Bayern Munich không có Kimmich trong màn trở lại đầy băng giá

Bayern Munich thiếu Joshua Kimmich trong trận đấu với Wolfsburg vào Chủ nhật do chấn thương.

Đội bóng của HLV Vincent Kompany hy vọng sẽ củng cố khoảng cách 9 điểm dẫn đầu Bundesliga khi họ trở lại sau kỳ nghỉ đông, với trận tiếp đón Wolfsburg trên sân nhà vào cuối tuần này. Tuy nhiên, họ sẽ thiếu vắng tiền vệ ngôi sao Kimmich - người vẫn đang hồi phục sau chấn thương mắt cá chân tái phát đã hành hạ anh kể từ tháng 11. “Chúng tôi không muốn mạo hiểm, cậu ấy cần phải hồi phục hoàn toàn”, Giám đốc thể thao của Bayern, Max Eberl nói với truyền thông Đức tuần này. “Tôi không thể nói chính xác khi nào cậu ấy sẽ bình phục: sẽ không mất quá lâu, nhưng có thể là vài ngày. Đó là biện pháp phòng ngừa để cậu ấy có thể thi đấu trọn vẹn nửa sau của mùa giải”.

Ngoài Kimmich vắng mặt, trận đấu này cũng còn sớm với ngôi sao tấn công Jamal Musiala - người chưa thi đấu cho Bayern kể từ chấn thương nặng tại Club World Cup - dù nhưng khả năng anh trở lại vào tháng Giêng là rất cao. Tiền đạo Nicolas Jackson cũng vắng mặt vì đang tham dự Cúp bóng đá châu Phi. Việc thiếu Jackson càng khiến vai trò của Harry Kane trở nên then chốt. Với 19 bàn thắng trong 15 trận Bundesliga, tổng cộng 30 bàn thắng sau 25 trận đấu trên mọi đấu trường trong mùa giải 2025-2026, đội trưởng đội tuyển Anh được kỳ vọng sẽ bùng nổ ngay trong trận đấu đầu năm mới. Ngoài ra, thủ môn Manuel Neuer của Bayern hy vọng sẽ trở lại thi đấu vào Chủ nhật sau khi bỏ lỡ trận đấu cuối cùng của năm 2025 do chấn thương đùi.

Tuy nhiên, trận đấu giữa Bayern và Wolfsburg là một trong số những trận đấu Bundesliga bị đe dọa bởi thời tiết mùa đông khắc nghiệt cuối tuần này. Nhiệt độ ở Munich dự kiến ​​sẽ xuống mức thấp nhất là âm 9 độ C vào Chủ nhật, với dự báo có tuyết rơi vào ngày hôm trước. Miền bắc và đông nước Đức cũng bị ảnh hưởng bởi tuyết rơi dày đặc trong tuần này, với việc đóng cửa trường học ở Hamburg và Bremen và gián đoạn giao thông công cộng trên khắp cả nước…

Trong một tuyên bố hôm thứ Năm, CLB St. Pauli có trụ sở tại Hamburg cho biết họ đang “theo dõi sát sao tình hình” trước trận đấu trên sân nhà với RB Leipzig vào thứ Bảy. “Do tình hình thời tiết, chúng tôi không thể đảm bảo rằng trận đấu sẽ diễn ra trong điều kiện bình thường”, CLB này cảnh báo. Trong khi, tại thủ đô, người hâm mộ của Union Berlin đã tình nguyện giúp dọn băng và tuyết khỏi lối vào sân vận động hôm thứ Năm, trước trận đấu với Mainz vào thứ Bảy.

Bundesliga đã trở lại. Và cùng với đó là áp lực đối với Borussia Dortmund và Eintracht Frankfurt. Hai đội gặp nhau vào thứ Sáu để khởi đầu sự trở lại của giải đấu sau kỳ nghỉ 2 tuần rưỡi. Chủ nhà Frankfurt cần phải giải quyết vấn đề hàng thủ yếu kém đang làm suy yếu tham vọng vô địch Bundesliga và Champions League của họ. Frankfurt đang đứng ngoài nhóm dự cúp châu Âu ở Bundesliga và ngoài tốp 24 Champions League. Lý do chính là hàng thủ đã để thủng lưới 30 bàn trong 15 trận đấu tại Bundesliga, thành tích tệ thứ 2 của giải đấu. Trong khi Dortmund, đội đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng, phải chứng tỏ đã thay đổi sự thiếu ổn định như vào cuối năm 2025.

