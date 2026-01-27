Bayern xác nhận đang đàm phán gia hạn với Harry Kane

Sau khi một báo cáo từ Đức tiết lộ Harry Kane đã bắt đầu đàm phán về một hợp đồng mới, Giám đốc thể thao của Bayern Munich, Max Eberl hôm thứ Hai đã xác nhận điều này.

Harry Kane bắt đầu đàm phán về một hợp đồng mới với Bayern Munich.

Tiền đạo 32 tuổi người Anh, người gia nhập Bayern vào năm 2023, có hợp đồng đến năm 2027. Theo báo cáo, nhà vô địch Bundesliga đang đàm phán với đội trưởng đội tuyển Anh về một hợp đồng mới đến năm 2028 hoặc 2029. “Chúng tôi đang nói chuyện với Harry, chúng tôi đang nói chuyện”, Eberl nói tại một sự kiện của Bundesliga ở Frankfurt. “Mọi người đều biết rằng đến một lúc nào đó, một quyết định phải được đưa ra”.

Kane đã ghi 119 bàn thắng trong 126 trận đấu cho Bayern, đồng thời có thêm 30 pha kiến ​​tạo. Sau một thời gian dài không giành được danh hiệu nào trong sự nghiệp, Kane đã chấm dứt cơn khát đó vào năm 2025 khi Bayern vô địch Bundesliga. Mùa giải này, Hùm xám đang dẫn đầu giải đấu với 8 điểm cách biệt, và đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng Champions League gồm 36 đội. Giám đốc điều hành Jan-Christian Dreesen cho biết hôm thứ Hai: “Harry rất tin tưởng chúng tôi và cậu ấy cảm thấy thoải mái ở Munich. Cậu ấy và gia đình đã ổn định cuộc sống. Vì vậy, chúng tôi hoàn toàn không có lý do gì để vội vàng”.

Mùa giải này, Kane đã ghi 34 bàn thắng trong 30 trận đấu. Với 21 bàn thắng trong 19 trận đấu tại Bundesliga, anh đang trên đường phá kỷ lục ghi 41 bàn thắng trong một mùa giải tại giải đấu do Robert Lewandowski thiết lập vào mùa 2020-2021. Tháng trước Kane đã trở thành cầu thủ nhanh nhất đạt 100 bàn thắng và kiến ​​tạo trong lịch sử Bundesliga…

Kane là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của đội tuyển Anh với 78 bàn thắng trong 112 trận đấu, và tổng số 213 bàn thắng của anh tại Premier League cho Tottenham Spurs chỉ kém 47 bàn so với cầu thủ ghi bàn hàng đầu của giải đấu, Alan Shearer. Phát biểu hồi tháng 10, trước những đồn đoán có thể trở lại Anh để phá kỷ lục ghi bàn ở giải đấu hàng đầu, Kane cho biết anh “hoàn toàn có thể tưởng tượng” việc gia hạn hợp đồng ở Đức.

PHI SƠN