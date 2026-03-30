Tottenham chia tay HLV Igor Tudor sau 44 ngày dẫn dắt

Tottenham đã chấm dứt hợp đồng với HLV Igor Tudor theo thỏa thuận chung vào Chủ nhật sau chỉ 7 trận dẫn dắt đội bóng, trong bối cảnh Gà trống đang phải vật lộn để trụ lại Premier League.

HLV Igor Tudor và ban huấn luyện của ông đã rời Tottenham ngay lập tức

Igor Tudor đã thua 5 trong số 7 trận đã đấu, khiến Tottenham bị loại khỏi Champions League và chỉ còn hơn khu vực xuống hạng Premier League đúng 1 điểm. HLV 47 tuổi này đã không xuất hiện trước giới truyền thông sau trận thua 3-0 đầy cay đắng trước Nottingham Forest vào cuối tuần trước, sau khi hay tin cha mình qua đời ngay sau khi trận đấu kết thúc.

Tuyên bố của Tottenham ghi rõ: "Chúng tôi xác nhận rằng hai bên đã nhất trí để HLV trưởng Igor Tudor rời CLB ngay lập tức. Chúng tôi cũng chia sẻ nỗi đau mất mát mà Igor vừa trải qua và gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến ông và gia đình trong thời điểm khó khăn này. Thông tin cập nhật về HLV trưởng mới sẽ được cung cấp trong thời gian tới".

Tottenham sẽ không thi đấu trở lại trong 2 tuần nữa, khi họ làm khách trên sân của Sunderland. Cựu HLV của Juventus được bổ nhiệm vào tháng 2 sau khi Thomas Frank bị sa thải. Nhưng HLV người Croatia đã bất lực trong việc ngăn chặn sự trượt dốc của Tottenham xuống khu vực đèn đỏ, khiến Gà trống có nguy cơ xuống hạng lần đầu tiên kể từ năm 1977. CLB London bị tàn phá bởi chấn thương mùa giải này, đã không thắng một trận nào ở Premier League kể từ cuối tháng 12 và đã bị loại khỏi mọi giải đấu cúp.

Tottenham đã giành chức vô địch Europa League năm ngoái dưới thời Ange Postecoglou để chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 17 năm, nhưng HLV người Australia đã bị sa thải sau khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 17 tại Premier League.

Frank đến sân vận động Tottenham Hotspur với một thành tích ấn tượng và CLB đã khởi đầu mùa giải khi chỉ thua 1 trong 7 trận Premier League đầu tiên. Nhưng họ đã dần lạc lối và ban lãnh đạo CLB sa thải Frank sau chuỗi chỉ hai chiến thắng trong 17 trận đấu. Với số phận của Burnley và Wolves gần như chắc chắn đã được định đoạt, suất xuống hạng cuối cùng liên quan đến 4 đội gần kề nhau: Tottenham (30 điểm) phải chiến đấu trụ hạng cùng với West Ham (29), Forest (32) và Leeds (33).

Nếu Tottenham xuống hạng Championship thì đó sẽ là một sự kiện chấn động trong bóng đá Anh. Tottenham, đội bóng thi đấu trên sân vận động mới lộng lẫy với sức chứa hơn 60.000 người hâm mộ, là một trong "Big Six" của Premier League và đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng Money League mới nhất của Deloitte về các CLB giàu nhất trong bóng đá thế giới.

Chỉ vài năm trước, họ thường xuyên góp mặt ở Champions League dưới thời cựu HLV Mauricio Pochettino, lọt vào chung kết Champions League năm 2019, nhưng sự sa sút đã diễn ra rất nhanh chóng. Trước khi Igor Turdo cầm quân, Tottenham đứng thứ 16 và có khoảng cách 5 điểm so với nhóm đèn đỏ, bây giờ họ đứng thứ 17 với chỉ 1 điểm cách biệt. Tottenham còn 7 trận đấu nữa để trụ hạng sau loạt trận quốc tế, nhưng vẫn chưa biết ai sẽ đứng ra gánh trọng trách nặng nề lúc này.

Siêu máy tính Opta dự báo Tottenham có đến 27% khả năng xuống hạng – một con số đáng sợ khi người ta nhớ ra rằng trước khi Igor Tudor cầm quân trận đầu tiên (thua Arsenal 1-4 trên sân nhà ngày 22-2) Tottenham chỉ có 4% khả năng rớt hạng.

7 trận đấu còn lại của Tottenham

12-4: Sunderland (sân khách)

18-4: Brighton (sân nhà)

25-4: Wolves (sân khách)

2-5: Aston Villa (sân khách)

9-5: Leeds (sân nhà)

17-5: Chelsea (sân nhà)

24-5: Everton (sân nhà)

Các HLV có thời gian cầm quân ngắn nhất Premier League

30 ngày - Sam Allardyce ở Leeds (tháng 5 đến 6-2023)

39 ngày - Ange Postecoglou ở Nottingham Forest (tháng 9 đến 10-2025)

40 ngày - Les Reed ở Charlton (tháng 11 đến 12-2006)

44 ngày - Igor Tudor ở Tottenham (tháng 2 đến 3-2026)

69 ngày - Javi Gracia ở Leeds (tháng 2 đến 5-2023)

HOÀNG HÀ