Kane ghi bàn lần nữa, Bayern tiến gần hơn đến chức vô địch

Harry Kane lại ghi bàn và Bayern Munich tiến gần hơn đến chức vô địch Bundesliga lần thứ 13 trong 14 năm sau khi đánh bại Union Berlin 4-0 vào thứ Bảy.

Kane ghi bàn sau giờ nghỉ giữa hiệp, nâng tổng số bàn thắng của anh tại giải đấu lên 31. Anh còn 7 vòng đấu nữa để cố gắng san bằng kỷ lục 41 bàn thắng trong một mùa giải của Robert Lewandowski. Serge Gnabry lập cú đúp và Michael Olise cũng ghi một bàn cho Bayern, nâng tổng số bàn thắng của đội sau 27 vòng đấu lên 97, trên đường phá kỷ lục 101 bàn thắng trong một mùa giải do Bayern thiết lập vào mùa giải 1971-1972. “Kỷ lục đó sẽ bị phá vỡ”, Giám đốc thể thao của Bayern, Christoph Freund tự tin.

Tiền vệ Aleksandar Pavlovic bất ngờ rút lui vì chấn thương hông và đội bóng xứ Bavaria thiếu vắng 3 cầu thủ bị treo giò - Nicolas Jackson, Luis Diaz, Jonathan Tah - trong khi Jamal Musiala, Alphonso Davies và thủ môn chính Manuel Neuer bị chấn thương. HLV Vincent Kompany của Bayern có một số cầu thủ trẻ trong danh sách dự bị. “Chúng tôi đang ở đúng vị trí mình cần và muốn”, Kompany nói về phong độ của đội trước trận đấu Champions League với Real Madrid vào tháng tới.

Bayern vẫn giữ khoảng cách 9 điểm so với Borussia Dortmund, ngược dòng đánh bại Hamburger SV 3-2 trên sân nhà nhờ cú đúp bàn thắng từ chấm phạt đền của Ramy Bensebaini. Philip Otele và Albert Sambi Lokonga ghi bàn trong hiệp một cho Hamburg, trong khi Felix Nmecha, người mắc sai lầm dẫn đến bàn thắng thứ 2, cũng đá hỏng một quả phạt đền cho Dortmund trước giờ nghỉ.

HLV Niko Kovac của Dortmund đã tung Serhou Guirassy và Bensebaini vào sân trong hiệp 2, tiếp theo là Fabio Silva và Carney Chukwuemeka, và những thay đổi này đã mang lại hiệu quả như mong muốn. Bensebaini thực hiện các quả phạt đền và Guirassy nâng tổng số bàn thắng của mình trong mùa giải lên 13 bàn.

Nguy cơ xuống hạng đang đến gần với Wolfsburg. Justin Njinmah ghi bàn cho Werder Bremen, giúp đội bóng này đánh bại Wolfsburg 1-0 trên sân khách và tăng cơ hội trụ hạng. Chiến thắng thứ 3 trong 4 trận đấu đã giúp Bremen vươn lên vị trí thứ 13 - hơn khu vực xuống hạng 4 điểm - trong khi Wolfsburg vẫn đứng thứ 2 từ dưới lên sau khi không thắng bất kỳ trận nào trong 10 trận gần đây, bất chấp sự trở lại của HLV mới Dieter Hecking. Wolfsburg còn cách vị trí an toàn 5 điểm.

Không có người thắng cuộc trong trận derby sông Rhine lần thứ 100. Eric Martel ghi bàn thắng muộn giúp Cologne hòa Borussia Mönchengladbach 3-3 trong trận derby sông Rhine, một kết quả không giúp ích gì nhiều cho cả hai đội khi Cologne chỉ đứng ngay trên khu vực xuống hạng, và Gladbach chỉ hơn Bremen một điểm.

Marvin Pieringer ghi bàn thắng thứ 2 của mình ở những phút cuối trận giúp Heidenheim, đội bóng đang đứng cuối bảng, gỡ hòa Bayer Leverkusen 3-3. Triển vọng trụ hạng của Heidenheim vẫn khá ảm đạm, khi kém vị trí an toàn 11 điểm.

PHI SƠN