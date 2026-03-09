Wolfsburg mong chờ HLV thứ 3 trong mùa giải giúp đội trụ hạng

Dieter Hecking trở lại Wolfsburg với tư cách HLV thứ 3 của CLB trong mùa giải này, và nhiệm vụ không gì khác hơn là cố gắng cứu đội bóng khỏi cảnh xuống hạng Bundesliga.

Wolfsburg hy vọng Dieter Hecking trở lại cứu đội bóng khỏi cảnh xuống hạng Bundesliga.

Sự trở lại của Hecking, 61 tuổi, vào Chủ nhật - sau 10 năm xa cách - diễn ra sau khi Wolfsburg sa thải Daniel Bauer khỏi vị trí HLV, và cả Giám đốc điều hành thể thao Peter Christiansen. Việc sa thải họ diễn ra sau trận thua 1-2 trên sân nhà trước Hamburger SV vào thứ Bảy, đã kéo dài chuỗi trận không thắng của đội lên 8 trận và gây ra một vụ ẩu đả trên sân cùng phản ứng giận dữ từ người hâm mộ. Wolfsburg hiện đang đứng thứ 2 từ dưới lên trong giải đấu gồm 18 đội, đây là vị trí xuống hạng trực tiếp, và đang kém khu vực an toàn đến 4 điểm khi giải chỉ còn 9 vòng đấu nữa.

Hecking từng dẫn dắt Wolfsburg từ tháng 12-2012 đến tháng 10-2016, giành Cúp Quốc gia Đức cùng Wolfsburg năm 2015 trong mùa giải họ về nhì sau Bayern Munich tại Bundesliga, và Hecking được bầu chọn là HLV xuất sắc nhất mùa giải. “Dieter Hecking mang đến chính xác kinh nghiệm mà chúng tôi cần trong tình hình hiện tại. Ông ấy hiểu rất rõ CLB, môi trường và những yêu cầu của Bundesliga”, Giám đốc thể thao của Wolfsburg, Pirmin Schwegler cho biết. “Chúng tôi tin chắc rằng với sự điềm tĩnh, chuyên môn và tầm nhìn rõ ràng, ông ấy sẽ mang lại sự ổn định cần thiết cho đội bóng để đạt được mục tiêu chung là trụ lại giải đấu”.

Hecking có bề dày kinh nghiệm với nhiều CLB khác nhau. Ông từng huấn luyện Hannover và Nuremberg trước khi gia nhập Wolfsburg năm 2012, sau đó là Borussia Mönchengladbach, Hamburg, Nuremberg và Bochum. Tuy nhiên, ông đã không thể ngăn Bochum xuống hạng năm ngoái. Ông ấy bị sa thải vào tháng 11 sau khi khởi đầu mùa giải hạng 2 với 4 thất bại trong 5 trận đấu.

Trong khi đó, cuộc đua trụ hạng vẫn đang tiếp tục căng thẳng sau vòng đấu thứ 25. Ra sân muộn vào Chủ nhật, Werder Bremen đánh bại Union Berlin 4-1 để thoát khỏi khu vực xuống hạng. Bremen đã giành chiến thắng trận thứ 2 liên tiếp lần đầu tiên trong mùa giải này sau khi tân HLV Daniel Thioune khởi đầu với 3 trận thua. Chiến thắng giúp đội bóng của ông leo lên 3 bậc, lên vị trí thứ 13, nhưng chỉ hơn 1 điểm so với khu vực rớt hạng.

Ngoài ra, St. Pauli đã hòa 0-0 trước Eintracht Frankfurt. Một điểm không đủ để giúp St. Pauli tránh khỏi khu vực xuống hạng.

PHI SƠN