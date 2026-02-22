Harry Kane lập cú đúp, Bayern nới rộng khoảng cách dẫn đầu

Harry Kane lập cú đúp khi Bayern Munich giành chiến thắng 3-2 trước Eintracht Frankfurt.

Aleksandar Pavlovic ghi bàn sớm vào lưới Frankfurt và Bayern tưởng chừng như đã nắm chắc chiến thắng khi Kane ghi bàn trong mỗi hiệp - bàn thắng thứ 27 và 28 dẫn đầu danh sách ghi bàn của mùa giải. Ngôi sao người Anh vốn quen với việc thực hiện thành công các quả phạt đền nhưng lần này anh lại phạm lỗi với Oscar Hojlund khi trận đấu chỉ còn khoảng 15 phút nữa là kết thúc. Jonathan Burkardt đã rút ngắn tỷ số từ chấm phạt đền ở phút 77, và Arnaud Kalimuendo tận dụng sự phối hợp không ăn ý giữa Joshua Kimmich và Kim Min-jae để tạo nên một trận đấu kịch tính đến phút 86.

“Hai sai lầm gần cuối trận đã khiến trận đấu trở nên căng thẳng hơn mức cần thiết”, Kane, người đã được vinh danh trước trận đấu vì ghi được 500 bàn thắng trong sự nghiệp cho CLB và đội tuyển quốc gia, chia sẻ sau trận đấu. “Cuối cùng thì chúng tôi đang thi đấu với một đội bóng thực sự mạnh. Ba điểm là điều quan trọng nhất hôm nay”.

Thêm tin tốt cho Bayern khi kẻ bám đuổi Borussia Dortmund bị Leipzig cầm hòa 2-2 trong trận đấu muộn. Fabio Silva ghi bàn ở phút bù giờ nhưng chỉ đủ giúp Dortmund giành được một điểm, trước khi họ tiếp đón Bayern trên sân nhà trong trận “der Klassiker” vào thứ Bảy tuần sau. Sau 23 vòng đấu, khoảng cách giữa Bayern và Dortmund đã là 8 điểm, và chỉ khi đội bóng của HLV Vincent Kompany sa sút phong độ trầm trọng trong 11 vòng đấu cuối cùng thì đội bóng xứ Bavaria mới không thể ăn mừng chiến thắng một lần nữa. Bayern đã giành được 12 trong số 13 danh hiệu gần nhất kể từ khi Dortmund giành chức vô địch liên tiếp vào năm 2012. “Chúng ta có thể tận hưởng lợi thế dẫn đầu cho đến trận đấu tuần sau. Vì vậy, vâng, chúng ta chắc chắn có thể vui mừng”, Kane nói.

Bayern sẽ có một tuần nghỉ ngơi, nhưng việc Alphonso Davies rời sân vì chấn thương ngay đầu hiệp 2 là một nỗi lo. Trong khi Dortmund sẽ đến Bergamo (Italy) để đá trận lượt về vòng play-off Champions League gặp Atalanta vào thứ Tư. Dortmund hiện đang dẫn trước 2-0 sau trận lượt đi.

Ở các diễn biến khác. Bàn thắng lốp bóng của Rani Khedira trong hiệp một là đủ để Union Berlin gây bất ngờ khi đánh bại Bayer Leverkusen 1-0 và chấm dứt chuỗi 7 trận bất bại của đội khách trên mọi đấu trường. Đây là chiến thắng đầu tiên của Union kể từ 2 trận thắng liên tiếp trước Cologne và Leipzig vào tháng 12.

Ngoài ra, Augsburg giành chiến thắng 3-2 trên sân Wolfsburg. Cologne cầm hòa Hoffenheim đang có phong độ cao với tỷ số 2-2. Ragnar Ache đã ghi một bàn thắng xứng đáng là ứng cử viên cho bàn thắng đẹp nhất mùa giải cho Cologne với một cú sút kiểu xe đạp chổng ngược ngoạn mục.

PHI SƠN