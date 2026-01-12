Bayern Munich vùi dập Wolfsburg 8-1, nới rộng khoảng cách lên 11 điểm

Bayern Munich khởi đầu năm mới bằng chiến thắng hủy diệt 8-1 trước Wolfsburg.

Bộ 3 tấn công hủy diệt của chủ nhà Olise, Harry Kane và Luis Diaz đã xuyên thủng hàng phòng ngự của Wolfsburg vào Chủ nhật trong một màn trình diễn áp đảo, giúp Bayern vững chắc trên con đường bảo vệ chức vô địch chỉ sau 16 trận đấu trong mùa giải 34 trận. HLV Vincent Kompany của Bayern hài lòng vì các cầu thủ của ông không hề chậm lại sau kỳ nghỉ đông: “Thắng Wolfsburg 8-1 không phải là chuyện bình thường. Hiệp một thực sự không dễ dàng. Tôi đã nói trước trận đấu rằng Wolfsburg rất mạnh trong tấn công và không cần nhiều cơ hội để ghi bàn - và đó chính xác là những gì chúng ta đã thấy. Nhưng tôi có cảm giác rằng khi họ mệt mỏi một chút, chúng ta sẽ tạo ra nhiều cơ hội hơn nữa - và đó chính xác là những gì đã xảy ra trong hiệp 2”.

Kompany nói thêm: “Có những lúc tỷ số là 5-1, 6-1, 7-1, nhưng các cầu thủ vẫn tiếp tục chạy, tiếp tục gây sức ép và tiếp tục cố gắng ghi thêm bàn thắng. Tôi thực sự thích điều đó. Tôi cũng thích sự kết hợp này, nơi các cầu thủ trẻ có thể vào sân và thể hiện khả năng của mình, nhưng chúng ta vẫn không đánh mất bản sắc của Bayern. Khi có một màn trình diễn như thế này, tất nhiên có nhiều điều bạn có thể hài lòng, nhưng chúng ta luôn phải tìm cách để cải thiện bản thân”.

Trong điều kiện thời tiết giá lạnh ở trận đấu đầu tiên của Bayern kể từ kỳ nghỉ đông, Olise lập cú đúp, Kane và Diaz mỗi người ghi một bàn, cùng với các bàn thắng của các cầu thủ dự bị Raphael Guerreiro và Leon Goretzka, và 2 bàn phản lưới nhà của Wolfsburg. Bayern chỉ có 2 khoảnh khắc hồi hộp trong suốt trận đấu. Đầu tiên là bàn thắng của Dzenan Pejcinovic cho Wolfsburg ở phút 13, gỡ hòa 1-1 sau khi hậu vệ phải Konrad Laimer bỏ lỡ một pha cản phá. Khoảnh khắc hồi hộp thứ 2 là chấn thương nhẹ của Kane, người cần được chăm sóc sau khi bị hậu vệ Moritz Jenz phạm lỗi ở mắt cá chân giữa hiệp một, nhưng may mắn anh đã nhanh chóng trở lại thi đấu.

HLV Vincent Kompany tận hưởng chiến thắng lớn nhất kể từ khi tiếp quản Bayern trước mùa giải 2024-2025.

Đây là chiến thắng với cách biệt lớn nhất của Bayern trong một trận đấu Bundesliga kể từ khi HLV Kompany tiếp quản trước mùa giải 2024-2025. Đội bóng của ông hiện đã ghi được 63 bàn thắng kỷ lục chỉ trong 16 trận đấu ở Bundesliga mùa giải này, tức gần 4 bàn mỗi trận, và chỉ để thủng lưới 12 bàn. Bayern cũng chưa thua trận nào ở Bundesliga kể từ tháng 3 năm ngoái, và hiện vẫn là đội duy nhất còn bất bại ở 5 giải vô địch quốc gia lớn nhất châu Âu trong mùa giải mới.

Ngược lại, các đối thủ cạnh tranh gần nhất của Bayern đều gặp khó khăn vào cuối tuần này. Đội xếp thứ 2 là Borussia Dortmund hòa 3-3 với Eintracht Frankfurt, trong khi đội thứ 4 là Bayer Leverkusen thua Stuttgart 1-4. Trận đấu của đội đang xếp thứ 3 là RB Leipzig đã bị hoãn lại vì tuyết rơi.

Cũng trong ngày Chủ nhật, hậu vệ cánh người Mỹ, Joe Scally ghi bàn thắng đầu tiên kể từ năm 2023 khi Gladbach đánh bại Augsburg 4-0. Gladbach leo lên 2 bậc lên vị trí thứ 10 sau khi giành chiến thắng trên sân nhà lần thứ 2 trong mùa giải này.

