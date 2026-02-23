Man.United không được “tự mãn” khi cơ hội dự Champions League đã trong tầm tay

HLV Michael Carrick của Man.United cho biết đội bóng của ông không để mình bị “tự mãn” sau khi phong độ bùng nổ gần đây giúp họ vững chắc trong cuộc đua giành vé dự Champions League, đồng thời ca ngợi vai trò của tiền vệ kỳ cựu Casemiro.

HLV Michael Carrick tin Man.United đang trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Man.United chỉ đánh mất điểm một lần dưới thời Carrick, trong trận đấu gần nhất với West Ham vào ngày 10-2, khi bàn thắng muộn của Benjamin Sesko cứu vãn được một điểm. Chiến thắng trước Everton vào tối thứ Hai này sẽ giúp Quỷ đỏ vượt qua Chelsea và vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League.

Khi được hỏi liệu việc giành vé dự Champions League giờ đây đã khả thi hay chưa, Carrick nói: “Thật tốt khi mọi người đều đặt câu hỏi đó. Điều đó cho thấy chúng tôi đã đặt mình vào một vị trí tốt ngay từ đầu. Chúng tôi không thể quá tự mãn chỉ sau vài tuần. Chúng tôi biết mình đang ở đâu, chúng tôi đang ở một vị trí tốt. Tôi vẫn muốn ở vị trí tốt hơn, nhưng hiện tại chúng tôi đang ở một vị trí tốt. Chúng tôi lạc quan. Tôi nghĩ có rất nhiều điều tốt đẹp để tiếp thu và hướng tới. Nhưng một lần nữa, điều đó phụ thuộc vào chúng ta và việc tận dụng nó. Điều đó là có thể, tùy thuộc vào chúng ta để nắm bắt cơ hội”.

Đây là một giai đoạn thành công đối với Man.United dưới thời Carrick, đội bóng đang đứng thứ 6 khi nhà cầm quân 44 tuổi này tiếp quản. Một trong những cầu thủ chủ chốt trong chuỗi trận đó là tiền vệ người Brazil, Casemiro. Cựu ngôi sao Real Madrid sẽ rời Man.United vào cuối mùa giải, nhưng Carrick đã rất ấn tượng với vai trò mà ngôi sao 33 tuổi này đã thể hiện.

Carrick ca ngợi vai trò của tiền vệ kỳ cựu Casemiro (trái) trong thành công vừa qua.

Carrick nói: “Cas đã thể hiện rất tuyệt vời kể từ khi tôi đến, cả trong và ngoài sân cỏ. Kinh nghiệm là một điều tuyệt vời nếu bạn biết cách sử dụng nó. Là một cầu thủ kỳ cựu ở đây, tôi gần như có trách nhiệm làm gương, giúp đỡ các cầu thủ trẻ, giúp đỡ những người còn lại trong đội và truyền đạt kinh nghiệm của mình một cách tích cực. Cậu ấy đã rất xuất sắc kể từ khi tôi đến, trên nhiều phương diện, và thật vui khi được làm việc cùng cậu ấy. Tôi mong muốn tiếp tục được làm việc với cậu ấy trong vài tháng tới”.

Trước đó, Carrick cho biết quãng nghỉ 13 ngày không thi đấu vừa qua sẽ có lợi cho các cầu thủ và cho họ cơ hội cần thiết để nghỉ ngơi sau một giai đoạn đầy thử thách về mặt cảm xúc. Carrick nói với Sky Sports. “Đó là một khởi đầu thực sự thú vị, nhưng tôi nghĩ điều này đã cho chúng tôi thời gian. Không phải nhiều cho tôi và các huấn luyện viên, mà là cho các cầu thủ. Khi bạn đang trải qua sự thay đổi, về mặt tâm lý, cảm xúc, nó có thể khá khó khăn, và các chàng trai đã rất nỗ lực trong việc đầu tư mọi thứ. Đây là thời điểm thích hợp để hít thở sâu, suy ngẫm và chuẩn bị cho những thử thách tiếp theo”.

VIỆT TÙNG