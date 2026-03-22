HLV Eddie Howe và trận derby Tyne-Wear: Cơ hội xua tan u ám tại St. James’ Park

Đã gần hai thập kỷ trôi qua kể từ ngày cựu chủ tịch Newcastle, Mike Ashley, ăn mừng chiến thắng trước Sunderland bằng điệu nhảy cùng các nhân viên câu lạc bộ vào phòng họp của St. James’ Park. Nhưng kể từ đó, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Vào Chủ nhật này, khi Newcastle tiếp đón Sunderland trên sân nhà, cuộc đối đầu không chỉ là trận derby Tyne-Wear đầy cảm xúc, mà còn là cơ hội để Eddie Howe xua tan bầu không khí u ám đang bao trùm đội bóng sau một tuần đầy biến động.

Bóng ma Champions League và những câu hỏi chưa có lời đáp

Chỉ vài ngày trước, Newcastle đã phải nhận thất bại nặng nề 2-7 (tổng tỷ số 3-8) trước Barcelona tại Champions League. Thất bại ấy không chỉ đánh dấu sự kết thúc của hành trình châu Âu đầy cảm hứng, mà còn kéo theo hàng loạt câu hỏi khó xung quanh tương lai của câu lạc bộ.

Đại dịch COVID-19, cuộc khủng hoảng tại Trung Đông, và những ảnh hưởng tài chính đối với chủ sở hữu chính – Quỹ đầu tư công Saudi Arabia – đang đặt ra những dấu hỏi lớn về chiến lược phát triển của Newcastle. Liệu kế hoạch xây dựng trung tâm huấn luyện mới tại Woolsington Hall có được triển khai? Quyết định về sân vận động mới sẽ ra sao? Và liệu tuyên bố đầy tham vọng của CEO David Hopkinson – rằng Newcastle sẽ nằm trong số "những câu lạc bộ tốt nhất thế giới vào năm 2030" – còn giữ được cơ sở?

Trên sân cỏ, Newcastle hiện đứng thứ 9 tại Premier League, kém vị trí thứ 5 (Liverpool) 7 điểm. Vé dự Champions League mùa sau đã trở nên xa vời, và ngay cả suất dự Europa League cũng là mục tiêu đầy thách thức. Eddie Howe thừa nhận: "Một số trận đấu có hậu quả lớn hơn những trận khác." Với ông, chiến thắng trước Sunderland có thể là "bước ngoặt của mùa giải".

Bên cạnh áp lực thành tích, Newcastle còn đối mặt với bài toán nhân sự phức tạp. Sandro Tonali – tiền vệ người Italy – đang là "cơn đau đầu" thực sự. Anh đang chấn thương và khả năng ra sân trong trận derby là không chắc chắn. Nhưng quan trọng hơn, nếu Newcastle không có suất dự cúp châu Âu mùa tới, rất khó để giữ chân ngôi sao này. Tino Livramento vẫn chưa đồng ý gia hạn hợp đồng, Anthony Gordon đang nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn, và Kieran Trippier gần như chắc chắn ra đi khi hợp đồng đáo hạn vào mùa hè. Một cuộc tái cấu trúc đội hình đang cận kề.

Đặc biệt, bộ đôi tấn công đắt giá – Nick Woltemade (69 triệu bảng) và Yoane Wissa (55 triệu bảng) – đang không đáp ứng được kỳ vọng. Woltemade, dù ghi 10 bàn mùa này, bị cho là quá chậm và không phù hợp với lối pressing cường độ cao của Howe. Anh bị đẩy ra cánh, thậm chí ngồi dự bị ở cả hai lượt trận gặp Barcelona. Với Gordon được đôn lên đá trung phong, Wissa cũng chỉ là phương án dự phòng. Bài toán làm sao sử dụng hiệu quả khoản đầu tư 124 triệu bảng này là một "con voi" khác trong phòng họp.

Derby với “Mèo đen” Sunderland: Hơn cả 3 điểm

Trận derby Tyne-Wear giữa Newcastle United và Sunderland sẽ diễn ra vào Chủ Nhật tại sân St. James’ Park – lần đầu tiên hai kình địch vùng Đông Bắc gặp nhau tại đây kể từ năm 2016. Cả hai đội đều đang khao khát điểm số để cải thiện vị trí, hướng tới suất dự cúp châu Âu.

Trước Sunderland, Newcastle đang trải qua chuỗi 10 trận derby liên tiếp không thắng tại giải VĐQG. Đây là cơ hội để chấm dứt cơn hạn, đồng thời xoa dịu sự sốt ruột của người hâm mộ. Howe hiểu rõ điều đó: "Một số trận đấu có hệ lụy lớn hơn những trận khác". Bài học từ Barcelona cho thấy họ đã đánh mất sự kiểm soát. Ở trận derby, Howe không chỉ cần chiến thắng, mà còn cần khẳng định lại bản sắc: một Newcastle pressing mạnh mẽ, kiểm soát thế trận và tận dụng lợi thế sân nhà.

Bên phía Sunderland, HLV Régis Le Bris mang đến một góc nhìn khác. Với bằng tiến sĩ về sinh lý học và cơ sinh học, cùng bằng tốt nghiệp tâm lý học, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của sự kiểm soát cảm xúc. "Derby là về cảm xúc và sự kiểm soát," Le Bris nói. "Sự bất định rất cao. Nếu để cảm xúc lấn át, nó sẽ chiếm lấy tâm trí bạn. Nếu chúng tôi kiểm soát được cảm xúc, chúng tôi có những cầu thủ đủ sức quản lý thế trận."

Theo siêu máy tính Opta, Newcastle có 60.8% cơ hội thắng, Sunderland chỉ 18.6%, và tỷ lệ hòa là 20.6%. Lợi thế sân nhà đóng vai trò quan trọng, dù Newcastle chưa thắng Sunderland trên sân nhà ở Premier League trong 5 trận gần nhất (hòa 2, thua 3).

Lịch sử đối đầu nghiêng về Sunderland: họ bất bại trong 10 trận Premier League gần nhất gặp Newcastle (thắng 7), và thắng 7/8 cuộc chạm trán gần đây. Trận lượt đi tháng 12-2025 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Sunderland nhờ bàn phản lưới nhà của Nick Woltemade, với xG (bàn thắng dự kiến) tổng chỉ 0.54 – mức thấp thứ hai lịch sử Premier League. Trận lượt đi cho thấy lối chơi chặt chẽ, ít bàn thắng. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà và nhu cầu điểm số có thể giúp Newcastle phá vỡ chuỗi bất bại của đối thủ. Đây là cơ hội để Eddie Howe tránh trở thành HLV Newcastle đầu tiên thua cả hai trận derby đầu tiên, trong khi Le Bris có thể nối gót Gus Poyet (thắng hai trận đầu gặp Newcastle năm 2013-14).

Newcastle ghi bàn ít ỏi trong 6 trận gần nhất gặp Sunderland (chỉ 1 bàn), và chưa giữ sạch lưới từ năm 2011. Sunderland nổi bật với khả năng phục hồi: họ là một trong ba đội chưa thua khi ghi bàn trước (thắng 6, hòa 4), và kiếm nhiều điểm từ thế bị dẫn bàn (16 điểm, chỉ kém Aston Villa 3 điểm). Ngược lại, Newcastle đã đánh rơi 19 điểm khi dẫn trước – nhiều thứ hai giải.

Dự kiến đội hình:

Newcastle : Ramsdale; Livramento, Thiaw, Botman, Hall; Willock, Joelinton, Woltemade; Murphy, Barnes, Gordon.

Sunderland : Ellborg; O’Nien, Geertruida, Alderete, Hume; Sadiki, Xhaka; Rigg, Diarra, Talbi; Brobbey.

HỒ VIỆT