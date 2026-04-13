Carrick tự tin có thể giữ chân tài năng Mainoo

HLV Michael Carrick cho biết thỏa thuận hợp đồng dài hạn mới với Kobbie Mainoo gần hoàn thành, và thừa nhận việc giành được suất tham dự Champions League sẽ giúp thuyết phục các cầu thủ cam kết gắn bó với Man.United.

Sau quãng thời gian không chắc chắn dưới thời cựu HLV Ruben Amorim, Mainoo - một cầu thủ trưởng thành từ học viện - đã phát triển mạnh mẽ dưới sự dẫn dắt của Carrick và một lần nữa trở thành trụ cột của Quỷ đỏ. Hợp đồng hiện tại của Mainoo có thời hạn đến năm 2027, với tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng, nhưng CLB được cho là đã bật đèn xanh về một hợp đồng mới có thời hạn 5 năm với tuyển thủ Anh.

Với việc Harry Maguire ký gia hạn hợp đồng gần đây, Mainoo có thể sớm nối gót và Carrick lạc quan rằng các cuộc đàm phán đang đi đúng hướng. “Chúng tôi muốn nghĩ như vậy và mọi việc đang ngày càng tiến gần hơn, vì vậy chúng tôi rất lạc quan về điều đó”, anh nói. “Chúng tôi bình tĩnh và lạc quan, thời gian sẽ cho biết mọi chuyện sẽ ra sao. Hiện tại, chúng tôi đang ở một vị trí tốt”.

Man.United có thể tiến thêm một bước lớn nữa để đảm bảo suất tham dự giải đấu hàng đầu châu Âu khi tiếp đón đối thủ Leeds United vào tối thứ Hai. Đội bóng của Carrick có thể củng cố vị trí thứ 3 của mình nếu giành chiến thắng, sẽ vươn lên 58 điểm trong mùa giải - hơn 3 điểm so với Aston Villa ở vị trí thứ 4 và hơn 6 điểm so với Liverpool ở vị trí thứ 5, vốn cũng có suất dự Champions League.

Nhưng ngoài việc giúp Carrick làm đẹp hồ sơ huấn luyện - và tăng cơ hội được nhận công việc chính thức - có suất dự Champions League cũng sẽ giúp ban lãnh đạo sân Old Trafford thu hút và giữ chân những tài năng hàng đầu. “Tôi nghĩ Champions League mang lại rất nhiều điều tích cực. Đó là nơi chúng tôi muốn đến, không thể phủ nhận điều đó”, Carrick nói. “Điều đó cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thứ khác nhau - đối với cầu thủ ở lại và cầu thủ sẽ đến... Đó là điều chúng tôi muốn, và chúng tôi cần cố gắng làm quen với việc thường xuyên góp mặt trong tốp 5”.

Carrick từ chối thảo luận về kế hoạch chuyển nhượng sắp tới, nhưng nhấn mạnh: “Tôi nghĩ mọi người đều hiểu rõ rằng nếu bạn kết thúc ở những vị trí nhất định trong giải đấu về mặt tài chính, thì điều đó sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn. Chắc chắn là đang có những nỗ lực để tiến lên phía trước, cải thiện đội hình và tận dụng tối đa những gì chúng ta đang có”.

PHI SƠN