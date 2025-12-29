Những đội bóng mạnh nhất châu Âu hiện nay

Mùa lễ hội đã đến, đồng nghĩa với việc hầu hết các giải đấu lớn ở châu Âu cho các đội bóng nghỉ ngơi một chút trong khi các đội bóng Anh (và ở một mức độ nào đó là Italy) tiếp tục thi đấu ở giải vô địch quốc nội và 2 giải đấu cúp khác nhau.

Bayern Munich với Harry Kane sung mãn đang mạnh mẽ dẫn đầu Bundesliga lẫn Champions League.

Dù sao đi nữa, khoảng thời gian tạm nghỉ này là thời điểm tốt để đánh giá lại tình hình. Đây cũng là dịp ESPN kiểm tra bảng thống kê nâng cao. Và chủ đề của mùa giải 2025-2026 vẫn không thay đổi: Mặc dù Bayern Munich không còn thống trị tuyệt đối nhưng họ vẫn đang dẫn đầu Bundesliga (Đức), và chỉ có Arsenal cùng Man.City ở Ngoại hạng Anh hay Barcelona ở La Liga (Tây Ban Nha) là ở cùng đẳng cấp này.

Số điểm cao nhất trong một mùa giải Bundesliga là 91 điểm, được Bayern Munich ghi nhận trong mùa giải họ cũng vô địch Champions League 2012-20213. Ngay cả với trận hòa bất ngờ gần đây trước Mainz, Bayern hiện đang mạnh mẽ hướng đến cột mốc 92,9 điểm. Xét trên tất cả cho đến nay, Bayern chỉ va vấp ở các trận hòa với Mainz và Union Berlin tại Bundesliga, thua Arsenal tại Champions League, nhưng còn lại thắng 22 trận khác trên mọi đấu trường, với 16 trận thắng cách biệt nhiều hơn một bàn. Trong đó nổi bật vẫn là hàng tấn công với tiền đạo chủ lực Harry Kane có 29 bàn thắng và 3 pha kiến ​​tạo trên mọi đấu trường, Michael Olise có 10 bàn và 11 pha kiến ​​tạo, Luis Diaz có 12 bàn và 7 pha kiến ​​tạo, và thậm chí cầu thủ 17 tuổi Lennart Karl cũng đã tạo nên điểm nhấn với 6 bàn thắng và 2 pha kiến ​​tạo trong 943 phút thi đấu.

Bayern vừa đón chào sự trở lại của Alphonso Davies, trong khi Jamal Musiala dường như đã sẵn sàng trở lại vào tháng Giêng sau chấn thương gãy chân kinh hoàng gặp phải tại FIFA Club World Cup mùa hè vừa qua. Trận thua trước Arsenal hồi tháng 11 là một bước lùi thực sự, nhưng dù thế nào đi nữa, họ vẫn là đội dẫn đầu bảng xếp hạng châu Âu.

Man.City của Pep Guardiola cho thấy vì sao họ là kẻ thách thức mà Arsenal lo ngại nhất ở giải Ngoại hạng Anh.

Nếu xét trong 2 tháng qua, Arsenal thi đấu 13 trận và giành 32 điểm, thành tích chung ngang với Bayern. Tình hình đã trở nên khá căng thẳng đối với Pháo thủ, họ đã đánh mất 7 điểm trong 7 trận đấu tại Ngoại hạng Anh, điều này đã cho phép cả Man.City ngày càng mạnh mẽ và Aston Villa đang có phong độ cao leo lên và thu hẹp khoảng cách chỉ còn 3 điểm giữa họ. Nhưng cả 2 trận hòa gần đây của Arsenal đều có hiệu số bàn thắng kỳ vọng cao, và những chiến thắng cuối tháng 11 trước Tottenham (4-1) và Bayern (3-1) cho thấy phong độ áp đảo đến kinh ngạc. Đội bóng của HLV Mikel Arteta vẫn là đội có tiềm năng thành công cao nhất ở châu Âu năm nay.

Với 33 điểm sau 14 trận trong 2 tháng qua, Man.City của Pep Guardiola cho thấy vì sao họ là kẻ thách thức mà Arsenal lo ngại nhất ở giải Ngoại hạng Anh. Dù vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng vào khả năng chuyển đổi phòng ngự của Man.City - trong 4 trận đấu cách đây vài tuần, họ đã để thủng lưới tổng cộng 10 bàn trước Newcastle, Bayer Leverkusen, Leeds và Fulham, và thua 2 trận. Nhưng trong 5 trận đấu gần đây nhất, bao gồm cả chiến thắng trên sân khách trước Real Madrid, họ đã ghi được 13 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Man.City cũng phạm lỗi nhiều hơn số bàn thua trong khoảng thời gian này, cho thấy mức độ thể lực và phạm lỗi chiến thuật có thể giúp ích rất nhiều. Man.City đang chỉ cách Arsenal 2 điểm ở Ngoại hạng Anh trước vòng đấu cuối tuần này, và không loại trừ khả năng sẽ có một cú sốc lớn nếu họ lần thứ 3 trong 4 mùa giải khiến Arsenal không thể vô địch giải đấu năm nay.

Sức mạnh và sự ổn định nhất cũng ghi tên Barcelona, đội giành 28 điểm sau 12 trận gần nhất. Trận thua đáng thất vọng trước Real Madrid diễn ra cách đây gần chính xác 2 tháng, và kể từ đó Barcelona đã chơi rất tốt, họ chỉ thua duy nhất Chelsea và toàn thắng ở giải quốc nội. Barcelona chứng tỏ màn trình diễn trước Chelsea chỉ là tai nạn, họ vẫn là đội tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn hơn so với các đội khác.

VIỆT TÙNG