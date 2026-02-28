Kompany nhấn mạnh tầm quan trọng của chiến thắng trước Dortmund

HLV Vincent Kompany cho rằng chiến thắng trận Der Klassiker xứng đáng được coi là một danh hiệu.

Hai đội bóng hàng đầu Bundesliga sẽ đối đầu nhau vào thứ Bảy, nơi Bayern đang hướng tới mục tiêu nới rộng khoảng cách với các đối thủ gần nhất lên 11 điểm. “Đây là một trận Klassiker. Nó có ý nghĩa rất lớn, và với việc đây là trận đấu đỉnh cao giữa 2 đội dẫn đầu bảng, chúng ta có thể biến nó thành một trận đấu quan trọng”, Kompany nói trong cuộc họp báo trước trận đấu. “Điều quan trọng đối với Bundesliga là đây là một sự kiện lớn. Tôi đã nói ngay từ đầu rằng Klassiker là một danh hiệu riêng. Sự thật là, những trận đấu này quan trọng đến mức chúng xứng đáng có một danh hiệu nhỏ riêng. Kết quả này sẽ không thay đổi tinh thần của chúng tôi, chúng tôi muốn tiếp tục tiến lên. Chúng tôi đang đi đúng hướng và muốn chiến đấu để giữ vững điều đó”.

Dortmund đang chao đảo sau thất bại cay đắng trước Atalanta ở Champions League giữa tuần, sau khi để mất lợi thế dẫn trước 2-0 ở trận lượt đi. “Rõ ràng đây là một cú sốc với họ và đó là kiểu trận đấu mà Dortmund hoàn toàn có thể đi tiếp, vì vậy điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, nhưng những gì xảy ra sau đó có thể theo cả 2 hướng”, Kompany đánh giá. “Điều chúng tôi có thể kiểm soát là cách tiếp cận trận đấu này và chúng tôi đã có một tuần tốt. Chúng tôi cảm nhận được đây là tuần của trận Klassiker. Chúng tôi đã làm mọi thứ đúng đắn trước trận đấu và muốn tiếp tục điều đó trong trận đấu”.

Bayern Munich đang hướng tới mục tiêu nới rộng khoảng cách với Borussia Dortmund lên 11 điểm.

Dortmund là đội duy nhất chưa thua trên sân nhà ở Bundesliga mùa này, nhưng Bayern vẫn chưa thua trên sân khách. Thủ môn kiêm đội trưởng Manuel Neuer đang bị nghi ngờ khả năng ra sân sau khi không thi đấu kể từ khi bị rách cơ bắp chân 2 tuần trước. Với tương lai vẫn chưa rõ ràng khi hợp đồng của Neuer hết hạn vào cuối mùa giải, đây có thể là trận Klassiker cuối cùng của thủ môn 39 tuổi này trong màu áo Bayern. “Đối với tôi việc hồi phục của Neuer thực sự đang diễn ra tốt đẹp nhưng có lẽ cậu ấy chưa thể ra sân ngày mai”, Kompany nói. “Dù vậy, tôi vẫn muốn thảo luận thêm với Manu về vấn đề này”.

Trong khi đó, HLV Niko Kovac của Dortmund cho biết các cầu thủ của ông muốn vượt qua những khó khăn ở hàng phòng ngự trong trận đấu với Atalanta, và tập trung vào một “trận đấu tốt 100% từ đầu đến cuối vào ngày mai”. Kovac nói thêm: “Tôi phải nói rằng chúng tôi đang rất mong chờ trận đấu, tất cả mọi người, toàn đội, toàn bộ ban huấn luyện. Rõ ràng chúng tôi muốn thể hiện một khía cạnh hoàn toàn khác so với những gì chúng tôi đã thể hiện trong trận đấu với Atalanta”.

Kovac cho biết Dortmund vẫn thiếu vắng hậu vệ Niklas Sule, người cũng đã bỏ lỡ trận đấu với Atalanta do chấn thương đùi.

