Jamal Musiala sẵn sàng trở lại sau chấn thương gãy chân

Ngôi sao tấn công của Bayern Munich, Jamal Musiala có thể sẽ trở lại lần đầu tiên sau chấn thương nghiêm trọng hồi mùa hè khi đội dẫn đầu Bundesliga làm khách trên sân của RB Leipzig vào thứ Bảy.

Jamal Musiala sẵn sàng trở lại sau chấn thương gãy xương mác và trật khớp mắt cá chân hồi tháng 7.

Tiền đạo 22 tuổi người Đức đã phải nghỉ thi đấu kể từ khi bị gãy xương mác và trật khớp mắt cá chân tại FIFA Club World Cup hồi tháng 7. Musiala đã trở lại tập luyện đầy đủ được 2 tuần, và HLV Vincent Kompany cho biết ông hy vọng anh sẽ có thể ra sân lần đầu tiên trong mùa giải này. “Nếu mọi việc suôn sẻ hôm nay, cậu ấy sẽ ra sân. Đó là một điều tuyệt vời”, Kompany nói trong cuộc họp báo trước trận đấu. “Cậu ấy tỏa ra rất nhiều năng lượng tích cực. Hiện tại, ngay cả những điều nhỏ nhặt cũng rất tuyệt vời”.

“Bạn trân trọng mọi thứ hơn rất nhiều. Jamal đang trải nghiệm điều đó ngay bây giờ, cũng như Alphonso Davies. Tôi muốn bảo vệ cả 2 người họ. Ưu tiên hiện tại là sự hòa nhập. Đến một lúc nào đó, họ sẽ đạt đến trình độ như trước khi bị chấn thương. Khi bạn thi đấu thường xuyên, thể lực của bạn đến từ việc thi đấu. Giờ đây cậu ấy đã có thời gian để phục hồi thể lực, tăng cường khả năng vận động và tốc độ. Đó là lý do tại sao chấn thương giúp bạn có thời gian để trở lại mạnh mẽ hơn”.

Tuy nhiên, đội đầu bảng bất bại đang gặp vấn đề về lựa chọn đội hình, đặc biệt là ở vị trí hậu vệ phải sau khi Konrad Laimer bị chấn thương bắp chân. Cầu thủ 28 tuổi này đã phải rời sân ở phút bù giờ trong trận Bayern thắng Cologne 3-1 vào đêm thứ Tư. Laimer đã được chụp chiếu tại Munich hôm thứ Năm, kết quả cho thấy anh bị rách cơ bắp chân trái và sẽ phải nghỉ thi đấu vài tuần. Josip Stanisic cũng vắng mặt. Nhưng Joshua Kimmich, người đã vắng mặt trong trận đấu với Cologne, có thể sẽ được đưa trở lại đội hình.

“Chúng tôi có nhiều cầu thủ vắng mặt ở vị trí hậu vệ phải, nhưng chúng tôi đã giải quyết vấn đề đó trong quá khứ”, Kompany nói thêm. “Đầu mùa giải, chúng tôi cũng có nhiều cầu thủ vắng mặt ở vị trí hậu vệ trái. Chúng tôi may mắn có rất nhiều cầu thủ khác có thể chơi ở nhiều vị trí khác nhau. Nhưng Josip Stanisic và Konrad Laimer sẽ sớm trở lại. Chúng tôi vẫn đang đánh giá tình trạng của Joshua. Cậu ấy thậm chí có thể ra sân trở lại vào ngày mai. Hiện tại chúng tôi đang phải giải quyết một bài toán khó”.

Harry Kane đã lập hat-trick giúp Bayern đánh bại Leipzig 6-0 trong trận mở màn mùa giải. Nhưng kể từ đó, Leipzig đã leo lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng Bundesliga.

PHI SƠN