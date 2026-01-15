Bayern đánh bại Cologne và lập thêm một kỷ lục nữa

Trong một trận đấu bị gián đoạn 10 phút vì khói pháo sáng bao phủ sân, bàn thắng thứ 4 của cầu thủ 17 tuổi, Lennart Karl trong mùa giải Bundesliga đột phá này đã giúp Bayern Munich giành chiến thắng 3-1 trước chủ nhà Cologne vào thứ Tư.

Bayern Munich thắng 3-1 tại Cologne để hoàn thành nữa mùa giải tốt nhất lịch sử CLB.

Với 17 trận đã chơi trong tổng số 34 trận của mùa giải, điều đó có nghĩa là Bayern đã san bằng kỷ lục điểm số trước đó của Bundesliga, là 47 điểm ở giai đoạn giữa mùa giải do đội hình Bayern của Pep Guardiola thiết lập vào mùa 2013-2014. Nhưng Bayern của Vincent Kompany hiện đã vượt qua kỷ lục đó về hiệu số bàn thắng bại, +53 so với +35. Đây là kỷ lục quan trọng khác trong mùa giải này sau khi Bayern giành được 16 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường trong khởi đầu mùa giải, qua đó đã phá vỡ thành tích tồn tại 33 năm khi AC Milan thắng 13 trận đầu tiên.

Tuy nhiên Kompany, một học trò xuất sắc của Guardiola tại Man.City, đã hạ thấp tính chất kỷ lục mới của Bayern, khi ông dành lời khen ngợi cho các cầu thủ. “Khó nói lắm vì điều này có phần mâu thuẫn với suy nghĩ của tôi”, nhà cầm quân 39 tuổi người Bỉ nói. “Đây không phải là một danh hiệu. Nhưng tôi đã nói với các chàng trai rằng kỷ lục mà họ đạt được thật đáng kinh ngạc, bởi vì chính các cầu thủ đã làm nên điều đó. Từ ngày mai, nửa mùa giải thứ 2 sẽ bắt đầu, và mọi thứ sẽ lại bắt đầu từ con số không. Tôi không quen ăn mừng kỷ lục, nhưng tôi đã chúc mừng các chàng trai”.

Bayern của HLV Vincent Kompany đang sẵn sàng hướng đến mùa giải tốt nhất từ trước tới nay.

Tuy nhiên, đó không phải là kiểu áp đảo ngoạn mục như đã thấy trong chiến thắng 8-1 của Bayern trước Wolfsburg hôm Chủ nhật. Màn trình diễn pháo sáng khổng lồ của người hâm mộ Cologne trước khi trận đấu bắt đầu đã tạo ra khói dày đặc bao phủ sân, buộc trọng tài dừng trận đấu ở phút thứ 4, khiến các cầu thủ phải đá bóng qua lại trong khi chờ khói tan. Cologne cũng rất quyết tâm. Chỉ nhờ phản xạ nhanh nhạy của Manuel Neuer mà cầu thủ 19 tuổi Said El Mala mới không thể giúp Cologne vươn lên dẫn trước trong một pha phản công nhanh ở phút thứ 2. Nhưng Linton Maina đưa Cologne vượt lên dẫn trước ở phút 41, cướp bóng từ Serge Gnabry ngay trong phần sân nhà và ghi một bàn thắng solo ngoạn mục trước hàng phòng ngự Bayern phản ứng chậm chạp.

Tuy nhiên, Gnabry đã chuộc lỗi khi gỡ hòa vài phút sau đó với một bàn thắng đặc biệt khác, một cú sút kỹ thuật từ góc hẹp, bóng nảy lên từ mặt đất và bay qua đầu thủ môn. Sau khi Bayern chật vật để xuyên thủng hàng phòng ngự Cologne, thì một pha phối hợp đá phạt góc ngắn tinh tế đã giúp Kim Min-jae đánh đầu đưa đội khách vượt lên dẫn trước ở phút 71. Sau đó Karl dứt điểm chính xác ngay từ lần chạm bóng đầu tiên, đã ấn định tỷ số 3-1 ở phút 84 sau đường chuyền của Luis Diaz. Chiến thắng giúp Bayern khôi phục lại khoảng cách 11 điểm so với đội xếp thứ 2 là Borussia Dortmund.

Ở các diễn biến khác. RB Leipzig đã có thể trở lại thi đấu và khởi đầu năm 2026 với chiến thắng 2-0 trước Freiburg, nhờ các pha đánh đầu của Willi Orban và Romulo. Trận đấu đầu tiên của Leipzig trong năm mới vào thứ Bảy tại St. Pauli đã bị hoãn do lo ngại về an toàn vì tuyết và băng tại sân vận động. Với chiến thắng này, RB Leipzig đang đứng thứ 3 và kém 15 điểm so với đội đầu bảng Bayern, nhưng chơi ít hơn 1 trận.

Andrej Kramaric trở thành cầu thủ đấu tiên lập hat-trick tại Bundesliga trong năm 2026. Ba pha lập công của ngôi sao người Croatia đều diễn ra ngay trong hiệp một giúp Hoffenheim đánh bại Borussia Moenchengladbach 5-1, qua đó củng cố hy vọng giành vé dự Champions League ở vị trí thứ 5.

Trong khi đó Wolfsburg, sau trận thua 8-1 trước Bayern - trận thua tệ nhất của họ tại Bundesliga - đã đáp trả bằng chiến thắng 2-1 trước St. Pauli đang đứng trước nguy cơ xuống hạng. Dzenan Pejcinovic ghi bàn thắng quyết định bằng cú đánh đầu ở phút 88.

LINH SƠN