt về tại Munich sẽ diễn ra vào tuần sau đó. Bayern sẽ gặp Bayer Leverkusen trên sân khách ở bán kết Cúp Quốc gia Đức vào tháng 4. Người hâm mộ đang mơ về cú ăn 3 lịch sử từng đạt được dưới thời Jupp Heynckes năm 2013.

Dưới thời Kompany mùa này, đội bóng đã chơi 37 trận, trong đó thắng 32, thua 2 trận - trước Arsenal và Augsburg - và hòa 3 trận. Bộ 3 tiền đạo Kane, Michael Olise và Luis Diaz đã ghi được 53 bàn thắng tại Bundesliga cho đến nay, và có thể vượt qua Gerd Muller, Uli Hoeness và Franz Roth (65 bàn cho Bayern mùa 1971-1972) để trở thành bộ 3 ghi bàn nhiều nhất trong lịch sử Bundesliga. Bayern cũng đang hướng tới mục tiêu - với 88 bàn thắng cho đến nay - phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải, kỷ lục 101 bàn thắng của Bayern mùa 1971-1972.

Các trận đấu đáng chú ý cuối tuần này. Cuộc chiến giành vé dự Champions League đang ngày càng gay cấn với 4 đội bóng - Hoffenheim, Stuttgart, Leipzig và Bayer Leverkusen - đang tranh giành 2 suất cuối cùng để tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu. Hiện tại, Hoffenheim và Stuttgart đang giữ 2 vị trí này với 46 điểm, lần lượt xếp thứ 3 và thứ 4 dựa trên hiệu số bàn thắng bại, trong khi Leipzig xếp sau với 44 điểm, và Leverkusen kém hơn một điểm ở vị trí thứ 6.

Cả 4 đội đều thi đấu vào thứ Bảy, với Hoffenheim làm khách trên sân của đội cuối bảng Heidenheim; Leipzig tiếp đón Augsburg; Leverkusen làm khách trên sân của Freiburg và Stuttgart làm khách trên sân của Mainz.

Cuộc chiến trụ hạng cũng đang nóng lên sau khi Wolfsburg rơi xuống vị trí xuống hạng trực tiếp vào cuối tuần trước. CLB được Volkswagen hậu thuẫn chưa thắng trận nào trong 7 trận gần đây sẽ tiếp đón Hamburger SV vào thứ Bảy.

Hai đội bóng đang vật lộn khác là St. Pauli và Werder Bremen sẽ lần lượt tiếp đón Eintracht Frankfurt (trên sân nhà) và Union Berlin (trên sân khách) vào Chủ nhật.

