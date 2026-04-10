Bảy câu hỏi lớn cho chặng đường 7 vòng đấu cuối Premier League 2025-26

Sau gần ba tuần tạm nghỉ, Premier League trở lại cuối tuần này với 7 vòng đấu cuối cùng (cộng một trận chưa đấu giữa Man City và Crystal Palace). Mọi thứ vẫn còn bỏ ngỏ ở cả ba khu vực trên bảng xếp hạng. Dưới đây là bảy câu hỏi lớn cần lời giải đáp.

1. Liệu Arsenal có thể vượt qua vạch đích?

Chỉ vài tuần trước, Arsenal còn mơ về cú ăn bốn, nhưng hiện họ chỉ còn cơ hội ở hai đấu trường. Những cú vấp này càng làm dày thêm cảm giác đau đớn về một đội bóng tài năng nhưng hay "gãy gánh" ở giai đoạn quyết định.

Dù vậy, lợi thế 9 điểm nhiều hơn Man City (dù đối thủ còn một trận chưa đấu) là cực kỳ lớn. Trong lịch sử Premier League, chỉ có một đội từng lội ngược dòng từ thế chín điểm ở giai đoạn muộn thế này để vô địch – chính là Man City mùa 2013-14 (khi họ còn hai trận chưa đấu). Tuy nhiên, Man City hiện tại chỉ thắng 5/12 trận gần nhất. Tại thời điểm viết bài, siêu máy tính Opta cho Arsenal 97,3% cơ hội vô địch. Pháo thủ gần như sẽ không để tuột mất chức vô địch lần này.

2. Ba suất Champions League sẽ thuộc về ai?

Năm đội dẫn đầu sẽ giành vé dự Champions League mùa tới. Arsenal và Man City gần như chắc chắn có hai suất đầu. Ba suất còn lại là cuộc chiến của nhóm đông đảo phía sau:

- Manchester United (thứ 3) đang là đội có phong độ tốt nhất: chỉ thua 1 trong 14 trận gần nhất. Họ có lợi thế 7 điểm nhiều hơn vị trí thứ 6.

- Aston Villa (thứ 4) chỉ kém 1 điểm nhưng phong độ ngược lại: chỉ thắng 4/13 trận gần nhất.

- Liverpool (thứ 5) có lịch đấu khó (Everton, United, Chelsea, Villa) và phong độ thất thường.

- Chelsea (thứ 6) là thách thức lớn nhất, nhưng trước khi thắng Port Vale ở FA Cup, họ đã thua 4 trận liên tiếp và không ghi bàn trong 3 trận.

Có tới 8 đội khác tự tin có thể chen chân vào top 5, với 7 đội trong khoảng cách 7 điểm so với Liverpool.

3. Liệu sẽ có tân binh tại cúp châu Âu?

Việc Premier League có 5 suất Champions League đồng nghĩa vị trí thứ 6 và thứ 7 sẽ giành vé dự Europa League và Conference League. Brentford hiện đứng thứ 7, nhưng có 6 đội trong khoảng cách 4 điểm, và Crystal Palace có thể là đội thứ 7 nếu thắng trận chưa đấu.

Điều thú vị: Brentford và Bournemouth chưa từng dự cúp châu Âu. Siêu máy tính cho Brentford 43,2% cơ hội kết thúc trong top 7. Brighton, Palace và Sunderland mỗi đội mới chỉ dự cúp châu Âu đúng một lần. Everton, Fulham và Newcastle dù giàu kinh nghiệm hơn nhưng cũng khao khát một suất. Một tân binh tại đấu trường châu Âu sẽ là cái kết đẹp cho mùa giải.

4. De Zerbi có thể cứu Tottenham?

Tottenham đã có mặt tại châu Âu 18/20 mùa giải gần nhất, từng vào chung kết Champions League cách đây 7 năm. Nhưng giờ đây, họ đang đứng trước nguy cơ xuống hạng – một cú sốc với đội bóng có sân vận động hiện đại nhất nước Anh.

Roberto De Zerbi – HLV được trả lương cao nhất giải – vừa được bổ nhiệm. Ông cần một "hiệu ứng tân HLV". Hai hoặc ba chiến thắng có thể đủ để cứu Spurs, nhưng đội bóng chưa thắng trận nào tại Premier League trong năm 2026. Igor Tudor trước đó cũng không tạo ra được hiệu ứng gì. De Zerbi sẽ chơi thứ bóng đá kiểm soát hoàn toàn khác – liệu ông có đủ thời gian? Siêu máy tính vẫn cho Tottenham 26,2% cơ hội xuống hạng, nghĩa là họ nhiều khả năng trụ hạng hơn là rớt hạng.

5. Bruno Fernandes có phá kỷ lục kiến tạo?

Kỷ lục 20 pha kiến tạo trong một mùa giải của Thierry Henry (2002-03) vẫn đứng vững sau 23 năm. Kevin De Bruyne từng cân bằng (2019-20), Mesut Özil (19) và Mohamed Salah (18) từng tiến gần. Bruno Fernandes hiện đang có 16 kiến tạo sau 29 trận, với 7 trận còn lại. Anh cần 5 pha kiến tạo nữa để phá kỷ lục. Đáng chú ý, sau 3 kiến tạo trong 11 trận đầu, anh có 13 kiến tạo trong 17 trận gần nhất, với 4 lần kiến tạo ở 4 trận vừa qua.

6. Các cúp quốc nội và châu Âu có làm xao nhãng các đội?

Tám đội Premier League vẫn đang thi đấu ở một mặt trận cúp khác. Arsenal và Man City đều còn Champions League, Liverpool và Aston Villa vẫn bám trụ ở Europa League. Chelsea có thể cứu vãn mùa giải bằng FA Cup. Crystal Palace an toàn nên sẽ toàn tâm cho Conference League.

Đáng chú ý nhất: Nottingham Forest và Leeds – dù đang chiến đấu trụ hạng – vẫn còn cơ hội tại FA Cup. Cả hai đều không vô địch danh hiệu lớn nào từ đầu những năm 1990. Có ý kiến cho rằng, với một số cổ động viên, việc giành cúp có thể còn quan trọng hơn cả việc trụ hạng.

7. Wolves liệu có làm nên điều không tưởng?

Wolves đã có mùa giải đáng quên: không thắng 19 trận đầu tiên, tưởng chừng sẽ phá kỷ lục về điểm số thấp nhất của Derby County. Nhưng họ đã hồi sinh và giờ chỉ kém Burnley (vị trí thứ 19) 3 điểm. Điều đáng kinh ngạc: với 3 điểm sau 19 trận, Wolves có thể kết thúc mùa giải không phải ở vị trí chót bảng (siêu máy tính cho 42,1% cơ hội). Thậm chí, trong 10.000 mô phỏng, Wolves đã thoát khỏi suất xuống hạng 7 lần. Họ cũng có lịch thi đấu dễ nhất trong số tất cả các đội. Một cuộc trốn thoát thần kỳ liệu có xảy ra?

Phân tích độ khó lịch thi đấu giai đoạn cuối dựa trên thống kê Opta

- Arsenal có lợi thế lớn: độ khó trung bình các đối thủ còn lại của họ chỉ là 90.2, thấp thứ ba giải đấu. Ba đối thủ duy nhất được đánh giá có lịch "dễ thở" hơn Pháo thủ là Leeds, Brentford và Everton.

- Manchester City đối mặt với thử thách lớn hơn với chỉ số 91.8. Quan trọng hơn, họ có một trận đấu bù – vừa là cơ hội, vừa là áp lực khi chỉ cần một cú vấp ngã cũng có thể chấm dứt hy vọng.

- Manchester United (thứ 3) có lợi thế lớn với chỉ số đối thủ còn lại là 91.0 – nhẹ nhất trong nhóm tranh vé châu Âu.

- Aston Villa (thứ 4) sở hữu lịch đấu "dễ thở" thứ hai giải đấu (90.2), chỉ sau Leeds. Tuy nhiên, hai trận cuối của họ là gặp Liverpool (sân nhà) và Man City (sân khách) – có thể là cạm bẫy nếu hai ông lớn này vẫn còn mục tiêu.

- Liverpool (91.7) và Chelsea (91.8) có lịch thi đấu khó hơn đáng kể. Cả ba đội – United, Liverpool và Chelsea – vẫn còn đối đầu trực tiếp với nhau, hứa hẹn những bước ngoặt quan trọng.

- Leeds United là đội có lịch "dễ thở" nhất không chỉ trong nhóm trụ hạng mà còn của toàn giải (89.0). Họ sẽ gặp trực tiếp Spurs, West Ham và các đội gần như đã xuống hạng như Wolves, Burnley. Với lợi thế 4 điểm nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ, Leeds đang ở vị thế tốt nhất.

- Tottenham có lịch nhẹ thứ hai (90.2). De Zerbi có cơ hội để vực dậy đội bóng, nhưng câu hỏi lớn là liệu ông có đủ thời gian để truyền đạt phương pháp và vực dậy tinh thần các cầu trụ cột hay không.

- Nottingham Forest (90.8) có lịch khó hơn Spurs một chút, với các cuộc đối đầu Aston Villa, Chelsea, Newcastle, Man Utd và Bournemouth.

- West Ham (91.2) có lịch khó nhất nhóm, một phần vì họ phải gặp Arsenal. Họ đang là đội chiếm suất xuống hạng cuối cùng.

HỒ VIỆT