Kane đang hướng tới kỷ lục 41 bàn của Lewandowski

Tiền đạo Harry Kane đang nhắm đến kỷ lục 41 bàn thắng trong một mùa giải Bundesliga của Robert Lewandowski sau khi ghi thêm 2 bàn nữa trong chiến thắng 3-2 của Bayern Munich trước Borussia Dortmund vào thứ Bảy.

Đây là trận đấu thứ 4 liên tiếp anh ghi được 2 bàn thắng trở lên, và nâng tổng số bàn thắng của anh tại Bundesliga lên 30 bàn sau 24 vòng đấu. Khi được hỏi liệu anh có đang hướng tới kỷ lục của Lewandowski - người từng thi đấu cho Bayern, đã phá kỷ lục của Gerd Muller ở mùa giải 2020-2021 hay không, ngôi sao người Anh trả lời: “Chắc chắn rồi! Tôi phải tiếp tục làm những gì mình đang làm. Vẫn còn rất nhiều trận đấu phía trước. Tôi cần cố gắng duy trì phong độ ổn định trong giai đoạn đó. Chúng ta sẽ xem xét vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 xem liệu điều đó có khả thi hay không. Nhưng tất nhiên, hiện tại mọi thứ chỉ là vấn đề thời gian và tôi chỉ cần làm những gì mình cần làm”.

Trên tất cả các giải đấu mùa này, Kane đã có 45 bàn thắng, cao nhất trong sự nghiệp của anh, chỉ sau 37 lần ra sân cho Bayern. Ngôi sao 32 tuổi gần đây đã kỷ niệm cột mốc 500 bàn thắng cho CLB và đội tuyển quốc gia. Kane cho biết anh không nghĩ rằng cuộc đua giành chức vô địch Bundesliga đã kết thúc dù Bayern đang dẫn trước Dortmund đến 11 điểm. “Chúng tôi đã dẫn trước 11 điểm vài tuần trước và chúng ta đã thấy mọi thứ có thể thay đổi nhanh chóng như thế nào chỉ trong 2 kết quả”, anh nói. “Vì vậy, chúng tôi cần phải giữ vững sự tập trung”.

Còn 10 vòng đấu nữa và chỉ một sự sụp đổ khó tin mới ngăn cản Bayern giành được danh hiệu Bundesliga thứ 13 trong 14 năm kể từ khi Dortmund vô địch liên tiếp vào năm 2012. Trong khi đó, đây là thất bại đau đớn thứ 2 liên tiếp của Dortmund sau khi bị loại khỏi Champions League bởi Atalanta hôm thứ Tư, dù họ bước vào trận lượt về vòng play-off với lợi thế dẫn trước 2-0. Ngoài ra, đội trưởng của Dortmund, Emre Can đã phải rời sân trước giờ nghỉ giải lao vì nghi ngờ chấn thương đầu gối trái.

Ở các diễn biến khác. Werder Bremen cuối cùng đã chấm dứt chuỗi 13 trận không thắng bằng cách đánh bại đối thủ cạnh tranh trụ hạng Heidenheim 2-0. Bremen đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội trước khi Jovan Milosevic ghi bàn từ đường chuyền của Romano Schmid ở phút 57, và một bàn phản lưới nhà của Hennes Behrens ở phút bù giờ đã xác nhận chiến thắng đầu tiên của Bremen sau 3 trận thua dưới thời tân HLV Daniel Thioune.

Điều đó đủ để đưa Bremen vượt qua Wolfsburg lên vị trí đá play-off trụ hạng. Wolfsburg, đội chưa thắng trong 6 trận gần đây, sẽ làm khách trên sân của Stuttgart vào Chủ nhật. Heidenheim vẫn đứng cuối bảng, kém khu vực an toàn 9 điểm sau khi St. Pauli giành chiến thắng sít sao 1-0 trên sân của Hoffenheim đang có phong độ cao. Mathias Pereira Lage ghi bàn cho St. Pauli trước giờ nghỉ, giúp CLB đến từ Hamburg thoát khỏi khu vực xuống hạng sau chiến thắng thứ 3 trong 4 trận đấu.

Kevin Diks ghi bàn thắng từ chấm phạt đền ở phút bù giờ giúp Borussia Mönchengladbach đánh bại Union Berlin 1-0, và chấm dứt chuỗi 7 trận không thắng của đội bóng này.

Jarel Quansah ghi bàn muộn cho Bayer Leverkusen để cứu vãn trận hòa 1-1 với Mainz, san bằng tỷ số sau bàn thắng mở tỷ số của Sheraldo Becker bên phía Mainz trong hiệp 2. Trận hòa này là một đòn giáng mạnh vào hy vọng giành vị trí thứ 4 trong cuộc đua giành vé dự Champions League của Leverkusen. Leverkusen vẫn đứng thứ 6.

