Quỹ lương cao ngất không là vấn đề với Liverpool

Theo báo cáo tài chính mới nhất của Liverpool công bố ngày 27-2, có thể nói việc chức vô địch Premier League mùa giải 2024-25 – danh hiệu thứ 20 trong lịch sử – là nhờ hóa đơn lương cao nhất giải đấu. Dưới sự dẫn dắt của HLV Arne Slot ở mùa giải đầu tiên, Lữ đoàn đỏ không chỉ lên ngôi mà còn trở lại Champions League, khẳng định sức mạnh tài chính và chiến thuật bền vững.

Cụ thể, hóa đơn lương của Liverpool tăng 42 triệu bảng lên mức kỷ lục 428 triệu bảng trong năm tài chính kết thúc ngày 31-5-2025. Con số này vượt xa Manchester City (408 triệu bảng) – đội đứng thứ hai. Tỷ lệ lương/doanh thu chỉ ở mức 61% được đánh giá là lành mạnh, giúp CLB duy trì sự cân bằng tài chính. Doanh thu tổng thể đạt kỷ lục 703 triệu bảng, tăng 89 triệu bảng so với năm trước, nhờ doanh thu thương mại tăng 15 triệu bảng lên 323 triệu bảng và doanh thu ngày trận đấu tăng 14 triệu bảng lên 116 triệu bảng. Nhờ đó, Liverpool vươn lên vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng Deloitte Football Money League mùa này.

Chi phí hành chính tăng 57 triệu bảng lên 657 triệu bảng chủ yếu do lương cầu thủ, nhưng CLB vẫn đạt lợi nhuận sau thuế 8 triệu bảng – cải thiện mạnh so với khoản lỗ 57 triệu bảng mùa 2023-24 (khi không dự Champions League). Giám đốc tài chính Jenny Beacham nhấn mạnh: “Chúng tôi không giấu giếm mong muốn vận hành CLB bền vững về tài chính, phát triển nguồn thu và hỗ trợ tối đa cho thành công trên sân cỏ. Mùa 2024-25 là ví dụ điển hình: doanh thu kỷ lục đi cùng chức vô địch Ngoại hạng Anh”.

Mức chi trả lương vượt trội không chỉ dành cho các ngôi sao trên sân mà còn phản ánh trong chi phí cố định tổng thể của CLB, với chi phí hành chính tăng lên 657 triệu bảng. Điều này đặt ra thách thức cho chiến lược tài chính trong bối cảnh giá chuyển nhượng và mức lương cầu thủ đang tăng không ngừng. Phát ngôn từ đội ngũ tài chính của Liverpool ghi nhận những “thách thức đáng kể về chi phí” ngay cả khi họ cố gắng duy trì sức cạnh tranh cao nhất.

Một điểm đáng lưu ý là báo cáo tài chính mới chưa tính tới khoản chi gần 450 triệu bảng cho kỳ chuyển nhượng mùa hè, bao gồm bản hợp đồng kỷ lục của Alexander Isak trị giá khoảng 125 triệu bảng – minh chứng cho sự đầu tư mạnh tay trong đội hình ngay sau chức vô địch. Dù vậy, không phải mọi thứ đều suôn sẻ. Trên sân cỏ mùa này, Liverpool vẫn gặp khó khăn trong khâu ghi bàn và hiện phải cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ để giữ vị trí dẫn đầu. Slot thừa nhận việc tạo ra cơ hội là điểm mạnh, nhưng khả năng chuyển hóa và sự ổn định vẫn là điều lớn cần cải thiện.

Tổng thể, báo cáo này khẳng định rằng hóa đơn lương cao không phải lúc nào cũng đảm bảo danh hiệu, nhưng khi kết hợp với doanh thu tăng trưởng và chiến lược rõ ràng như Liverpool mùa vừa qua, nó trở thành động lực mạnh mẽ. Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt của Ngoại hạng Anh và Champions League, Liverpool giờ đứng trước bài toán không chỉ là bảo vệ ngôi vương, mà còn duy trì sự bền vững tài chính – điều sẽ quyết định câu chuyện lớn hơn về sự ổn định và tham vọng dài hạn của một trong những CLB vĩ đại nhất nước Anh.

LONG KHANG